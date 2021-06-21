Однако причиной этого был не тот факт, что они дети, и тем самым автоматически привлекают к себе внимание зрителей, а тот — что они отменно сыграли.

Некоторые несовершеннолетние только начинающие артисты получали номинации на «Оскар» и даже выигрывали их, что случается крайне редко. Мы вспомнили несколько таких примеров, включив в список детишек из известных фильмов. Ещё такие маленькие, а уже охотятся на «Оскар»!

1. Сирша Ронан в фильме «Искупление» (2007)