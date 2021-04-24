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«Золотая малина»: 20 худших фильмов 21 века

«Золотая малина»: 20 худших фильмов 21 века (21 фото)

Автор:
24 апреля 2021 07:55
Сообщество : Кино
Метки: Золотая Малина   актеры   антипремия   кино   подборка   роль   фильм   худший фильм   
1503
21
Эти фильмы стали главными неудачниками 21 века!
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Метки: Золотая Малина   актеры   антипремия   кино   подборка   роль   фильм   худший фильм   
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2k
Илья Артамонов 50 минут назад
Муви 43 классный фильм!
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722
max20 15 минут назад
Поле битвы Земля - был настолько плохим, что стал культовым.

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6k
Trenzel2003 16 минут назад
А наших нет, по причине что они даже в самые отстойные не прошли?
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123
Ник Лу Полчаса назад
Ну не сказать что это шедевры, но и хуже видал фильмы...
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1
jonn 41 минуту назад
Муви 43 смотрет накуреным, ауеный фильм.
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8k
Павел 59 минут назад
Муви 43. Эпизод с яйцами.
Ссылка www.youtube.com
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27k
Игорь Час назад
Поле битвы земля. Ничего фильм, на 1 раз точно можно посмотреть. А то и пересмотреть можно через большой промежуток.
Трансформеры - согласен, начало эры тупых фантастических экшн-боевиков.
Остальные не смотрел, не могу заценить. Сумерки и оттенки - даже пытаться не буду.
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8k
Владимир Час назад
>> 2020 год Кошки
Но костюмчики то кавайные)
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2k
Роман Владимир 13 минут назад
Кошек начали обсирать еще до выхода в прокат, причем претензии были довольно странные. Я тогда еще подумал - это неспроста, обязательно нужно посмотреть.
Выбрал перевод, где песни в оригинальном звучании, с субтитрами.
В общем, хоть я и не любитель мюзиклов, но этот понравился.
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152k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
Каналы переключал, наткнулся случайно на этот шедевр, пять минут ржача, переключил)
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466
Андрей 2 часа назад
Смотреть точно не буду!
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