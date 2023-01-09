Интересные факты про мультфильм "По следам бременских музыкантов"

А хотите узнать что-то новое? Для вас я приготовил факты про этот мультфильм.

1. Снимать продолжение никто и не планировал. Но в «Союзмультфильм» пришла телеграмма из московского кинотеатра «Баррикады». В кинотеатре просили снять продолжение популярного мультфильма.

2. Режиссер первого мультфильма Инесса Ковалевская была против идеи снять продолжение. Она считала, что первый мультфильм является вполне законченным.

3. Тогда режиссерское кресло предложили занять Василию Ливанову.

4. Идея ввести нового персонажа Сыщика принадлежит Инессе Ковалевской, хотя Юрий Энтин говорит, что это он его придумал.