Удача снова обошла стороной: подборка фотографий весьма неприятных сюрпризов

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Жизнь полна сюрпризов. Жаль только не всегда приятных, да и получаем мы их зачастую очень даже не вовремя, ведь мы не можем предугадать появление мелких и не очень неприятностей.
Именно таким ситуациям, когда удача оставляет людей за бортом, посвящена следующая подборка…
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