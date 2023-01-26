Нейроинтерфейс для общения парализованных пациентов

Интерфейс подключается к мозгу и декодирует нейронную активность (которая вызвана попытками произнести речь), потом эта активность конвертируется в текст и потом в звук обычным text-to-speech.

Так вот, суть в том, что этот нейроинтерфейс очень быстрый, он декодировал речь со скоростью 62 слова в минуту, а это ~ в 3,4 раза быстрее, чем предыдущий рекорд аналогов.