Спишь и падаешь – из-за чего могут возникать судороги во время сна

На этот вопрос попытались ответить китайские учёные. Выяснилось, что такая разновидность сонного паралича может иметь три причины. И вообще таких дёрганий в норме быть не должно, потому что в итоге сон оказывается некачественным. Но, справедливости ради, это происходит из-за того, что когда мы засыпаем, мы начинаем реже дышать, при этом амплитуда дыхания остается той же. В итоге мозг посылает сигналы, чтобы проверить, а живо ли ещё ваше бренное тело или где вы вообще. Но причин такому поведению вашего мозга может быть несколько.