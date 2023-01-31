FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7186 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и поплатился

Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и поплатился

Автор:
31 января 2023 08:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Donate Pay   Donation Alerts   Некоглай   Стример   политика   сбор средств   стрим   стриминговая платформа   шоу бизнес   
1224
4
2

Сбежавший из России бездельник ранее заявил, что теперь считает своим долгом финансово поддерживать ВСУ. А потом что-то пошло не так...

Блогер Некоглай - один из многих стримеров, покинувших страну в 2022. Пока он записывал свой не отягощенный фантазией контент для TikTok, власти РФ к этому товарищу не имели претензий. Однако после пародии на российского солдата, отбрасывавшего от себя гранаты, упавшие с украинского дрона, ситуация поменялась. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посчитала, что блогер глумится над российским бойцом и обратилась куда следует.


Спустя сутки после публикации ролика в Сети блогера задержали в Москва-Сити. Оказалось, что у Некоглая нет российского паспорта, да и разрешения на пребывание в стране. Для выяснения личности блогера задержали и поместили в спецприемник, а потом обрили и депортировали в родной Кишинёв. Сначала стример плакал и просил прощения, а потом разозлился и пообещал после такого с ним обращения помогать ВСУ, заявив, что таким образом, он будет бороться с российским режимом.


И начал "бороться". Некоглай запланировал стрим, на котором стал собирать донаты для ВСУ через российские площадки Donation Alerts и Donate Pay. Заметив это безобразие, блогеры и зрители пожаловались в сервисные службы - в результате учётные страницы стримера стали недоступны. Правда, за время стрима блогеру перечислили около 200 тысяч рублей, только вот вывести он их вряд ли сможет.


Украинские площадки отказали Некоглаю даже в регистрации, посчитав его российским агентом.

Пользователи соцсетей не только выразили свое отношение к Некоглаю, но и попросили проверить тех, кто посылал ему денег.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Donate Pay   Donation Alerts   Некоглай   Стример   политика   сбор средств   стрим   стриминговая платформа   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
pinbalist 12 минут назад
Ну ладно с этим педиком всё понятно. Но что не так с теми людьми, которые накидали ему 200к? Такие же как и это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Эквадор Лоха 40 секунд назад
Ну обрили - ладно... хоть на нормального похож стал... жаль, что только похож...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жирный бот 16 минут назад
вот дибил.. этим он закрыл себе путь обратно, т.к независимо от того, чем все закончится, люди чьи товарищи погибают в СВО не забудут тех кто помогал войскам противника..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Григорий 20 минут назад
это же девочка, у неё даже лицо членососки, не обезображенное интеллектом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Игорь 22 минуты назад
Ну пусть издует в хахластан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КолдурасЪ 23 минуты назад
Пусть его фак-машина огромным дилдо на камеру в очко долбит,может так что то и насобирает себе на перцовый вазелин!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Fiverknot Полчаса назад
Почему дегенератов прощают за псевдоизвинения на камеру? Не подростки ни разу и возраст уголовной ответственности наступил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109714



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Военные блогеры показали содержание брошюр для бывших заключённых из ЧВК "Вагнер"
Военные блогеры показали содержание брошюр для бывших заключённых из ЧВК "Вагнер"
Набирающие популярность в сообществах
17 комиксов от художницы, которая мастерски иронизирует над любой ситуацией
17 комиксов от художницы, которая мастерски иронизирует над любой ситуацией
Летом 1983 года про Виктора Цоя вспомнили Вооруженные силы СССР
Летом 1983 года про Виктора Цоя вспомнили Вооруженные силы СССР
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#Украина#в мире#автомобили#Россия#Фотографии#кино#новости
#Юмор#Прикол#СССР#дтп#интересное#авто аварии#картинки#шоу бизнес#комментарии#олдтаймер
#история#животные#факты#подборка#аварии#автомир#Приколы#забавно#Мемы#происшествие
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще В Петербурге отменили спектакль Лии Ахеджаковой, мечтающей о победе Украины В Петербурге отменили спектакль Лии Ахеджаковой, мечтающей о победе Украины "Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур Смольянинов готов стрелять в актёров-патриотов РФ "Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур... "Мы не виноваты": в центре Москвы блогер Некоглай попал в смертельное ДТП "Мы не виноваты": в центре Москвы блогер Некоглай попал в смертельное ДТП "Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов, запрещенных на Украине "Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов,... Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ

На что жалуетесь?

Вернуться