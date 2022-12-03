Вселенское невезение: подборка фотографий неожиданно подкравшихся неприятностей

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Какими мы не были внимательными и удачливыми, неприятности всегда оказываются на шаг впереди. Именно им – мелким и не очень – посвящена следующая подборка. Остаётся только посочувствовать этим людям.
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