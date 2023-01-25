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В Нижнем Новгороде неуравновешенная дама напала на соседского ребёнка

В Нижнем Новгороде неуравновешенная дама напала на соседского ребёнка

Автор:
25 января 2023 16:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   дама   лифт   мальчик   побои   следственный комитет   травмпункт   этаж   
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Мальчик вызвал лифт на первый этаж, а ей нужно было ехать наверх - и девушка на него набросилась.

Девушка хотела подняться с третьего этажа на тринадцатый. Но в кабину зашёл одиннадцатилетний школьник, который сразу ткнул другую кнопку. И после этого дама начала “разборки”: расцарапала мальчику лицо и выкинула из лифта.

Дома парень рассказал об этом родителям, те сразу отвели его в травмпункт, сняли побои и написали заявление. Позже дама объяснила своё поведение тем, что у неё “проблемы в семье”.

Сейчас делом занимается Следственный комитет.

Источник:

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Метки: Девушка   дама   лифт   мальчик   побои   следственный комитет   травмпункт   этаж   
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14  комментариев
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597
mishka79 43 минуты назад
как-то странно мальчик в лифт заходит
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36k
Алексей Минуту назад
чето мне кажется тут пахнет [мат]...
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21k
Killgrave Полчаса назад
Пucдюк-армянин, видно же, что "деловой" и невоспитанный тип.
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24
Александр Шевченко 46 минут назад
Я не увидел ни избиения, ни побоев. Зато увидел охе@евшее тело открывающее лифт с ноги и чет предъявляющее взрослому. Ну и ещё мамашку под чем то.
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41k
Лесли 🥰 50 минут назад
Интересно, а мамаша под кайфом или бухая?
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16k
Delhana 51 минуту назад
А чего запись так обрезана?
Эта чуха походу несколько раз в непонятках жала кнопки и не могла уехать на лифте, ведь ребеночек игрался. Но ведь просто играться и прятаться мало, надо еще показать кто здесь власть, и оно пришло в лифт показывать.
Несчастная терпила таки нашла в себе что-то от личности и вышвырнула личинку скота, что есть не верно. Следовало отвести к родителям и попросить заняться воспитанием своего ребенка, чтобы из личинки не развился полноценный скот, или самой лично причинить такую боль и унизить, чтобы сама мысль пытаться быть быдлом ужасала.
Но все пошло по самому гнилому пути, пути становления быдла, из того что должно было вырасти человеком - он пришел со слезами...
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315
Konstantin Lebedev Delhana 43 минуты назад
Delhana, у вас тоже проблемы в семье, как у этой девицы?
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4k
iovan2011 Час назад
На кол ее и делов то, а потом на три месяца в Вагнер и на свободу с чистой совестью
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786
Mrak OBOY Час назад
через 3-4 года, парниша подрастет и будет эту бабу пендалем из лифта катапультировать
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24
Александр Шевченко Mrak OBOY 41 минуту назад
А также будет пиз@ить маму с папой, судя по тому как в лифт входит и в край охамевши ведёт себя с взрослой женщиной.
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4k
Трям Час назад
Начинаю понимать радикальных исламистов, где баба не является человеком и им дышать позволяют только по команде!
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