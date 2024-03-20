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В Исландии эвакуировали город из-за извержения вулкана

В Исландии эвакуировали город из-за извержения вулкана

Автор:
20 марта 2024 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   вулкан   вулканы   извержение вулкана   извержения   исландия   новости   природа   происшествие   стихия   
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Уже в четвёртый раз с декабря на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Несколько дней назад там объявили чрезвычайное положение: лава подобралась довольно близко к населённым пунктам.

Несколько дней назад в небольшом рыбацком городе Гриндавик в Исландии объявили чрезвычайное положение. Там в четвёртый раз с декабря началось извержение вулкана. Город уже эвакуировали во время извержения в ноябре и феврале, когда лава от извержения находилась всего в нескольких сотнях метров от жилых районов: во время этого извержения расплавленная лава лишила тысячи жителей горячей воды и тепла. В этот раз поток лавы остановили искусственные барьеры, установленные у города.

Обычно на полуострове Рейкьянес происходят трещинные извержения: лава выходит из больших трещин в вулкане. Сначала она стремительно шла из одной трещины в сторону Гриндавика, но сейчас скорость потока лавы становится всё ниже и ниже. Власти также следят за лавой, текущей в сторону геотермальной электростанции Свартсенги на полуострове. При этом аэропорт Кефлавик и региональные аэропорты Исландии не пострадали, и продолжают работать в обычном режиме.

Февральское извержение в Гриндавике лишило отопления более 20 тысяч человек, поскольку потоки лавы разрушили дороги и трубопроводы. Жители Гриндавика смогли вернуться в свои дома только 19 февраля, после того как были эвакуированы 11 ноября. Также произошло землетрясение: тогда сотни толчков повредили здания и образовали огромные трещины на дорогах.

В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана - самое большое число в Европе. Они расположены вдоль Срединно-Атлантического хребта - трещины в океанском дне, разделяющей Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты. До марта 2021 года на полуострове Рейкьянес не было извержений в течение восьми столетий. По словам вулканологов, сейчас начинается "новая эра" сейсмической активности в регионе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   вулкан   вулканы   извержение вулкана   извержения   исландия   новости   природа   происшествие   стихия   
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