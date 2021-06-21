Восприятие зрителями игры детей-актёров, которые появляются в кадре, часто сводится к «Какой же он милый!» или «Какая же она смешная!», однако вообще-то история знает случаи, когда самые маленькие актёры и актрисы затмевали своих взрослых коллег.
Однако причиной этого был не тот факт, что они дети, и тем самым автоматически привлекают к себе внимание зрителей, а тот — что они отменно сыграли.
Некоторые несовершеннолетние только начинающие артисты получали номинации на «Оскар» и даже выигрывали их, что случается крайне редко. Мы вспомнили несколько таких примеров, включив в список детишек из известных фильмов. Ещё такие маленькие, а уже охотятся на «Оскар»!
1. Сирша Ронан в фильме «Искупление» (2007)
Возраст на момент съёмок: 13 лет.
Номинация на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана».
2. Джоди Фостер в фильме «Таксист» (1976)
Возраст на момент съёмок: 13 лет.
Номинация на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана».
3. Хэйли Джоэл Осмент в фильме «Шестое чувство» (1999)
Возраст на момент съёмок: 11 лет.
Номинация на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана».
4. Анна Пэкуин в фильме «Пианино» (1992)
Возраст на момент съёмок: 11 лет.
Премия «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана».
5. Эбигейл Бреслин в фильме «Маленькая мисс Счастье» (2006)
Возраст на момент съёмок: 10 лет.
Номинация на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана».
6. Мэри Бэдэм в фильме «Убить пересмешника» (1962)
Возраст на момент съёмок: 10 лет.
Номинация на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана».
7. Джастин Генри в фильме «Крамер против Крамера» (1979)
Возраст на момент съёмок: 8 лет.
Номинация на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана».
8. Кувенжаней Уоллис в фильме «Звери дикого Юга» (2012)
Возраст на момент съёмок: 6 лет.
Номинация на «Оскар» за «Лучшую женскую роль». На момент номинации Кувенжаней Уоллис было 9 лет, и таким образом она стала самой молодой актрисой в истории, которая претендовала на награду Академии за лучшую женскую роль именно первого плана.
9. Кейша Касл-Хьюз в фильме «Оседлавший кита» (2002)
Возраст на момент съёмок: 11 лет.
Номинация на «Оскар» за «Лучшую женскую роль».
10. Хейли Стейнфилд в фильме «Железная хватка» (2010)
Возраст на момент съёмок: 14 лет.
Номинация на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана».
Бонус: Натали Портман в фильме «Леон» (1994)
Возраст на момент съёмок: 12 лет.
Тот самый случай, когда члены Академии проморгали великолепную игру молодой актрисы. Номинаций на престижные награды Портман не получала, но зато, когда речь заходит о лучших работах детей в серьёзном кино, именно эта роль многим приходит в голову первой.
Источник:
- 12 актеров, которые ненавидели свой грим
- «Золотая малина»: 20 худших фильмов 21 века
- Фильмы, которые были запрещены в определённых странах
- 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило
- 15 взрослых актеров, сыгравших подростков
Понравилось19