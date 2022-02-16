Актеры, которые выдавали мощнейшую игру на «Оскар» в уже довольно солидном возрасте

Мы выбрали самых известных из них или же тех, кто по сей день держит рекорд, получив статуэтку в одной из четырёх актёрских категорий в наисолиднейшем возрасте.
Гениальной актёрской игре все возрасты покорны, поэтому даже если вам за 60, за 70 или даже за 80, вы всё ещё можете покорить мир своим мастерством, обскакав при этом всех молодых конкурентов. Если посмотреть на возрастных рекордсменов «Оскара», то в десятку самых старших лауреатов входят как раз актёры и актрисы от 60 до 80 с небольшим.
Джек Николсон в фильме «Лучше не бывает» (1997)
Актёру было 60 лет, когда он получил «Оскар» за этот фильм в номинации лучший актёр.
Это был его третий «Оскар», которые он стабильно получал в каждом десятилетии с 1970-х. Если бы Николсон взял награду за фильм «Отступники» (2006), то явно поставил бы один из вечных рекордов.
Напомним, что 84-летний актёр не снимается в кино с 2010 года и просто наслаждается жизнью.
Джефф Бриджес в фильме «Сумасшедшее сердце» (2009)
Актёр получил «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана в 60 лет. Это был его первый и единственный на данный момент «Оскар» из 7 номинаций за всю карьеру Бриджеса.
Пол Ньюман в фильме «Цвет денег» (1986)
Актёр получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в 62 года. Эта награда Академии стала для Ньюмана единственной в карьере (не считая почётных), хотя всего у него аж 9 номинаций!
Рут Гордон в фильме «Ребёнок Розмари» (1968)
Актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в 72 года.
Алан Аркин в фильме «Маленькая мисс Счастье» (2006)
Актёр получил «Оскар» за лучшую роль второго плана в 72 года. До этого у актёра было две номинации, но обе в далёких 1960-х.
Юн Ёджон в фильме «Минари» (2020)
Актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в 73 года.
Кэтрин Хепбёрн в фильме «На золотом озере» (1981)
Актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в 74 года.
Генри Фонда в фильме «На золотом озере» (1981)
Актёр получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в 76 лет.
И для Фонды, и для Хепбёрн эти награды стали последними в карьере. Однако для Фонды это был первый и единственный непочётный «Оскар», а для Хепбёрн — аж четвёртый!
Пегги Эшкрофт в фильме «Поездка в Индию» (1984)
Актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в 77 лет.
Джессика Тэнди в фильме «Шофёр мисс Дэйзи» (1989)
Актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в 80 лет. Это была первая номинация в карьере актрисы. Удивительно то, что спустя два года она получила ещё одну номинацию за фильм «Жареные зелёные помидоры», уже в 82 года.
Кристофер Пламмер в фильме «Начинающие» (2011)
Актёр получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 82 года.
Вообще Пламмер является возрастным рекордсменом категории «Лучшая роль второго плана», так как номинировался на неё трижды — в 80, 82 и 88 лет. Последняя номинация за фильм «Все деньги мира» (2017) делает его самым возрастным актёром в истории кино, претендовавшим на «Оскар» в любой категории.
Энтони Хопкинс в фильме «Отец» (2020)
Актёр получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в 83 года. И это новый рекорд! Никто старше ещё никогда не получал награду Академии.
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