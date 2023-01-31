Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и поплатился

Сбежавший из России бездельник ранее заявил, что теперь считает своим долгом финансово поддерживать ВСУ. А потом что-то пошло не так...
Блогер Некоглай - один из многих стримеров, покинувших страну в 2022. Пока он записывал свой не отягощенный фантазией контент для TikTok, власти РФ к этому товарищу не имели претензий. Однако после пародии на российского солдата, отбрасывавшего от себя гранаты, упавшие с украинского дрона, ситуация поменялась. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посчитала, что блогер глумится над российским бойцом и обратилась куда следует.
Спустя сутки после публикации ролика в Сети блогера задержали в Москва-Сити. Оказалось, что у Некоглая нет российского паспорта, да и разрешения на пребывание в стране. Для выяснения личности блогера задержали и поместили в спецприемник, а потом обрили и депортировали в родной Кишинёв. Сначала стример плакал и просил прощения, а потом разозлился и пообещал после такого с ним обращения помогать ВСУ, заявив, что таким образом, он будет бороться с российским режимом.
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И начал "бороться". Некоглай запланировал стрим, на котором стал собирать донаты для ВСУ через российские площадки Donation Alerts и Donate Pay. Заметив это безобразие, блогеры и зрители пожаловались в сервисные службы - в результате учётные страницы стримера стали недоступны. Правда, за время стрима блогеру перечислили около 200 тысяч рублей, только вот вывести он их вряд ли сможет.
Украинские площадки отказали Некоглаю даже в регистрации, посчитав его российским агентом.
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Пользователи соцсетей не только выразили свое отношение к Некоглаю, но и попросили проверить тех, кто посылал ему денег.
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