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16 номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» разных лет, которые получили низкие зрительские оценки

16 номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» разных лет, которые получили низкие зрительские оценки (17 фото)

Автор:
06 апреля 2022 09:55
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   низкая оценка   номинант   оскар   роль   фильм   
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Давайте посмотрим на оскаровских номинантов в главной категории, которые понравились зрителям ещё меньше.

Вручение «Оскара» и всё, что с ним связано, отгремело, и сегодня мы предлагаем вам рассмотреть довольно интересную группу картин, которые были номинированы на главную категорию «Лучший фильм» в 21 веке, но при этом получили довольно низкие зрительские оценки. Особенно в восточной Европе.

Для этого мы пробежались по баллам на «КиноПоиске» всех картин-номинантов последних 22 лет, в том числе тех, кто был представлен на «Оскаре» 2022 года, и обнаружили нескольких аутсайдеров.

В этот список мы брали те фильмы, чьи оценки попали в «серую зону», то есть оказались ниже, чем 7.0. С их помощью мы видим различия восприятия фильмов зрителями и критиками, а также тот факт, что универсальность некоторых голливудских картин могут не распространяться на другие регионы, и эти проекты по какой-то причине не так сильно цепляют зрителей, например, в странах той же восточной Европы.

Для разминки перечислим несколько пограничных фильмов с оценками 6.9, которые всё же не добрались до основной части нашего антитопа. Это картины «Афера по-американски» (2013), «Форма воды» (2017), «Хранитель времени» (2011), «Потомки» (2011) и «Ограды» (2016). Здесь уже есть несколько известных названий.


1. Чёрный клановец (2018)

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Оценка на КиноПоиске: 6.8

Комедия про двух полицейских (еврея и афроамериканца), которые разоблачили Ку-клукс-клан. Фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.


2. Девушка, подающая надежды (2020)

Оценка на КиноПоиске: 6.8

Триллер про женскую месть, который также получил «Оскар» за сценарий.


3. Госфорд-парк (2001)

Оценка на КиноПоиске: 6.8

Криминальный детектив с комедийными элементами, а-ля «Десять негритят» Агаты Кристи. Вы не поверите, но он тоже получил статуэтку за сценарий.

Что на западе сценарный «Оскар», то у нас 6.8!


4. Цель номер один (2012)

Оценка на КиноПоиске: 6.8

Фильм про одну из спецопераций ЦРУ по поимке Усамы бен Ладена без «Оскара» за сценарий, зато с Джессикой Честейн в главной роли.


5. Сельма (2014)

Оценка на КиноПоиске: 6.8

Историческая драма про Мартина Лютера Кинга, причём не о всей его жизни, а об организованных им маршах протеста в городке Сельма.


6. В спальне (2001)

Оценка на КиноПоиске: 6.8

Непростая мелодрама, совершенно непохожая на все другие, создаваемые тогда в Голливуде, которая по ходу сюжета становится самой настоящей драмой.


Майкл Клейтон (2007)

Оценка на КиноПоиске: 6.7

Юридический триллер с оскароносной игрой Тильды Суинтон и шестью другими номинациями Академии, в том числе за выдающуюся игру Джорджа Клуни и Тома Уилкинса. Однако оценки у фильма невысоки даже на западе.


Звери дикого Юга (2012)

Оценка на КиноПоиске: 6.7

Независимый американский фильм про жизнь отца и дочери в небольшом посёлке на острове, который в определённый момент превращается в фэнтези, когда девочка сталкивается с очень необычными представителями фауны.

Секретное досье (2017)

Оценка на КиноПоиске: 6.7

Том Хэнкс и Мэрил Стрип в одном фильме — что ещё, казалось бы, нужно?


Древо жизни (2010)

Оценка на КиноПоиске: 6.6

С одной стороны Брэд Питт, Шон Пенн, Джессика Честейн и «Золотая пальмовая ветвь» Канского фестиваля. С другой — даже на IMDb зрительские оценки фильма оказались в «серой зоне» (6.8).


Власть пса (2021)

Оценка на КиноПоиске: 6.6

Тот самый фаворит оскаровской гонки в 2022 году, который в итоге получил лишь одну статуэтку из 12 возможных. Несмотря на отменную игру Бенедикта Камбербэтча и его коллег, а также хитро закрученный сюжет, фильм имеет невысокие зрительские оценки даже на западе. По всей видимости, из-за его невероятной медлительности.


Детки в порядке (2010)

Оценка на КиноПоиске: 6.6

Обычные комедийные мелодрамы на «Оскар» не номинируются, так что нужно быть готовым к сюрпризам. В этом фильме они выражены в отношениях непростой компании, состоящей из двух детей, двух матерей и одного отца.


Чёрная Пантера (2018)

Оценка на КиноПоиске: 6.5

Крайне важный для США супергеройский фильм с тремя техническими «Оскарами», который в остальном мире был принят нормально, без какого-то особого восторга. Даже на IMDb оценки фильма далеко не зашкаливающие.

Кстати, это первый супергеройский проект в истории, который получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Кроме него из кинокомиксов пока что только «Джокер» (2019) удостоился той же чести.


Зимняя кость (2010)

Оценка на КиноПоиске: 6.5

Суровая драма про американскую глубинку, подарившая успех 20-летней Дженнифер Лоуренс, которая впервые получила номинацию на «Оскар».


Иуда и чёрный мессия (2020)

Оценка на КиноПоиске: 6.4

Ещё один важный для США фильм, в центре сюжета которого реальная история о предательстве лидера «Чёрных пантер» Фреда Хэмптона завербованным ФБР Уильямом О’Нилом.


Лунный свет (2016)

Оценка на КиноПоиске: 6.2

Тот самый фильм про темнокожего гомосексуалиста в исполнении Махершалы Али. В отличие от всех остальных картин в списке, «Лунный свет» не только был номинирован, но и взял статуэтку за «Лучший фильм», обойдя зрительского фаворита того года — «Ла-ла Ленд». Тем самым он запустил наиболее сильную волну критики в сторону Академии из-за того, что «Оскары» якобы начали выдавать не за художественные ценности, а за повестку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   низкая оценка   номинант   оскар   роль   фильм   
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11k
Kostick Час назад
насколько я люблю смотреть всякую фигню фантастическую, но черную пантеру не смог осилить. это же надо было придумать такой бред, причем исключительно под тему "супер продвинутых баклажанов". ибо нет и не было ни одного государства у негроидов, которое бы оставило след в истории, архитектурой, учеными, или ещё какими достижениям. кроме как плясать нихрена не могут делать.
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5
Александр Смоленский Полчаса назад
Америка - страна черножопых, и, как практика показала - черномозгих. Херню всякую снимают - потом парятся над рейтингом.
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2k
АлексЮстасу Полчаса назад
Все эти фильмы - американские, и на премию выдвигались как американские, а не мировые шедевры. Их рейтинг на нашем кинопоиске низкий потому, что для нас все эти гомики, негры и прочее нужно только критикам, чтобы отрабатывать свою зарплату, а народу - дай Бог один раз начать смотреть и недосмотреть, плюя в экран. А уж с высоты сегодняшней обстановки - пусть это, как сказал уже один из прокомментировавших, УГ засунут себе в одно место, и живут с ним, не вытаскивая.
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6k
klop 43 минуты назад
Ну не зря же статистика просмотров Оскара снижается, правда в этом году немного подрос.

Статистика просмотров церемонии «Оскар» с 2014 года:
2014 год 43,7 млн
2015 год 37,2 млн
2016 год 34,4 млн
2017 год 33 млн
2018 год 26,6 млн
2019 год 29,6 млн
2020 год 23,6 млн
2021 год 10,4 млн
2022 год 13,7 млн.
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27k
lem02 47 минут назад
"Черная пантера" - фильм, про то, как могли бы жить негры, не будь они тупыми и ленивыми. Так и не смог одолеть. Бросил просмотр минут через пятнадцать.
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37k
Aleksandr 48 минут назад
Не смотрел ни одного из перечисленных фильмов...и не тянет.
По описаниям УГ...
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