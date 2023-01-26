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Удача снова обошла стороной: подборка фотографий весьма неприятных сюрпризов

Удача снова обошла стороной: подборка фотографий весьма неприятных сюрпризов

Автор:
26 января 2023 20:57
Сообщество : Юмор
Метки: Фотографии   Юмор   всякие неприятности   неприятные сюрпризы   неудачи   подборка   
1819
18

Жизнь полна сюрпризов. Жаль только не всегда приятных, да и получаем мы их зачастую очень даже не вовремя, ведь мы не можем предугадать появление мелких и не очень неприятностей.

Именно таким ситуациям, когда удача оставляет людей за бортом, посвящена следующая подборка…

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Метки: Фотографии   Юмор   всякие неприятности   неприятные сюрпризы   неудачи   подборка   
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8  комментариев
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281
Victor 46 минут назад
с чайкой смешно))
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368
Тамара Витальевна 17 минут назад
Играй баян....
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11k
Самка Хорька Полчаса назад
Это к новой причёске.
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27
Точь-в-точь Самка Хорька Полчаса назад
Если вовремя не потушить, то к новому парику.
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211
Николай Пауков Самка Хорька 15 минут назад
У меня вообще другой вопрос как у сисадмина.
Девушки волосы все время чем то поливают. Логично. Это ж красота.
А вот че с пальцами рук? Почему моя коллега печатает раз в 7 меньше меня на одинаковой клавиатуре, а у нее буквам п-а давно, а моя почти как новая?
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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