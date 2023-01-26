12 известных фильмов, которые удивительным образом были номинированы и на «Оскар», и на «Золотую малину»

Давайте посмотрим, какие фильмы умудрялись в чём-то быть лучшими в году, а в чём-то худшими, одновременно получая номинации на две эти очень разные премии.
Вчера были объявлены оскаровские номинанты 2023 года. Одним из главных фильмов будущей премии оказался «Элвис», который был упомянут Академией аж в 8 категориях. Однако днём ранее огласили список номинантов на антипремию «Золотая малина», куда байопик про Элвиса Пресли также залетел в паре категорий. И это не какой-то уникальный случай.
Подобное раздвоение случилось с ещё одним свежим фильмом — опять же байопиком «Блондинка», который хватанул 8 номинаций уже от «малины», но при этом исполнительница главной роли Ана де Армас номинировалась на «Оскар» как Лучшая актриса.
Блондинка (2022)
Номинация на «Оскар»: Лучшая женская роль (Ана де Армас).
Номинации на «Золотую малину»: Худший фильм, Худший режиссёр (Эндрю Доминик), Худший актёр второго плана (два номинированных: Завьер Сэмюел и Эван Уильямс), Худший сценарий, Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат и Худший актёрский дуэт (две номинации: «оба реальных персонажа в мифологической постельной сцене в Белом доме» и «Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами»).
Всего у «Блондинки» 8 номинаций на «малину» — больше всех в этом году.
Элвис (2022)
Номинации на «Оскар»: Лучший фильм, Лучшая мужская роль (Остин Батлер), Лучший монтаж, Лучшая операторская работа, Лучшая работа художника, Лучший дизайн костюмов, Лучший звук и Лучший грим и причёски.
Номинации на «Золотую малину»: Худшая мужская роль второго плана (Том Хэнкс) и Худший дуэт («Том Хэнкс и его латексное лицо (и этот нелепый акцент)»).
Удивительно! Вероятно, это первый фильм в истории, в котором критикам понравилось всё, кроме Тома Хэнкса.
Далее мы перечислим фильмы прошлых лет, и некоторые из них не только номинировались, но и становились лауреатами «Оскара» или «Золотой малины».
Отряд самоубийц (2016)
Номинация на «Оскар»: Лучший грим и причёски (победа).
Номинации на «Золотую малину»: Худший сценарий и Худшая мужская роль второго плана (Джаред Лето).
То есть получается, что у одного из самых провальных комиксовых фильмов прошлого десятилетия, разгромленного зрителями и критиками, есть «Оскар» и нет «Золотых малин».
Пятьдесят оттенков серого (2015)
Номинация на «Оскар»: Лучшая песня.
Номинации на «Золотую малину»: Худшие фильм (победа), Худший сценарий (победа), Худшие мужская и женская роли (Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, оба победили), Худший экранный ансамбль (победа) и Худший режиссёр (Сэм Тейлор-Джонсон).
Одинокий рейнджер (2013)
Номинации на «Оскар»: Лучший грим и прически и Лучшие визуальные эффекты.
Номинации на «Золотую малину»: Худший фильм, Худший режиссёр (Гор Вербински), Худший актёр (Джонни Депп), Худший сценарий и Худший ремейк, плагиат или сиквел (победа).
Уолл-стрит (1987)
Номинация на «Оскар»: Лучшая мужская роль (Майкл Дуглас, победа).
Номинация на «Золотую малину»: Худшая женская роль второго плана (Дэрил Ханна, победа).
Фильм, в котором отличная актёрская игра встретилась с неважной.
Далее последуют три проекта Майкла Бэя — чемпиона по одновременному номинированию на «Оскар» и «Золотую малину».
Перл-Харбор (2001)
Номинации на «Оскар»: Лучший звук, Лучший монтаж звука (победа), Лучшие визуальные эффекты и Лучшая песня.
Номинации на «Золотую малину»: Худший фильм, Худшая мужская роль (Бен Аффлек), Худший режиссер (Майкл Бэй), Худший сценарий, Худший ремейк/сиквел, Худшая экранная пара (Бен Аффлек и Кейт Бекинсейл / Бен Аффлек и Джош Хартнет).
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011)
Номинации на «Оскар»: Лучший звук, Лучший монтаж звука и Лучшие визуальные эффекты.
Номинации на «Золотую малину»: Худший фильм, Худший сценарий, Худший режиссёр (Майкл Бэй), Худший актёр второго плана (Патрик Демпси), Худшая актриса второго плана (Роузи Хантингтон-Уайтли), Худшая экранная пара (Шайа Лабаф и Роузи Хантингтон-Уайтли) и Худший экранный ансамбль.
Армагеддон (1998)
Номинации на «Оскар»: Лучший звук, Лучший монтаж звука, Лучшие визуальные эффекты, Лучшая песня (Aerosmith, «I Don’t Want To Miss A Thing»).
Номинации на «Золотую малину»: Худшая мужская роль (Брюс Уиллис, победа), Худший фильм, Худшая женская роль второго плана (Лив Тайлер), Худший режиссёр (Майкл Бэй), Худший сценарий, Худшая экранная пара (Аффлек и Тайлер) и Худшая песня (Aerosmith, «I Don’t Want To Miss A Thing»).
Музыкальный вкус — такая тонкая сущность, что одну и ту же песню группы Aerosmith номинировали и как худшую, и как лучшую.
Воздушная тюрьма (1997)
Номинации на «Оскар»: Лучший звук, Лучшая песня (Триша Йервуд, «How Do I Live»).
Номинация на «Золотую малину»: Худшая песня (угадайте какая? правильно! «How Do I Live»).
Гринч — похититель Рождества (2000)
Номинации на «Оскар»: Лучший грим (победа), Лучшие декорации и Лучшие костюмы.
Номинации на «Золотую малину»: Худший сценарий и Худший ремейк/сиквел.
Джим Керри — человек, ни разу не номинировавшийся на «Оскар», но умудрившийся пару раз быть оскароносно загримирован. Второй раз такое случилось в фильме «Лемони Сникет: 33 несчастья».
Элегия Хиллбилли (2020)
Номинации на «Оскар»: Лучшая женская роль второго плана (Гленн Клоуз) и Лучший грим и прически.
Номинации на «Золотую малину»: Худшая женская роль второго плана (Гленн Клоуз), Худший режиссёр (Рон Ховард) и Худший сценарий.
Вы видели, что произошло? Гленн Клоуз умудрилась получить две противоположные номинации за одну и ту же роль! То есть в том году она могла стать одновременно и худшей, и лучшей актрисой второго плана.
Источник:
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Это как на фишках.Есть посты,которые автоматом набирают сотни плюсов,кто бы не запостил.Типа морики белуччи.Сбегаются все дроччеры,и начинают яростно лепить плюсы.Так и здесь.Элвис не не взять первое место.Пиндосы яростно надрачивают.