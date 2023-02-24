Сама себе близнец: как многодетной женщине с говорящей фамилией пришлось доказывать факт собственного материнства

Это был настоящий шок. Особенно с учётом того, что женщина носила четвёртого малыша. А тут с ней связался сотрудник из отдела пособий и сообщил, что тест ДНК – стандартная процедура во избежание мошеннических действий при оформлении пособий, показал, что все дети Лидии генетически не её.

Женщину вызвали для дачи показаний, которая проходила довольно жёстко, несмотря на беременность: «Кто вы?», «Где вы взяли детей?», «Что случилось с их настоящей матерью?».