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Спишь и падаешь – из-за чего могут возникать судороги во время сна

Спишь и падаешь – из-за чего могут возникать судороги во время сна

Автор:
07 февраля 2023 21:14
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: интересно   исследование   кальций   медицина   сон   сонный паралич   спазмы   усталость   
1363
5

Засыпаешь – и падаешь. Или дёргаешься. Знакомо? Это явление называется сонный паралич. Да, это не только когда твое тело отключается, а разум еще нет, и в итоге человек видит всякие ужасы, которые ему подсовывает очень сильно уставший мозг. Сонный паралич может быть и таким, когда непроизвольно дергается, например, нога. Или внезапно появляется ощущение, что вы куда-то падаете. С чем это может быть связано?

На этот вопрос попытались ответить китайские учёные. Выяснилось, что такая разновидность сонного паралича может иметь три причины. И вообще таких дёрганий в норме быть не должно, потому что в итоге сон оказывается некачественным. Но, справедливости ради, это происходит из-за того, что когда мы засыпаем, мы начинаем реже дышать, при этом амплитуда дыхания остается той же. В итоге мозг посылает сигналы, чтобы проверить, а живо ли ещё ваше бренное тело или где вы вообще. Но причин такому поведению вашего мозга может быть несколько.

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Первая – это очень сильная усталость, прямо как во время «классического» сонного паралича. И сюда же в «копилочку» стресс. Часто такое случается с официантами в летних кафе в туристических городах в пик сезона. Это очень нервная работа, а ещё иногда попадаются не совсем адекватные клиенты. Поэтому приходится в буквальном смысле слова проваливаться в сон. Чтобы избежать этого – нужно не переутомляться, а заодно заняться какими-нибудь физическими нагрузками, которые помогут именно снять напряжение. Йогой, например.

Второй вариант – менее очевидный. Такое поведение организма может быть оправдано тем, что ему не хватает… кальция. В итоге мышцы сами собой начинают дёргаться вплоть до сведения ног или рук. В этом случае достаточно принимать добавки с кальцием и вообще следить за его уровнем. Особенно если судороги для вас – привычное дело.

Ну и третья, совсем неочевидная причина – печеночная и почечная недостаточности. Да, наши органы таким образом могут посылать нам сигналы. В этом случае, если вы и не стрессуете, и с кальцием всё отлично, стоит обратиться к врачу – а когда вам скажут, что всё в порядке, начинать спрашивать с китайских учёных, что за чепуху они вообще выяснили.

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Метки: интересно   исследование   кальций   медицина   сон   сонный паралич   спазмы   усталость   
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6  комментариев
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а мне кажется что когда просто наступило утомление (засыпаешь как убитый , возможно просто от перенасыщения впечатлениями ) сознание выключается а вот базовые функции (рефлексы тела) воспринимают такой резкий переход в сон как смерть организма и начинают срочную реанимацию посылая нервные импульсы в мышцы пытаясь раскачать организм. сужу по себе - каждый раз когда меняю работу наступают месяцы тяжелого труда и адаптации пока не привыкну и в этот период устаю как сволочь , приходишь домой и вырубаешься еле дойдя до кровати , и в такие периоды жена часто будит с тревогой - ты очень сильно вздрагиваешь .
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12k
a_komolow 11 минут назад
Я в снах всё время обувь теряю, ищу и не могу найти
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461
Николай Пауков 56 минут назад
Лично мне не знакомо, но девушки такое исполняли и не раз пока я еще не спал или резко просыпался. Довольно часто такое было.
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224
ups 59 минут назад
повадился я днем спать после работы 20-50 мин..было мне 35..вес рост все ок..при проваливании в сон начало или рука или нога..как в кино про национальную охоту когда убили корову :)..а когда я подлетел на мягких матрасах см на 30-40...я настолько ушол в шок,что перестал кемарить днем..и да это все происходило от удара сердца,аж уши закладывало...где то читал,что эт типо организм приучен спать и просыпатсо в примерно одно время и сон днем он считает сбоем и тип как на сердце делают дефибраллятор..
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Александр Невский
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