«Золотая малина»: 20 худших фильмов 21 века

В преддверии вручения «Оскара-2021», где будут названы лучшие фильмы прошедшего года, который, как известно, стал крайне специфическим, предлагаем вам вспомнить о не менее специфических картинах. А именно об официально худших фильмах 21 века, которые в разные годы получили главную «награду» на знаменитой антипремии «Золотая малина».



«Малину» вручают с аж 1981 года, но мы рассмотрим только последние 20 лет, так как названия худших фильмов из 90-х и 80-х большинству из нас не скажут ничего.



Также обращаем ваше внимание на то, что мы пропускаем «победителя» 2017 года, так как им стал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии», который вне США не интересовал совершенно никого.



Итак, вот какие фильмы стали главными неудачниками 21 века!