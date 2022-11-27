Не только "Тетрис": игры, которые были разработаны Алексеем Пажитновым

В 1984 году советский программист Алексей Пажитнов создал одну из самых успешных компьютерных игр - "Tetris". На тот момент он работал в вычислительном центре Академии наук СССР, а в свободное время он разрабатывал на своем рабочем компьютере "Электроника-60" ту самую игру, которая обретет мировую славу и популярность.
Но сегодня мне хотелось бы рассказать о том, к каким еще играм приложил свою руку знаменитый советский и российский программист Алексей Пажитнов.
Welltris
В 1989 году выходит новая игра от Алексея Пажитнова под названием "Welltris", которая была создана по заказу компании "Дока". Название представляет из себя игру слов "Well" (колодец) и "Tetris".
По хорошему счету, эта игра очень похожа на "Тетрис", но действие ее разворачивается уже в колодце с видом сверху. Фигуры сползают по всем 4 стенам, а игрок должен выстраивать линии на дне колодца.
Данная игра была разработана для компьютеров под управлением системы DOS, но позднее была портирована и на другие популярные платформы того времени - Amiga, Amstrad CPC, ZX Spectrum и др.
Faces
Над созданием следующей игры "Faces" (1990) Алексей Пажитнов работал вместе с Владимиром Похилько. Данная головоломка также была похожа на "Tetris", но вместо фигур сверху падали части лиц (отсюда и название). Суть игры заключалась в том, чтобы собирать лица воедино. Только тогда это лицо исчезало, освобождая территорию для новых частей лиц.
Hatris
В том же 1990 году выходит еще одна игра-головоломка, к которой приложил руку Алексей Пажитнов и Владимир Похилько. Речь идет об игре "Hatris", суть которой заключалось в том, чтобы собрать на голове каждого человечка по 5 одинаковых шляп, после чего они исчезнут.
Игра разрабатывалась для нескольких платформ, но на каждой из них нас ждало камео самого Пажитнова. В аркадной версии он появлялся во вступлении, приветствуя игроков, на приставке "Famicom" нарисованный Пажитнов появлялся на титульном экране, а на в версии для NES его персонаж присутствует во время игры в левом верхнем углу, в то время, как нарисованного Владимира Похилько можно увидеть в правом нижнем углу.
Magnetic Crane
В том же 1989 году вышла еще одна игра от Алексея Пажитнова, созданная специально для совместной советско-американской компании "Диалог" для платформы "DOS". Данная игра носит название "Magnetic Crane", которое полностью отражает суть игры.
С помощью специального подвешенного вверху магнита игрок должен поднимать вагоны, чтобы собрать развалившиеся поезда воедино.
Knight Move
В 1990 году выходит очередная головоломка, которую Пажитнов назвал "Ход конем". Эту игру у компании "Диалог" лицензировала компания "Nintendo", выпустив ее под названием "Knight move". Правда, на привычных нам приставках NES и SNES она не выходила. Компания "Нинтендо" выпускала ее исключительно на дискетах для своей платформы "Famicom disk system".
В 1995 году вышла более современная версия для компьютеров (Knight Moves), только вместо шахматного коня по траектории буквы "Г" прыгал уже рыцарь в доспехах. Но игра не обрела успеха из-за большой тормознутости. Сам Пажитнов говорил, что разработчики слишком увлеклись 3D-графикой, что сильно ее испортило. Она просто не продавалась.
El Fish
В 1989 году Алексей Пажитнов создает свою компанию "Animatek", а после распада СССР в 1991 году он переезжает в США, где у него появляются более благоприятные условия для создания игр.
Таким образом, в 1993 году компания "Animatek" разрабатывает симулятор аквариума под названием "El Fish", суть которого заключалась в обустройстве собственного аквариума.
И самое интересное, что созданный своими руками виртуальный аквариум можно было использовать в качестве скринсейвера.
Ice and Fire
В 1995 году Алексей Пажитнов совместно с Владимиром Похилько придумывают довольно нестандартную для себя игру "Ice and Fire", которая является не головоломкой, а шутер от первого лица.
Но игра не обрела успеха, поэтому их эксперимент с 3D-шутером не удался. В итоге, компания "Animatek" стала испытывать большие финансовые трудности, а в 1998 году соратник Пажитнова (Владимир Похилько) покончил с собой.
Yoshi's Cookie
Алексей Пажитнов приложил руку ко многим играм. Какие-то из них выходили без его участия, но с его одобрением и фотографией на обложке. Сам Алексей говорит, что даже не помнит всех игр, в соpдании которых он участвовал. Он даже принимал участие в игре "Yoshi's Cookie" для SNES, которая является спин-оффом "Super Mario".
Marbly
Конечно, все игры перечислять мы не будем, но все же хотелось бы упомянуть про последнюю на сегодняшний момент игру, которая числится за Пажитновым. Данная игра отличалась от других тем, что разрабатывалась только для мобильных платформ под управлением IOS.
Игра представляет из себя очередную головоломку, которая по стилю чем-то напоминает игру "Color Lines", которая выходила в начале 90-х от других советских (российских) разработчиков.
А вы слышали что-нибудь об этих играх, или быть может вы даже играли в какую-то из них? Напишите пожалуйста в комментариях, потому что лично я ни с одной из этих игр не встречался, кроме "Yoshi's Cookie", да и то на приставке "Dendy".
Источник:
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В одной американской газете тогда вышла статья, что, мол, Тетрис - это спецоперация КГБ против Америки. В америкнских оффисах работники, вместо того чтобы работать, играли в Тетрис. Из за этогп американская экономика сильно страдала.