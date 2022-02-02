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Гастарбайтеры покалечили лифтера в Сколково за то, что он хотел остановить вандализм

Гастарбайтеры покалечили лифтера в Сколково за то, что он хотел остановить вандализм (3 фото)

Автор:
02 февраля 2022 15:46
Сообщество : Криминал
Метки: гастарбайтер   квартира   лифт   мигранты   новостройка   ремонт   этаж   
936
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Мужчине сделали трепанацию черепа. Сейчас он в критическом состоянии в больнице.

Ремонтные «бригады» из ближнего зарубежья придумали новую схему заработка. Теперь они ломают лифты, чтобы жители новостроек обращались к ним для подъема тяжестей на этаж.

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Новостройка возле «Сколково», жильцы получили ключи перед новым годом. Во многих квартирах идет ремонт и стройматериалы завозят в промышленных масштабах. Но лифты постоянно ломаются и чтобы затащить груз в квартиру, приходится обращаться к мигрантам. В основном, они сейчас и живут в этом доме - делают ремонт в квартирах, в них же и ночуют.

За подъем тонны груза на один этаж они берут с собственников 800 рублей. Значит чтобы поднять 25 мешков цемента по 40 кг на 24 этаж, надо заплатить им 19 200 рублей. Понятно, что если работают лифты, то никто таких денег платить не будет. Вот только они не работают.

В поломке подозревают самих мигрантов - лифты мешают их «подработке», об этом говорил и механик, которого постоянно вызывали из-за поломок. Он пытался вылавливать вандалов и сдавать их в полицию. И 27 января он исчез.

Его нашли спустя двое суток в одном из подъездов, он лежал без сознания с жуткими побоями. В больнице у мужчины диагностировали отек мозга, осколочный перелом лба и височных костей. Врачи срочно провели трепанацию черепа, но пока он в критическом состоянии. Даже если оклемается, ничего хорошего после таких травм не ждет. Его жена предполагает, что это дел рук «ремонтников».

Она написала заявление в полицию и теперь с этим будут разбираться силовики.

Источник:

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Метки: гастарбайтер   квартира   лифт   мигранты   новостройка   ремонт   этаж   
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Glassy 44 минуты назад
Ждем попугаев, слетающихся на подобные байки с криками "да чтобы все сдохли".... Автор с какой целью межнациональную рознь разводишь?
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5k
молотый Либентроп 5 минут назад
А где он в подъезде 2-е суток лежал?
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5k
Борис Карабанов 19 минут назад
В тексте поста исключительно предположения, а в заголовке уже однозначное утверждение. Насколько я понимаю, следствие не окончено, суда ещё не было, стало быть, данное прямое утверждение можно смело считать клеветой с целью возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства (ст.282 УК РФ).
Я что-то написал не так?
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4k
Михаил 22 минуты назад
есть ли единомышленники, которые готовы к решительным действиям в отношении чебуреков?
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683
konstantinkaz2016 24 минуты назад
Вот ведь суки!!! Да вот только не боятся они тюрьмы, им терять нечего.
Пора возрождать трудовые лагеря!
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274
super.kkk-2016 Полчаса назад
Незаменимых специалистов в Кремль и во дворцы. Может у кого надо мозги на место встанут.
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34k
Нанук Паналык Полчаса назад
Его жена предполагает, что это дел рук «ремонтников».

Гастарбайтеры покалечили лифтера в Сколково за то, что он хотел остановить вандализм

Откуда лезут авторы подобных говнопостов?
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8k
Ivan Полчаса назад
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