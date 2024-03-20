В Исландии эвакуировали город из-за извержения вулкана

Несколько дней назад в небольшом рыбацком городе Гриндавик в Исландии объявили чрезвычайное положение. Там в четвёртый раз с декабря началось извержение вулкана. Город уже эвакуировали во время извержения в ноябре и феврале, когда лава от извержения находилась всего в нескольких сотнях метров от жилых районов: во время этого извержения расплавленная лава лишила тысячи жителей горячей воды и тепла. В этот раз поток лавы остановили искусственные барьеры, установленные у города.