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Сама себе близнец: как многодетной женщине с говорящей фамилией пришлось доказывать факт собственного материнства

Сама себе близнец: как многодетной женщине с говорящей фамилией пришлось доказывать факт собственного материнства

Автор:
24 февраля 2023 10:55
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Доказательство   Лидия Фэйрчайлд   анализ   близнец   днк   исследование   материнство   медицина   ребёнок   химера   
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Лидия Фэйрчайлд – обычная девушка 19 лет влюбилась в парня Джейми Таунсенда. Пара заключила брак, у супругов один за другим родились трое детей. Отношения разладились, муж начал изменять, и в 2006 году супруги расстались. Рядовая, в общем-то, ситуация. Но она перестала таковой быть, когда Лидия отравилась оформлять пособие. И узнала, что её дети – не её.

Это был настоящий  шок. Особенно с учётом того, что женщина носила четвёртого малыша. А тут с ней связался сотрудник из отдела пособий и сообщил, что тест ДНК – стандартная процедура во избежание мошеннических действий при оформлении пособий, показал, что все дети Лидии генетически не её.

Женщину вызвали для дачи показаний, которая проходила довольно жёстко, несмотря на беременность: «Кто вы?», «Где вы взяли детей?», «Что случилось с их настоящей матерью?».

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При этом факт отцовства Джереми подтвердился. А мать малышей была генетически совершенно другой женщиной.

Фэйрчайлд не только заподозрили в мошенничестве, но и сообщили, что есть все шансы потерять детей. И их могут забрать в любой момент, поскольку доказано, что она им не мать.

Лидия запаниковала, обратилась к родственникам, рассказала о ситуации. Стала собирать фото, на которых она беременна. Связалась с акушером, принимавшим роды. Доктор успокоил женщину, сказав, что подтвердит всё в суде. Ведь подлог или мошенничество исключены: он лично наблюдал роды и принимал младенцев.

Для исключения ошибки тесты ДНК повторили в разных независимых лабораториях. Но все они показали один и тот же результат: она не мать.

Юристы, к которым шокированная женщина обращалась за помощью, только разводили руками. Но все же нашёлся один адвокат – Алан Тинделл, который проникся бедой Лидии, поверил ей и согласился, несмотря на железобетонные аргументы в виде результатов теста, представлять её интересы в суде.

Тинделл изучал похожие дела, буквально по крупицам собирал информацию. И ему повезло: нашёлся идентичный случай. Жительнице Бостона несколько лет назад потребовалась пересадка почки. Трое сыновей женщины захотели помочь, но анализ ДНК, как и в случае с Фэйрчайлд, показал, что она им не мать. Это был шанс.

Ситуацию в случае с Карен Киган разрешил тест ДНК из внутренних органов. Карен недавно удалили часть щитовидной железы, и её ткань взяли для исследования. В этом случае данные уже совпали.

Выяснилось, что речь идёт о химеризме. Явлении хоть и редком, но иногда встречающемся. Термин в медицину попал из греческой мифологии. Химера – это такое сборное чудовище, состоящее из частей разных животных – козы, льва, змеи и не только.

В природе его могут вызвать следующие причины:

  1. Слияние двух яйцеклеток, оплодотворённых разными сперматозоидами. Либо двух эмбрионов на начальной стадии развития. В итоге в разных органах будут разные хромосомные наборы. То есть это классический случай поглощения одного близнеца другим на стадии внутриутробного развития.
  2. Попадание клеток плода в ткани матери либо наоборот.
  3. Передача клеток друг другу гетерозиготными близнецами.
  4. Попадание с последующим встраиванием чужих клеток при переливании крови или пересадке органов.

Близились роды, и судья распорядился направить в родильный зал пристава, чтобы тот зафиксировал факт появления на свет ребёнка и взял образцы для анализа. И, да, результат оказался прежним: генетически она не была матерью новорождённого.

Адвокат посоветовался с коллегами, изучил практику и пришёл к выводу, что следует взять для исследования мазок на флору из цервикального канала. Он показал, что в организме Лидии действительно присутствуют два генетических набора. Вероятнее всего, у женщины была сестра-близнец, которую она поглотила на стадии внутриутробного развития. Нерождённая сестра стала частью тела Лидии, точнее, матки. И, если можно так выразиться, «рожала» всех детей.

Если бы не въедливость адвоката, отыскавшего историю Карен, всё могло бы закончиться печально: детей, которые в некотором роде для Лидии племянники, могли забрать. А женщину обвинить в подлоге, мошенничестве и посадить за решётку.

Официально зафиксировано и предано огласке не более 50 случаев химеризма. Фактически их значительно больше. Всплывают они обычно после анализа ДНК, как это было с Лидией, экстракорпорального оплодотворения или искусственной инсеминации.

Источник:

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Метки: Доказательство   Лидия Фэйрчайлд   анализ   близнец   днк   исследование   материнство   медицина   ребёнок   химера   
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11  комментариев
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2k
Артур Будкин 2 часа назад
но нашелся адвокат, который смотрел "Доктора Хауса"...
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372
Javier 21 минуту назад
У близнецов ДНК идентичная
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2k
nikam 23 минуты назад
интересно было прочитать. спасибо.
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10k
Ф Ив Полчаса назад
Весьма сомнительная история. Если генетически ее дети это ее племянники, то экспертиза ДНК и должна была показать близкое родство по линии тетя-племянники, а не то, что она для них совсем чужая женщина.
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3k
Пластичный Дятел Полчаса назад
Андрей Анатольевич Ломачинский
МЕДИЦИНСКАЯ ХИМЕРА

https://proza.ru/2004/08/28-05https://proza.ru/2004/08/28-05
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358
А Васильев 45 минут назад
П...дец, дурдом и маразм!!!
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649
Николай 54 минуты назад
Слишком по-американски.
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65k
Татьяна Юсова Час назад
"...тест ДНК – стандартная процедура во избежание мошеннических действий при оформлении пособий..."

Я валяюсь, дорогая редакция!
Страна победившей демократии, где уважают права каждого, но априори каждого заранее подозревают в мошенничестве.
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