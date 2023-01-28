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«Я шагаю на Москве»: советская уютная столица, дружба и любовь самого романтичного поколения

«Я шагаю на Москве»: советская уютная столица, дружба и любовь самого романтичного поколения

Автор:
28 января 2023 11:06
Сообщество : Кино
Метки: Романтика   Я шагаю на Москве   актеры   добро   кино   роль   фильм   
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5

Теплотой веет от этого самого уютного и доброго фильма Георгия Данелии. В киноленте «Я шагаю по Москве» даже в эпизодах звезды, сюжет ни на минуту не отпускает, музыка - как из детства – раз услышал и на всю жизнь в сердце.

Очень хорошо Данелия расставил в эпизодах талантливых актеров: Лев Дуров – милиционер в отделении, Инна Чурикова – участница конкурса в ЦПКиО, Ролан Быков – загипнотизированный прохожий в парке, который сначала догонял вора, а потом «разоблачил банду» главных героев.

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Этот фильм, снятый 60 лет назад, о добрых людях, о молодости, о Москве 60-х годов, где уже выросло поколение, которое не знало войны, поколение Оттепели. Сейчас эта картина – частичка той эпохи, а перед премьерой чиновники из Госкино не торопились выпускать фильм на экраны. Главная претензия заключалась в том, что в киноленте они не видели морали и смысла. К тому же здесь показано очень оптимистично.

Весь фильм компания сначала из двух, потом трех ребят, к которым присоединяется молодая продавщица из магазина грампластинок, гуляет по Москве. Они попадают в разные ситуации, шутят, ссорятся и мирятся. И, конечно, влюбляются.

Их заносит в разные столичные места – есть здесь Ленинский проспект, Парк Горького, Чистые пруды, набережная Москвы-реки, Новый Арбат и другие.

Смысл к фильму добавили во время доработки, так сказать, работы над ошибками. Георгий Данелия попросил своего коллегу Владимира Басова сыграть полотера. И тот сделал из небольшой роли шедевр.

Володю в этом фильме мог сыграть Виталий Соломин, еще пробовался Геннадий Бортников. На роль Алены претендовала Наталья Селезнева, но ее сыграла Галина Польских.

Главную роль здесь сыграл Никита Михалков. Наверное, это единственный фильм, где его герою девушка предпочла другого. Для Михалкова эта роль стала одной из самых романтичных и легких.

Для его коллеги Евгения Стеблова, роль Саши стала путевкой в большое кино. Он пришел на пробы за компанию вместе с однокурсником по Щукинскому училищу Виктором Зозулиным. Роль отдали Стеблову.

Снимали фильм очень быстро, пока погода позволяла захватить теплые солнечные дни. Главную песню «Я иду, шагаю по Москве», сочиненную Андреем Петровым и Геннадием Шпаликовым, изначально должен был исполнить в начале фильма Евгений Стеблов. А в итоге спел перед финальными титрами Михалков. Она стала для него одной из визитных карточек.

Хороший фильм. Настоящая Москва 60-х. Искренняя молодежь. Добрый сюжет.

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Метки: Романтика   Я шагаю на Москве   актеры   добро   кино   роль   фильм   
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19k
Corvus Corax 43 минуты назад
"В киноленте «Я шагаю по Москве» даже в эпизодах звезды"

Да не были они тогда звездами... Даже Быков... У Дурова и Басова несколько мелких эпизодов, у Чуриковой вообще второй эпизод в жизни, еще до Марфушечки... Но сыграно, конечно, великолепно всеми.
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1k
ChePaev 9 минут назад
самый угарный для меня персонаж в этом фильме -это персонаж Басова в коротком эпизоде))
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2k
Froll 13 минут назад
Ностальгия по временам когда меня ещё не было.
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