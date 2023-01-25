Молодость до «Гарри Поттера»: какими были знаменитые актёры до появления в культовом проекте

Сегодня сложно вычеркнуть из истории кинематографа такой проект как «Гарри Поттер», принёсший популярность не только книге Джоан Роулинг, но и сыгравшим в нём актёрам. И если для юных героев проект стал стартом карьеры, то для других лишь очередной ступенькой. Правда, далеко не все их помнят, а то и знают по более молодым ролям.