16 номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» разных лет, которые получили низкие зрительские оценки

Вручение «Оскара» и всё, что с ним связано, отгремело, и сегодня мы предлагаем вам рассмотреть довольно интересную группу картин, которые были номинированы на главную категорию «Лучший фильм» в 21 веке, но при этом получили довольно низкие зрительские оценки. Особенно в восточной Европе.

Для этого мы пробежались по баллам на «КиноПоиске» всех картин-номинантов последних 22 лет, в том числе тех, кто был представлен на «Оскаре» 2022 года, и обнаружили нескольких аутсайдеров.

В этот список мы брали те фильмы, чьи оценки попали в «серую зону», то есть оказались ниже, чем 7.0. С их помощью мы видим различия восприятия фильмов зрителями и критиками, а также тот факт, что универсальность некоторых голливудских картин могут не распространяться на другие регионы, и эти проекты по какой-то причине не так сильно цепляют зрителей, например, в странах той же восточной Европы.

Для разминки перечислим несколько пограничных фильмов с оценками 6.9, которые всё же не добрались до основной части нашего антитопа. Это картины «Афера по-американски» (2013), «Форма воды» (2017), «Хранитель времени» (2011), «Потомки» (2011) и «Ограды» (2016). Здесь уже есть несколько известных названий.

1. Чёрный клановец (2018)