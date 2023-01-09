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Интересные факты про мультфильм "По следам бременских музыкантов"

Интересные факты про мультфильм "По следам бременских музыкантов"

Автор:
09 января 2023 09:43
Сообщество : Кино
Метки: забавно   интересно   мультик   по следам бременских музыкантов   факты   фото   
565
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Все смотрели мультфильм «По следам бременских музыкантов», который является продолжением мультфильма «Бременские музыканты».

А хотите узнать что-то новое? Для вас я приготовил факты про этот мультфильм.


1. Снимать продолжение никто и не планировал. Но в «Союзмультфильм» пришла телеграмма из московского кинотеатра «Баррикады». В кинотеатре просили снять продолжение популярного мультфильма.


2. Режиссер первого мультфильма Инесса Ковалевская была против идеи снять продолжение. Она считала, что первый мультфильм является вполне законченным.


3. Тогда режиссерское кресло предложили занять Василию Ливанову.


4. Идея ввести нового персонажа Сыщика принадлежит Инессе Ковалевской, хотя Юрий Энтин говорит, что это он его придумал.

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5. Первоначально планировалось, что вокальные партии будет исполняться большим количеством людей, так как в первом мультфильме почти все спел Олег Анофриев.


6. Как оказалось, Олег Анофриев отказался участвовать в создании нового мультфильма. Одни говорили, что он, якобы, зазвездился. Сам же Анофриев рассказывал, что песни из мультфильма перебили все его творчество.


7. По причине того, что Трубадур как бы сделался немного «мужественнее», решено было пригласить для исполнения его вокальных партий Муслима Магомаева.

8. В итоге голосом Магомаева стал петь не только Трубадур, а еще Сыщик и Атаманша.


9. Вокальные партии бременских музыкантов были исполнены Леонидом Бергером (бывшего солиста «Веселых ребят»). Но по причине того, что Леонид стал эмигрантом, его нигде не указывали, а потому данная информация до 2010 года не была публичной, пока об этом факте не рассказал Юрий Энтин.

10. В Трубадуре зрители видели Элвиса Пресли, а в зверях – «битлов».

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Метки: забавно   интересно   мультик   по следам бременских музыкантов   факты   фото   
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66k
Варакин Алексей 53 минуты назад
Муслим Магомаев отказался от весьма значительного гонорара за мультфильм "По следам бременских музыкантов" сказав, поэту Юрию Энтину, что это была «не работа, а наслаждение», и «это я вам должен, а не вы мне». И добавил - " Я пел для детей, а с детей я деньги не беру".
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66k
Варакин Алексей Час назад
Кто такая Ковалевская??? Она в число авторов не входит,что она могла решать? Ее дело мультик снять по готовой фонограмме.Анофриев,видя успех первой серии,выдвинул требование включить его в соавторы,что бы получать авторские...поэтому и был послан.Ливанова пригласили....все с ног на голову! Василий Ливанов главный автор всех Бременских музыкантов,поэтому его фамилия всегда первая в списке создателей! Пост говно,перепечатка с вики
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3k
lekha-fil Час назад
Какой бред: по телеграмме из кинотеатра начали снимать мульт!!!
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27k
Wolfram 2 часа назад
Всё же Бременские музыканты не совсем битлы. У Битлов не было отдельного вокалиста, коим является осёл.
По последним слухам группа Бременских музыкантов формировалась как пародия на нескольких музыкантов сразу.
Например в коте я вижу Ритчи Блекмора, но это не точно (Блекмор всё же чёрноволосый).
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