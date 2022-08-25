FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6432 поста • 880 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Мы приматываем Капучино к столбу пищевой плёнкой»: подростки из Абакана решили «приколоться» над 13-летним школьником - теперь они могут сесть в тюрьму на 5 лет

«Мы приматываем Капучино к столбу пищевой плёнкой»: подростки из Абакана решили «приколоться» над 13-летним школьником - теперь они могут сесть в тюрьму на 5 лет

Автор:
25 августа 2022 14:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Абакан   мальчик   опыт   пленка   подростки   следственный комитет   столб   эксперимент   
513
2
2

В СК таких «приколов» не поняли и возбудили уголовное дело.

Развлечения сверхразумов вышли на новый уровень. В Абакане подростки решили отснять отечественный выпуск «Чудаков» и провести опыт - примотать человека к столбу пищевой плёнкой и посмотреть, сможет ли он освободиться.

Для этого «эксперимента» они выбрали школьника помладше, пришли на территорию учебного заведения и прямо там примотали его к столбу. Когда он попытался разрезать плёнку ключами - стали бить палкой по рукам.

В видео много нездорового смеха и матюгов:

Кстати, оператор этого «опыта» планирует идти в медицинский ВУЗ.

Многие обратили внимание, что примотанный подросток не вырывается и не зовёт на помощь - и предположили, что это их товарищ и он решил поучаствовать добровольно. Позже это и подтвердилось. Ну а другие справедливо заметили, что даже если и так, то он мог получить травму. И парням нужно было думать головой, прежде чем проводить такие «эксперименты».

С этим согласен и региональный СК: следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

«По данным следствия, 24 августа 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях размещён видеоматериал, демонстрирующий, как подростки, предположительно, находясь на территории одной из школ города Абакана, используя полиэтиленовую пленку, привязали к столбу несовершеннолетнего мальчика.

Предварительным расследованием установлено, что 18 августа 2022 года, четверо подростков 13,15, 16 и 17-ти лет, приобрели в магазине рулон пищевой плёнки, пришли на территорию одной из школ города Абакана, где привязали к столбу уличного освещения 13-летнего приятеля из своей компании, обмотав его пищевой плёнкой, тем самым незаконно лишив свободы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Абакан   мальчик   опыт   пленка   подростки   следственный комитет   столб   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
Андрей 46 минут назад
А что стало с 15-летними мразями, которые три часа истязали 10-летнюю девочку месяц назад во Владимирской области?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Copycat 2 минуты назад
Вот дегенераты, я бы дал бы им условно пару лет и родителям хороший штраф, они конечно мразоты но 5 лет многовато, вдруг ещё одумаются

[хотя кого я обманываю дальше они только большими зверенышами станут]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
324
Максим Макашев 7 минут назад
насмотрелись 3,14д0рчата роликов из усраины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Полчаса назад
Что-то я не заметил что пацан был против и скорей всего сам согласился. Мамка пацана скорей всего перевозбудилась и написала заяву.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Б.Касторский 43 минуты назад
Всегда удивляюсь детской жестокости. Самое удивительное, что когда я учился я и представить не мог, что такое возможно. Наверное, просто окончил лицей, до этого учился в гимназии. Нет, не скажу, что все были такие добрые. Дрались, правда один на один. И часто ребята пытались разнять дерущихся. А тут смотришь и не понимаешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164476



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины
Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины
«Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром
«Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал...
Набирающие популярность в сообществах
Subaru WRX 2022, который мы не увидим, уходит в раллийные корни
Subaru WRX 2022, который мы не увидим, уходит в раллийные корни
Очевидные и не очень причины повального увлечения Хаги Ваги
Очевидные и не очень причины повального увлечения Хаги Ваги
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное финансовое положение

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#картинки#авто аварии#история#автомир#сарказм#Китай#Приколы
#интересно#в мире#аварии#люди#интересное#автомобили#знаменитости#познавательно#наука#Ynews
#Юмор#прикол#дтп#факты#фотографии#США#кино#забавно#позитив#драка
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Ученые изучили рацион боевых дельфинов с помощью GoPro Ученые изучили рацион боевых дельфинов с помощью GoPro 10 студенческих историй, пропитанных голодом, глупостью и плесенью 10 студенческих историй, пропитанных голодом, глупостью и плесенью Со сном шутки&nbsp; плохи: опасный эксперимент американского тинейджера Со сном шутки  плохи: опасный эксперимент американского тинейджера "Сказали, что им по приколу": в Калаче разыскивают подростков, которые устроили нацистскую фотосессию на Алле Героев "Сказали, что им по приколу": в Калаче разыскивают подростков, которые устроили нацистскую... Прогрессу в лечении алкогольной зависимости мир обязан хвостатым грызунам Прогрессу в лечении алкогольной зависимости мир обязан хвостатым грызунам

На что жалуетесь?

Вернуться