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Советская детская книга, изданная в 30-е годы и популярная до сих пор

Советская детская книга, изданная в 30-е годы и популярная до сих пор

Автор:
24 января 2023 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приключения капитана Врунгеля   детская книга   интересно   мультик   факты   фото   
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Во второй половине 70-х гг. советское телевидение начинает показа 13-серийного мультсериала "Приключения капитана Врунгеля". Необычное сочетание рисованной мультипликации с традиционными кинокадрами, захватывающий детективно-приключенческий сюжет и колоритное музыкальное сопровождение с первых серий обеспечили мультфильму огромную популярность.

Наслаждаясь необычной мультипликацией далеко не каждый поклонник этого сериала знал о том, что той же всеобщей любовью и популярностью была окружена и книга о приключениях неунывающего капитана, увидевшая свет в далеком 1937 году.

Автор, Андрей Сергеевич Некрасов, искренне увлеченный творческой работой над формированием личностей героев повести, признавал, что ему самому книга кажется настолько удачной, что он горит от нетерпения познакомить советских детей с ее персонажами.

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В 1936 году автор обращается в редакцию журнала "Пионер" с предложением напечатать там свою повесть и главред принимает историческое решение - включить "Приключения капитана Врунгеля" в план 1937 года.

В те годы "Пионер" издавался тиражом 25 000 экз., и, судя по письмам читателей, самым востребованным и ожидаемым материалом была как раз-таки эта повесть, печатавшаяся отрывками с продолжениями в течение целого года.

Конечно же, находились критики, которым это произведение категорически не нравилось: у капитана была явно "белогвардейская" фамилия, команда яхты состояла из каких-то подозрительных и откровенно глуповатых личностей, которые своими поступками могли подать советским детям далеко не лучший пример.

Но, несмотря на все эти выпады, книга продолжала триумфальное шествие по стране. Так, спустя 22 года, было выпущено второе, переработанное издание, тиражом в четыре раза больше первоначального. В следующем, 1959 году, книга была переиздана еще раз (125 000 экз.), в 1961 году вышло уже 200 000 экз., в 1965 - 300 000 экз.

В последующие году "Приключения капитана Врунгеля" переиздавались с завидной регулярностью: в 1968 году (100 000 экз.), в 1972 (200 000 экз.), в 1976 (100 000 экз.), в 1979 (300 000 экз.), в 1980 (200 000 экз.), в 1982 был издан почему-то самый маленький тираж - всего 50 000 экз., но уже через год сразу два издательства напечатали 175 000 экз., а через два года - еще 120 000 экз.

Но, пожалуй, рекордсменом по тиражу оказался 1988 год - сразу три издательства выпустили 550 000 экземпляров этой знаменитой книги. Интересно и то, что в "смутные" и непростые 90-е годы, когда все издательства выживали из последних сил и переходили для этого на выпуск "чернухи", книга "Приключения капитана Врунгеля" продолжала переиздаваться весьма солидными тиражами.

Так, например, в 1991 году было напечатано 250 000 экз., в в 1992 целых семь издательств выпустили совместно 1 150 000 экз., в 1993 году - 515 000 экз., в 1994 - 50 000 экз. В последующие года книга выходила уже более скромными тиражами - от 5 000 до 25 000 экз.

Уже к середине 50-х гг. критики перестали нападать на "несоветскую" внешность и фамилию капитана, оставили в покое его несуразных помощников и прекратили придираться к сюжету, в котором, по их мнению, было слишком много "заграничного и чуждого". В прессе все чаще стали появляться положительные рецензии и "Приключения капитана Врунгеля" надежно вошли в список литературы, рекомендованной для детей школьного возраста.

Мультфильм, снятый в 1976 - 1979 гг. по мотивам этой книги, получился не менее увлекательным и интересным, но, к сожалению, его слава несколько затмила успех первоисточника. Ко второй половине 80-х подросло поколение, которое отлично знало содержание каждой серии приключенческого мультфильма, но даже не догадывалось о существовании книги...

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Метки: Приключения капитана Врунгеля   детская книга   интересно   мультик   факты   фото   
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10  комментариев
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570k
АРОН Час назад
Нарвался на книгу в детской библиотеке. Ещё до появления мультфильма. Целый месяц не сдавал обратно. Бесчисленное количество раз перечитывал. Даже замечание от библиотекарш получил. Но беззлобное. Добрые они были тётечки, до сих пор их помню.
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74
Василий Муковоз Минуту назад
Вообще то мультфильм и книга это абсолютно разные истории.
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14k
Кот Скрипалей 18 минут назад
Меня библиотекарши "уважали", фигли не в туалете курил, а читальном зале сидел журналы изучал на переменах, давали редкие книги почитать вне очереди.
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27k
Ваня 19 минут назад
у меня была книга 1968 года... сгорела вместе с домом в 14-м году...
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3k
Nigilist 21 минуту назад
И книгу читывали и мульсериал смотрели, только он вышел на экраны не в 70-х, а в начале 80-х на ЦТ!
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42k
Aleksandr 21 минуту назад
Оруэлл со своим "1984" отдыхает...
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52k
smakido 45 минут назад
К стыду своему не знал о книге, спасибо автору- просветил !
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7k
Copycat Час назад
О у меня есть такая) помню с удовольствием читал и картинки рассматривал
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2k
friday2009 Час назад
Фильм ещё помню. Довольно дурацкий, хотя и с Пуговкиным в главной роли
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Infinite

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