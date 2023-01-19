Красота. Здоровье. Мороз: девушки, которые окунулись на Крещение

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В ночь на 19 января православные люди во всём мире совершали омовения в крещенских купелях. Хотя, кто-то использовал для этого иные водоемы, а кто-то проделывал данный обряд в дневное время суток. В этом посте собраны фотографии красивых девушек, которые разместили в соцсетях свои морозные снимки в купальниках.
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p.s. Кстати, мало кто из экспертов-немракобесов знает, но большинство православного духовенства на местах уже давным-давно отказалось от публичного проведения водосвятия из-за таких "верующих", каковые изображены на этих картинках - себе дороже. Лезет в прорубь всякая синь, эксгибиционистки и тик-токеры, а их потом блохеры автоматом зачисляют в стан "верующих". Опять же тонут по пьяни, а виноват кто? Ясен перец - мрак религии!
Я считаю, что данный пост заведомо провокационный и имеет своей задачей нечто совсем иное, нежели продемонстрировать красоту и здоровье.
Да и потом, если это не верующие (я этого не утверждал, с Ваших слов) подобное оскорбляет чувства верующих?
Вы в школу вообще не ходили? Борис, не злитесь. Я ведь никого не собираюсь обижать. Просто спросил с чего такой разный подход. Что плохого в любопытстве?
Или: многие знания- многие печали?