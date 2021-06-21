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Ещё такие маленькие, а уже охотятся на «Оскар»!

Ещё такие маленькие, а уже охотятся на «Оскар»! (12 фото)

Автор:
21 июня 2021 08:39
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   оскар   подборка   роль   фильм   
424
12

Восприятие зрителями игры детей-актёров, которые появляются в кадре, часто сводится к «Какой же он милый!» или «Какая же она смешная!», однако вообще-то история знает случаи, когда самые маленькие актёры и актрисы затмевали своих взрослых коллег.

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Метки: актеры   кино   оскар   подборка   роль   фильм   
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livaneth Час назад
Оскар - награда американская. Советских детей-актеров туда не номинировали.
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Fiverknot 49 минут назад
Сирша Ронан? пфф..
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