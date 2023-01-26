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Нейроинтерфейс для общения парализованных пациентов

Нейроинтерфейс для общения парализованных пациентов

Автор:
26 января 2023 22:48
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: интересно   коммуникации   медицина   нейроинтерфейс   общение   парализованный   технологии   
861
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Мы еще на пункт приблизились к отсутствию проблем в коммуникации между пациентами не способными говорить и внешним миром: речевой нейроинтерфейс помог парализованному пациенту, который не может говорить из-за заболевания – произнести слова.

Интерфейс подключается к мозгу и декодирует нейронную активность (которая вызвана попытками произнести речь), потом эта активность конвертируется в текст и потом в звук обычным text-to-speech.

Так вот, суть в том, что этот нейроинтерфейс очень быстрый, он декодировал речь со скоростью 62 слова в минуту, а это ~ в 3,4 раза быстрее, чем предыдущий рекорд аналогов.

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То есть эта штука уже приближается к скорости естественного человеческого разговора в ~160 слов в минуту. Это только первые тесты этого интерфейса, хоть и выглядит многообещающие, но ученые пока не достигли высокой точности для передачи предложений из большого словарного запаса.

При размере словаря в 125 000 слов (это первый такой большой словарь кстати) уровень ошибок был ~23,8%, то есть декодер распознал не все слова. Пока многовато, но вы делайте ставку на то, что вы на 70% можете понимать полностью парализованного человека, что уже само по себе очень круто.

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Метки: интересно   коммуникации   медицина   нейроинтерфейс   общение   парализованный   технологии   
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2  комментария
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183
ruslan d 2 часа назад
крутая тема
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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