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Красота. Здоровье. Мороз: девушки, которые окунулись на Крещение

Красота. Здоровье. Мороз: девушки, которые окунулись на Крещение

Автор:
19 января 2023 13:34
Метки: Девушка   здоровые   крещение   купель   моржи   окунулись   омовение   прорубь   
2529
17
В ночь на 19 января православные люди во всём мире совершали омовения в крещенских купелях. Хотя, кто-то использовал для этого иные водоемы, а кто-то проделывал данный обряд в дневное время суток. В этом посте собраны фотографии красивых девушек, которые разместили в соцсетях свои морозные снимки в купальниках.
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Метки: Девушка   здоровые   крещение   купель   моржи   окунулись   омовение   прорубь   
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28  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Раньше то чего? В воду лезли, так как в бога верили. Смыть с себя всю скверну так сказать, все грехи. А сейчас чего? Фотки сделать, да выложить их в соцсети. А по тому действо сие опошлили до безобразия. Явно смысл не в том, чтобы купальник из шнурочков надеть, да сиськи с жопками на всеобщее обозрение выставить. Превратили святое действо в чёрте Што, прости господи.
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110
Bolt 12 минут назад
А в желтом это точно баба?
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323
Johnny Espoleto 21 минуту назад
Ну куда же без всяких "расписных", с отклячеными задницами и выставленными копытами. И пох, что это древний христианский праздник!!!
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110
Bolt 23 минуты назад
А набуя ж ещё нам наш вояж?
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4k
alex 38 минут назад
и всё ради фоточек
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2k
веселый просто 39 минут назад
Первую осудили за фото, а вторую будут? Она тоже оскорбляет чувства верующих - полуголая позирует на фоне креста и освященной купели в виде креста
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7k
Конрад Карлович 49 минут назад
Жалко девиц. Застудят себе внутренности и рожать не смогут. И это уже не мракобесие средневековое, а по глупости
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8k
Борис Карабанов 57 минут назад
При внимательном рассмотрении большинства фотографий, можно смело пост озаглавить иначе: "Шок! Смотреть всем! Атеисты купаются зимой в проруби!Вот, что делает слепое поклонение своим убеждениям!"
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5k
Котэ Час назад
а без купальника? что не верующие што ле?
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59k
pynh Час назад
Все верующие, я погляжу
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9k
Бритва Час назад
Красота. Здоровье. Мозг.
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28k
Levyathan 2 часа назад
А мне любопытно, чем фотка №1 отличается от фотки №2? Почему в одном случае чувства верующих воспалились чуть ли не до уголовки, а вторая-типа скрепная, традиции и все такое.
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3k
pinbalist 2 часа назад
Как же это всё отвратительно
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2k
MPEG-8 2 часа назад
Клиентки перинатальных центров.
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1k
ChePaev 2 часа назад
даже уже из крещенского омовения хайп сделали
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6k
Бу 2 часа назад
Отстой и показуха
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Я конечно не слишком верю в еврейскую мифологию, но разве для верующих нормально позировать в таком виде на фоне своих религиозных атрибутов?
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