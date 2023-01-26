10 знаменитых зарубежных актрис, ставших символами красоты

Эти десять актрис, получивших известность в 40-60-е годы XX века, стали символами красоты и женственности. Их талант подарил зрителям множество ярких кинообразов, а красота вызывает восхищение вне зависимости от возраста. Одних уже нет, а другие и сейчас продолжают карьеру.
Вивьен Ли
Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хара. Кадр из кинофильма "Унесенные ветром", 1939 г., режиссеры Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд, сценаристы Сидни Ховард, Бен Хехт, Оливер Х.П. Гаррет, Джо Сверлинг, композитор Макс Штайнер.
Стоит мне надеть новую шляпку и все цифры вылетают у меня из головы.
О, Боже! Какой тугой корсет! Сегодня я точно икну и окончательно испорчу свою репутацию.
Я подумаю об этом завтра.
В фильмографии Вивьен Ли 21 картина. Актрисы не стало 7 июля 1967 года. Ей было 53 года.
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро в роли Душечки. Кадр из кинофильма "В джазе только девушки", 1959 г., режиссер Билли Уайлдер, сценаристы Билли Уайлдер, И.А.Л. Даймонд, Роберт Терен, композитор Адольф Дойч
Однажды утром вы просыпаетесь – парня нет, саксофона нет. Осталась только пара носков и пустой тюбик из-под зубной пасты.
Мне неважно, богат ли он – лишь бы у него была яхта, собственная железная дорога и зубная паста под его именем.
Мужчины в очках так часто кажутся беззащитными.
В фильмографии Мэрилин Монро 27 картин. Актрисы не стало 4 августа 1962 года. Ей было 36 лет.
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор в роли Мэгги Поллит. Кадр из кинофильма "Кошка на раскаленной крыше", 1958 г., режиссер Ричард Брукс, сценаристы Ричард Брукс, Джеймс По, композитор Чарльз Уолкотт
Жизнь с кем-то, кого ты любишь, может быть более одинокой, чем жизнь в полном одиночестве. Если тот, кого ты любишь, не любит тебя.
Я не живу с тобой. Мы просто обитаем в одной клетке.
Не замечать огонь – не значит потушить его.
В фильмографии Элизабет Тейлор 74 картины. Актрисы не стало 23 марта 2011 года. Ей было 79 лет.
Одри Хепбёрн
Одри Хепбёрн в роли принцессы Анны. Кадр из кинофильма "Римские каникулы", 1953 г., режиссер Уильям Уайлер, сценаристы Джон Дайтон, Далтон Трамбо, Йен МакЛеллан Хантер, композитор Жорж Орик
Никогда не бойтесь следовать зову своего сердца и решаться на бесшабашные поступки. Разве вы забыли, что жизнь дается всего лишь раз, как бы банально это ни звучало?
Я разрешаю Вам рядом со мной находиться.
В фильмографии Одри Хепбёрн 34 картины. Актрисы не стало 20 января 1993 года. Ей было 63 года.
Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида в роли Аделины. Кадр из кинофильма "Фанфан-тюльпан", 1952 г., режиссер Кристиан-Жак, сценаристы Рене Вилер, Кристиан-Жак, Рене Фалле, композиторы Морис Тирье, Жорж Ван Пари
Зачем глаза, если не видишь рядом любимого? И руки, если некого прижать к своей груди?
Если любимого с тобой нет и ты не чувствуешь его дыхание, зачем вообще дышать?
В фильмографии Джины Лоллобриджиды 66 картин. Актрисы не стало 16 января 2023 года. Ей было 95 лет.
Софи Лорен
Софи Лорен в роли Филумены Мартурано. Кадр из кинофильма "Брак по-итальянски", 1964 г., режиссер Витторио Де Сика, сценаристы Тонино Гуэрра, Ренато Кастеллани, композитор Армандо Тровайоли
У таких, как он, не бывает инфаркта.
Большие дома есть всюду и в каждом из них свои старые драмы...
Нет-нет, я не хочу читать. Вообще, книгам не доверяю.
В фильмографии Софи Лорен 93 фильма. Сейчас актрисе 88 лет.
Катрин Денев
Катрин Денев в роли Женевьевы Эмери. Кадр из кинофильма "Шербурские зонтики", 1964 г., режиссер и сценарист Жак Деми, композитор Мишель Легран
Не беспокойся за мою жизнь, мама. Я не собираюсь погубить ее.
Я была готова умереть за него, а теперь без фотографии не вспомню, как он выглядит.
В фильмографии Катрин Денев 145 фильмов. Сейчас актрисе 79 лет.
Бриджит Бардо
Брижит Бардо в роли Жюльетт. Кадр из кинофильма "И Бог создал женщину", 1956 г., режиссер Роже Вадим, сценаристы Роже Вадим, Рауль Леви, композитор Поль Мизраки
Вы умеете лгать. А я нет.
Пока у них есть что-то свое, они не чувствуют себя бедными.
У мня есть все, что я люблю: море, солнце, горячий песок. Музыка и еда.
В фильмографии Бриджит Бардо 57 фильмов. Сейчас актрисе 88 лет.
Марина Влади
Марина Влади в роли Анджелы. Кадр из кинофильма "Дни любви", 1954 г., режиссеры Джузеппе Де Сантис, Леопольдо Савона, сценаристы Либеро Де Либеро, Джузеппе Де Сантис, Элио Петри, композитор Марио Нашимбене
Господь нас создал мужчиной и женщиной, чтобы мы поженились. Значит, займете нам денег.
Мы бежим, как воры. Мы даже не можем пройти вдвоем на мессу. И даже людей нам надо бояться.
В фильмографии Марины Влади 107 фильмов. Сейчас актрисе 84 года.
Мишель Мерсье
Мишель Мерсье в роли Анжелики Сансе де Монтелу. Кадр из кинофильма "Анжелика, маркиза ангелов". 1964 г., режиссер Бернар Бордери, сценаристы Клод Брюле, Бернар Бордери, Франсис Кон, композитор Мишель Мань
– Сколько раз меня прогоняли, и все эти дамы потом сами благодарили меня, что я их не послушал. – У них был неприхотливый вкус.
– Я вс шокирую, сестрица? Я вас шокирую, святой отец? И вас шокирую, советник? – Не умничай. – Лучше уж так, чем совсем без ума.
В фильмографии Мишель Мерсье 57 фильмов. Сейчас актрисе 84 года.
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