Мужчине сделали трепанацию черепа. Сейчас он в критическом состоянии в больнице.
Ремонтные «бригады» из ближнего зарубежья придумали новую схему заработка. Теперь они ломают лифты, чтобы жители новостроек обращались к ним для подъема тяжестей на этаж.
Новостройка возле «Сколково», жильцы получили ключи перед новым годом. Во многих квартирах идет ремонт и стройматериалы завозят в промышленных масштабах. Но лифты постоянно ломаются и чтобы затащить груз в квартиру, приходится обращаться к мигрантам. В основном, они сейчас и живут в этом доме - делают ремонт в квартирах, в них же и ночуют.
За подъем тонны груза на один этаж они берут с собственников 800 рублей. Значит чтобы поднять 25 мешков цемента по 40 кг на 24 этаж, надо заплатить им 19 200 рублей. Понятно, что если работают лифты, то никто таких денег платить не будет. Вот только они не работают.
В поломке подозревают самих мигрантов - лифты мешают их «подработке», об этом говорил и механик, которого постоянно вызывали из-за поломок. Он пытался вылавливать вандалов и сдавать их в полицию. И 27 января он исчез.
Его нашли спустя двое суток в одном из подъездов, он лежал без сознания с жуткими побоями. В больнице у мужчины диагностировали отек мозга, осколочный перелом лба и височных костей. Врачи срочно провели трепанацию черепа, но пока он в критическом состоянии. Даже если оклемается, ничего хорошего после таких травм не ждет. Его жена предполагает, что это дел рук «ремонтников».
Она написала заявление в полицию и теперь с этим будут разбираться силовики.
Источник:
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Я что-то написал не так?
Пора возрождать трудовые лагеря!
Гастарбайтеры покалечили лифтера в Сколково за то, что он хотел остановить вандализм
Откуда лезут авторы подобных говнопостов?