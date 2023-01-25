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Молодость до «Гарри Поттера»: какими были знаменитые актёры до появления в культовом проекте

Молодость до «Гарри Поттера»: какими были знаменитые актёры до появления в культовом проекте

Автор:
25 января 2023 23:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры кино   гарри поттер   знаменитости   как выглядят   кино   прошлые роли   фото   
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Сегодня сложно вычеркнуть из истории кинематографа такой проект как «Гарри Поттер», принёсший популярность не только книге Джоан Роулинг, но и сыгравшим в нём актёрам. И если для юных героев проект стал стартом карьеры, то для других лишь очередной ступенькой. Правда, далеко не все их помнят, а то и знают по более молодым ролям.

Где же они играли, и как выглядели?


Имельда Стонтон, сыгравшая роль Долорес Амбридж, выросла в семье парикмахерши и дорожного рабочего, однако уже с детства демонстрировала актёрский талант. Публике же она стала известна после участия в таких картинах как «Влюблённый Шекспир», «Дэвид Копперфильд» и ряд других.

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Эмма Томпсон эффектно перевоплотилась в профессора Сивиллу Трелони, поэтому фанаты не сразу признали её. Правда, не так эффектно как в картине «Моя ужасная няня».  Впервые же о ней заговорили ещё в 1987 году, когда она принимала участие в сериале «Фортуна войны».

А вот Гэри Олдман, исполнивший роль Сириуса Блэка в представлении не нуждается, ведь его уже хорошо знали по таким картинам как «Дракула». «Пятый элемент» и «Леон». Сложно представить, что такой талантливый актёр вырос в семье домохозяйки и пьющего сварщика.

До «Гарри Поттера» был известен и Дэвид Тьюлис, сыгравший оборотня Римуса Люпина. Из его громких проектов можно отметить участие в «Полном затмении» с Леонардо ди Каприо и «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом.

Кеннет Брана, сыгравший Златопуста Локонса, прославился ещё в 90-х, когда попал в экранизацию шекспировского «Генриха V «Гамлета». К слову, за одну из ролей он даже номинировался на 7 премий «Оскар», что стало для него рекордом.

Рэйф Файнс в роли лорда Волан-де-Морта и без грима – два совершенно разных человека. И это неудивительно, учитывая талант и послужной список актёра. Ведь его можно было увидеть в таких картинах как «Список Шиндлера» или, например, «Красный дракон».

А вот Майкл Гэмбон, исполнивший роль Дамблдора, начал свой путь в кино ещё в 1965 году. Его можно было увидеть в сериале «Мегрэ», фильме «Сонная лощина» и ряде других кинолент.

Ну и закончим Мэгги Смит, сыгравшую Минерву Макгонагалл. Мало кто вспомнит её молодой, а ведь актриса дважды стала обладательницей «Оскара» за роли в картинах «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель».

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Метки: актеры кино   гарри поттер   знаменитости   как выглядят   кино   прошлые роли   фото   
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4  комментария
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Boka Час назад
Гэри Олдман в относительно ранних ролях понравился в фильмах Ромео, истекающий кровью, Настоящая любовь У Рэйфа Файнса отличная небольшая роль в Залечь на дно в Брюгге Вообще все актеры замечательные!
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9k
Олег 54 минуты назад
Имельда Стонтон хуже всех злодеев франшизы, она безусловно молодец, передала Амбридж на сто мать его процентов, но теперь при виде ее в других фильмах сразу передергивает)
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1k
КАКАнгел 55 минут назад
взрослые актеры были достаточно сильны, а вот дети надо сказать если честно не очень и сценарий полон не логичных событий. с первого раза это не очень заметно , но с каждым новым просмотром начинаешь замечать всё больше и больше.
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Антибиотик
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