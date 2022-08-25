«Мы приматываем Капучино к столбу пищевой плёнкой»: подростки из Абакана решили «приколоться» над 13-летним школьником - теперь они могут сесть в тюрьму на 5 лет

Развлечения сверхразумов вышли на новый уровень. В Абакане подростки решили отснять отечественный выпуск «Чудаков» и провести опыт - примотать человека к столбу пищевой плёнкой и посмотреть, сможет ли он освободиться.

Для этого «эксперимента» они выбрали школьника помладше, пришли на территорию учебного заведения и прямо там примотали его к столбу. Когда он попытался разрезать плёнку ключами - стали бить палкой по рукам.

В видео много нездорового смеха и матюгов: