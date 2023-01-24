Советская детская книга, изданная в 30-е годы и популярная до сих пор

Наслаждаясь необычной мультипликацией далеко не каждый поклонник этого сериала знал о том, что той же всеобщей любовью и популярностью была окружена и книга о приключениях неунывающего капитана, увидевшая свет в далеком 1937 году.

Автор, Андрей Сергеевич Некрасов, искренне увлеченный творческой работой над формированием личностей героев повести, признавал, что ему самому книга кажется настолько удачной, что он горит от нетерпения познакомить советских детей с ее персонажами.