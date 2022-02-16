Актеры, которые выдавали мощнейшую игру на «Оскар» в уже довольно солидном возрасте

Актёру было 60 лет, когда он получил «Оскар» за этот фильм в номинации лучший актёр.

Это был его третий «Оскар», которые он стабильно получал в каждом десятилетии с 1970-х. Если бы Николсон взял награду за фильм «Отступники» (2006), то явно поставил бы один из вечных рекордов.

Напомним, что 84-летний актёр не снимается в кино с 2010 года и просто наслаждается жизнью.

Джефф Бриджес в фильме «Сумасшедшее сердце» (2009)