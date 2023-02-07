Спишь и падаешь – из-за чего могут возникать судороги во время сна

Засыпаешь – и падаешь. Или дёргаешься. Знакомо? Это явление называется сонный паралич. Да, это не только когда твое тело отключается, а разум еще нет, и в итоге человек видит всякие ужасы, которые ему подсовывает очень сильно уставший мозг. Сонный паралич может быть и таким, когда непроизвольно дергается, например, нога. Или внезапно появляется ощущение, что вы куда-то падаете. С чем это может быть связано?
На этот вопрос попытались ответить китайские учёные. Выяснилось, что такая разновидность сонного паралича может иметь три причины. И вообще таких дёрганий в норме быть не должно, потому что в итоге сон оказывается некачественным. Но, справедливости ради, это происходит из-за того, что когда мы засыпаем, мы начинаем реже дышать, при этом амплитуда дыхания остается той же. В итоге мозг посылает сигналы, чтобы проверить, а живо ли ещё ваше бренное тело или где вы вообще. Но причин такому поведению вашего мозга может быть несколько.
Первая – это очень сильная усталость, прямо как во время «классического» сонного паралича. И сюда же в «копилочку» стресс. Часто такое случается с официантами в летних кафе в туристических городах в пик сезона. Это очень нервная работа, а ещё иногда попадаются не совсем адекватные клиенты. Поэтому приходится в буквальном смысле слова проваливаться в сон. Чтобы избежать этого – нужно не переутомляться, а заодно заняться какими-нибудь физическими нагрузками, которые помогут именно снять напряжение. Йогой, например.
Второй вариант – менее очевидный. Такое поведение организма может быть оправдано тем, что ему не хватает… кальция. В итоге мышцы сами собой начинают дёргаться вплоть до сведения ног или рук. В этом случае достаточно принимать добавки с кальцием и вообще следить за его уровнем. Особенно если судороги для вас – привычное дело.
Ну и третья, совсем неочевидная причина – печеночная и почечная недостаточности. Да, наши органы таким образом могут посылать нам сигналы. В этом случае, если вы и не стрессуете, и с кальцием всё отлично, стоит обратиться к врачу – а когда вам скажут, что всё в порядке, начинать спрашивать с китайских учёных, что за чепуху они вообще выяснили.
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