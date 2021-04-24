«Золотая малина»: 20 худших фильмов 21 века

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Эти фильмы стали главными неудачниками 21 века!
В преддверии вручения «Оскара-2021», где будут названы лучшие фильмы прошедшего года, который, как известно, стал крайне специфическим, предлагаем вам вспомнить о не менее специфических картинах. А именно об официально худших фильмах 21 века, которые в разные годы получили главную «награду» на знаменитой антипремии «Золотая малина».
«Малину» вручают с аж 1981 года, но мы рассмотрим только последние 20 лет, так как названия худших фильмов из 90-х и 80-х большинству из нас не скажут ничего.
Также обращаем ваше внимание на то, что мы пропускаем «победителя» 2017 года, так как им стал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии», который вне США не интересовал совершенно никого.
Итак, вот какие фильмы стали главными неудачниками 21 века!
«Малину» вручают с аж 1981 года, но мы рассмотрим только последние 20 лет, так как названия худших фильмов из 90-х и 80-х большинству из нас не скажут ничего.
Также обращаем ваше внимание на то, что мы пропускаем «победителя» 2017 года, так как им стал документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии», который вне США не интересовал совершенно никого.
Итак, вот какие фильмы стали главными неудачниками 21 века!
2001 год — Поле битвы: Земля
Зрительские оценки: КиноПоиск 5.2; IMDb 2.5.
Продюсером и исполнителем главной роли выступил Джон Траволта.
Продюсером и исполнителем главной роли выступил Джон Траволта.
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2003 год — Унесённые
Зрительские оценки: КиноПоиск 5.8; IMDb 3.6.
Третий фильм режиссёра Гая Ричи (после «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш») с Мадонной в главной роли. Ричи и Мадонна тогда поженились, и как будто в честь этого каждый из них получил «малину» за худшую режиссуру и худшую женскую роль соответственно.
Третий фильм режиссёра Гая Ричи (после «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш») с Мадонной в главной роли. Ричи и Мадонна тогда поженились, и как будто в честь этого каждый из них получил «малину» за худшую режиссуру и худшую женскую роль соответственно.
2004 год — Джильи
Зрительские оценки: КиноПоиск 5.3; IMDb 2.5.
Главные роли в фильме исполнили Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, находящиеся тогда на пике популярности.
Главные роли в фильме исполнили Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, находящиеся тогда на пике популярности.
2007 год — Основной инстинкт 2: Жажда риска
Зрительские оценки: КиноПоиск 5.3; IMDb 4.4.
Первая часть фильма была даже номинирована на «Оскар» в двух категориях, а у сиквела 4 победы на «Золотой малине», включая «Худшую женскую роль» и «Худший сиквел».
Первая часть фильма была даже номинирована на «Оскар» в двух категориях, а у сиквела 4 победы на «Золотой малине», включая «Худшую женскую роль» и «Худший сиквел».
2009 год — Секс-гуру
Зрительские оценки: КиноПоиск 3.4; IMDb 3.8.
Одним из сценаристов и исполнителем главной роли выступил Майк Майерс. Фильм получил «малину» за «Худшую мужскую роль» и «Худший сценарий».
Одним из сценаристов и исполнителем главной роли выступил Майк Майерс. Фильм получил «малину» за «Худшую мужскую роль» и «Худший сценарий».
2010 год — Трансформеры: Месть падших
Зрительские оценки: КиноПоиск 7.1; IMDb 6.0.
Фильм получил не самые плохие оценки (особенно в России) и даже номинацию на «Оскар» за «Лучший звук». Но при этом победил в трёх номинациях на «Золотой малине», включая «Худший режиссёр» и «Худший сценарий».
Фильм получил не самые плохие оценки (особенно в России) и даже номинацию на «Оскар» за «Лучший звук». Но при этом победил в трёх номинациях на «Золотой малине», включая «Худший режиссёр» и «Худший сценарий».
2011 год — Повелитель стихий
Зрительские оценки: КиноПоиск 5.2; IMDb 4.0.
Экранизация первого сезона мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2005-2008).
Экранизация первого сезона мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» (2005-2008).
2012 год — Такие разные близнецы
Зрительские оценки: КиноПоиск 5.2; IMDb 3.3.
Единственный в истории «Золотой малины» случай, когда фильм победил абсолютно во всех номинациях — в 10 из 10! Адаму Сэндлеру, который сыграл двух близнецов разного пола, вручили сразу две актёрские «малины»: за «Худшую мужскую» и «Худшую женскую» роли.
А вот награду за «Худшую мужскую роль второго плана» получил не кто-нибудь, а Аль Пачино, который что-то забыл в этом фильме.
Единственный в истории «Золотой малины» случай, когда фильм победил абсолютно во всех номинациях — в 10 из 10! Адаму Сэндлеру, который сыграл двух близнецов разного пола, вручили сразу две актёрские «малины»: за «Худшую мужскую» и «Худшую женскую» роли.
А вот награду за «Худшую мужскую роль второго плана» получил не кто-нибудь, а Аль Пачино, который что-то забыл в этом фильме.
2014 год — Муви 43
Зрительские оценки: КиноПоиск 4.9; IMDb 4.3.
В одной из самых худших комедий всех времён (которая была осознанно снята именно так) по какой-то причине снялись такие актёры как Хью Джекман, Кейт Уинслет, Эмма Стоун, Ричард Гир, Ума Турман и Хэлли Берри.
В одной из самых худших комедий всех времён (которая была осознанно снята именно так) по какой-то причине снялись такие актёры как Хью Джекман, Кейт Уинслет, Эмма Стоун, Ричард Гир, Ума Турман и Хэлли Берри.
2016 — Пятьдесят оттенков серого
Зрительские оценки: КиноПоиск 4.4; IMDb 4.1.
2016 стал единственным годом, когда звание худшего фильма года разделили сразу две картины.
2016 стал единственным годом, когда звание худшего фильма года разделили сразу две картины.
2018 год — Эмоджи фильм
Зрительские оценки: КиноПоиск 5.5; IMDb 3.3.
Единственный в истории «Золотой малины» анимационный фильм, получивший премию за «Худший фильм года».
Единственный в истории «Золотой малины» анимационный фильм, получивший премию за «Худший фильм года».
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Трансформеры - согласен, начало эры тупых фантастических экшн-боевиков.
Остальные не смотрел, не могу заценить. Сумерки и оттенки - даже пытаться не буду.
Но костюмчики то кавайные)
Выбрал перевод, где песни в оригинальном звучании, с субтитрами.
В общем, хоть я и не любитель мюзиклов, но этот понравился.