10 знаменитых зарубежных актрис, ставших символами красоты

Элизабет Тейлор в роли Мэгги Поллит. Кадр из кинофильма "Кошка на раскаленной крыше", 1958 г., режиссер Ричард Брукс, сценаристы Ричард Брукс, Джеймс По, композитор Чарльз Уолкотт

Жизнь с кем-то, кого ты любишь, может быть более одинокой, чем жизнь в полном одиночестве. Если тот, кого ты любишь, не любит тебя.

Я не живу с тобой. Мы просто обитаем в одной клетке.

Не замечать огонь – не значит потушить его.

В фильмографии Элизабет Тейлор 74 картины. Актрисы не стало 23 марта 2011 года. Ей было 79 лет.

Одри Хепбёрн