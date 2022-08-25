«Мы приматываем Капучино к столбу пищевой плёнкой»: подростки из Абакана решили «приколоться» над 13-летним школьником - теперь они могут сесть в тюрьму на 5 лет

В СК таких «приколов» не поняли и возбудили уголовное дело.
Развлечения сверхразумов вышли на новый уровень. В Абакане подростки решили отснять отечественный выпуск «Чудаков» и провести опыт - примотать человека к столбу пищевой плёнкой и посмотреть, сможет ли он освободиться.
Для этого «эксперимента» они выбрали школьника помладше, пришли на территорию учебного заведения и прямо там примотали его к столбу. Когда он попытался разрезать плёнку ключами - стали бить палкой по рукам.
В видео много нездорового смеха и матюгов:
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Кстати, оператор этого «опыта» планирует идти в медицинский ВУЗ.
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Многие обратили внимание, что примотанный подросток не вырывается и не зовёт на помощь - и предположили, что это их товарищ и он решил поучаствовать добровольно. Позже это и подтвердилось. Ну а другие справедливо заметили, что даже если и так, то он мог получить травму. И парням нужно было думать головой, прежде чем проводить такие «эксперименты».
С этим согласен и региональный СК: следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).
«По данным следствия, 24 августа 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях размещён видеоматериал, демонстрирующий, как подростки, предположительно, находясь на территории одной из школ города Абакана, используя полиэтиленовую пленку, привязали к столбу несовершеннолетнего мальчика.
Предварительным расследованием установлено, что 18 августа 2022 года, четверо подростков 13,15, 16 и 17-ти лет, приобрели в магазине рулон пищевой плёнки, пришли на территорию одной из школ города Абакана, где привязали к столбу уличного освещения 13-летнего приятеля из своей компании, обмотав его пищевой плёнкой, тем самым незаконно лишив свободы.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».
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АНТИФИШКИ
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