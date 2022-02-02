Гастарбайтеры покалечили лифтера в Сколково за то, что он хотел остановить вандализм

Новостройка возле «Сколково», жильцы получили ключи перед новым годом. Во многих квартирах идет ремонт и стройматериалы завозят в промышленных масштабах. Но лифты постоянно ломаются и чтобы затащить груз в квартиру, приходится обращаться к мигрантам. В основном, они сейчас и живут в этом доме - делают ремонт в квартирах, в них же и ночуют.

За подъем тонны груза на один этаж они берут с собственников 800 рублей. Значит чтобы поднять 25 мешков цемента по 40 кг на 24 этаж, надо заплатить им 19 200 рублей. Понятно, что если работают лифты, то никто таких денег платить не будет. Вот только они не работают.

В поломке подозревают самих мигрантов - лифты мешают их «подработке», об этом говорил и механик, которого постоянно вызывали из-за поломок. Он пытался вылавливать вандалов и сдавать их в полицию. И 27 января он исчез.