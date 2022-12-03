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Вселенское невезение: подборка фотографий неожиданно подкравшихся неприятностей

Вселенское невезение: подборка фотографий неожиданно подкравшихся неприятностей

Автор:
03 декабря 2022 14:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: всякие неприятности   невезение   неудачи   подборка   снимки   фотографии   
1612
16

Какими мы не были внимательными и удачливыми, неприятности всегда оказываются на шаг впереди. Именно им – мелким и не очень – посвящена следующая подборка. Остаётся только посочувствовать этим людям.

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Метки: всякие неприятности   невезение   неудачи   подборка   снимки   фотографии   
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2  комментария
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24k
Павел Плеханов 49 минут назад
Большая часть это не невезение, а отсутствие мозгов пополам с кривыми руками.
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4k
Александр Николаевич Полчаса назад
КРАСИВОЕ!

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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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