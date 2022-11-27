Не только "Тетрис": игры, которые были разработаны Алексеем Пажитновым

В 1989 году выходит новая игра от Алексея Пажитнова под названием "Welltris", которая была создана по заказу компании "Дока". Название представляет из себя игру слов "Well" (колодец) и "Tetris".

По хорошему счету, эта игра очень похожа на "Тетрис", но действие ее разворачивается уже в колодце с видом сверху. Фигуры сползают по всем 4 стенам, а игрок должен выстраивать линии на дне колодца.

Данная игра была разработана для компьютеров под управлением системы DOS, но позднее была портирована и на другие популярные платформы того времени - Amiga, Amstrad CPC, ZX Spectrum и др.





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