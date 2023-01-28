«Я шагаю на Москве»: советская уютная столица, дружба и любовь самого романтичного поколения

Этот фильм, снятый 60 лет назад, о добрых людях, о молодости, о Москве 60-х годов, где уже выросло поколение, которое не знало войны, поколение Оттепели. Сейчас эта картина – частичка той эпохи, а перед премьерой чиновники из Госкино не торопились выпускать фильм на экраны. Главная претензия заключалась в том, что в киноленте они не видели морали и смысла. К тому же здесь показано очень оптимистично.

Весь фильм компания сначала из двух, потом трех ребят, к которым присоединяется молодая продавщица из магазина грампластинок, гуляет по Москве. Они попадают в разные ситуации, шутят, ссорятся и мирятся. И, конечно, влюбляются.