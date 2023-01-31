Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и поплатился

Блогер Некоглай - один из многих стримеров, покинувших страну в 2022. Пока он записывал свой не отягощенный фантазией контент для TikTok, власти РФ к этому товарищу не имели претензий. Однако после пародии на российского солдата, отбрасывавшего от себя гранаты, упавшие с украинского дрона, ситуация поменялась. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посчитала, что блогер глумится над российским бойцом и обратилась куда следует.

Спустя сутки после публикации ролика в Сети блогера задержали в Москва-Сити. Оказалось, что у Некоглая нет российского паспорта, да и разрешения на пребывание в стране. Для выяснения личности блогера задержали и поместили в спецприемник, а потом обрили и депортировали в родной Кишинёв. Сначала стример плакал и просил прощения, а потом разозлился и пообещал после такого с ним обращения помогать ВСУ, заявив, что таким образом, он будет бороться с российским режимом.