В Исландии эвакуировали город из-за извержения вулкана

Уже в четвёртый раз с декабря на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Несколько дней назад там объявили чрезвычайное положение: лава подобралась довольно близко к населённым пунктам.
Несколько дней назад в небольшом рыбацком городе Гриндавик в Исландии объявили чрезвычайное положение. Там в четвёртый раз с декабря началось извержение вулкана. Город уже эвакуировали во время извержения в ноябре и феврале, когда лава от извержения находилась всего в нескольких сотнях метров от жилых районов: во время этого извержения расплавленная лава лишила тысячи жителей горячей воды и тепла. В этот раз поток лавы остановили искусственные барьеры, установленные у города.
Обычно на полуострове Рейкьянес происходят трещинные извержения: лава выходит из больших трещин в вулкане. Сначала она стремительно шла из одной трещины в сторону Гриндавика, но сейчас скорость потока лавы становится всё ниже и ниже. Власти также следят за лавой, текущей в сторону геотермальной электростанции Свартсенги на полуострове. При этом аэропорт Кефлавик и региональные аэропорты Исландии не пострадали, и продолжают работать в обычном режиме.
Февральское извержение в Гриндавике лишило отопления более 20 тысяч человек, поскольку потоки лавы разрушили дороги и трубопроводы. Жители Гриндавика смогли вернуться в свои дома только 19 февраля, после того как были эвакуированы 11 ноября. Также произошло землетрясение: тогда сотни толчков повредили здания и образовали огромные трещины на дорогах.
В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана - самое большое число в Европе. Они расположены вдоль Срединно-Атлантического хребта - трещины в океанском дне, разделяющей Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты. До марта 2021 года на полуострове Рейкьянес не было извержений в течение восьми столетий. По словам вулканологов, сейчас начинается "новая эра" сейсмической активности в регионе.
Источник:
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Гигантский айсберг чуть не унес в море полярников
- Во время съёмок видео в биолога ударила молния
- Любители острых ощущений стекаются к извергающемуся вулкану в Исландии
- Новый вулкан в Исландии "извергает" торнадо
- Радость дня: в Техасе родилась третья за 115 лет горилла