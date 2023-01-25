В Нижнем Новгороде неуравновешенная дама напала на соседского ребёнка

Мальчик вызвал лифт на первый этаж, а ей нужно было ехать наверх - и девушка на него набросилась.
Девушка хотела подняться с третьего этажа на тринадцатый. Но в кабину зашёл одиннадцатилетний школьник, который сразу ткнул другую кнопку. И после этого дама начала “разборки”: расцарапала мальчику лицо и выкинула из лифта.
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Дома парень рассказал об этом родителям, те сразу отвели его в травмпункт, сняли побои и написали заявление. Позже дама объяснила своё поведение тем, что у неё “проблемы в семье”.
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Сейчас делом занимается Следственный комитет.
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Эта чуха походу несколько раз в непонятках жала кнопки и не могла уехать на лифте, ведь ребеночек игрался. Но ведь просто играться и прятаться мало, надо еще показать кто здесь власть, и оно пришло в лифт показывать.
Несчастная терпила таки нашла в себе что-то от личности и вышвырнула личинку скота, что есть не верно. Следовало отвести к родителям и попросить заняться воспитанием своего ребенка, чтобы из личинки не развился полноценный скот, или самой лично причинить такую боль и унизить, чтобы сама мысль пытаться быть быдлом ужасала.
Но все пошло по самому гнилому пути, пути становления быдла, из того что должно было вырасти человеком - он пришел со слезами...