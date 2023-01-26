12 известных фильмов, которые удивительным образом были номинированы и на «Оскар», и на «Золотую малину»

Вчера были объявлены оскаровские номинанты 2023 года. Одним из главных фильмов будущей премии оказался «Элвис», который был упомянут Академией аж в 8 категориях. Однако днём ранее огласили список номинантов на антипремию «Золотая малина», куда байопик про Элвиса Пресли также залетел в паре категорий. И это не какой-то уникальный случай.

Подобное раздвоение случилось с ещё одним свежим фильмом — опять же байопиком «Блондинка», который хватанул 8 номинаций уже от «малины», но при этом исполнительница главной роли Ана де Армас номинировалась на «Оскар» как Лучшая актриса.

Блондинка (2022)