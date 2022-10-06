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15 закадровых фото актёров в процессе озвучивания героев мультфильмов

15 закадровых фото актёров в процессе озвучивания героев мультфильмов

Автор:
06 октября 2022 08:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   голос   интересно   мультик   озвучивание   факты   фото   
1475
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Предлагаем посмотреть на некоторых актёров и актрис в процессе их работы над озвучкой героев известных мультфильмов преимущественно 2010-х годов. Наверняка, вас ждёт немало сюрпризов и открытий.

Предлагаем посмотреть на некоторых актёров и актрис в процессе их работы над озвучкой героев известных мультфильмов преимущественно 2010-х годов. Наверняка, вас ждёт немало сюрпризов и открытий. Предлагаем вам обратить внимание на не слишком-то широко освещаемую работу известных актёров, коей является озвучивание мультфильмов. Тут всё просто — раз самих актёров не видно, то не каждый зритель поймёт, что именно они участвовали в создании мультфильма. Особенно это актуально для неанглоязычной аудитории, ведь многие фильмы мы смотрим в озвучке или вообще дубляже, где совершенно не слышно оригинальных голосов.


Идрис Эльба

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Озвучил начальника полиции города капитана Буйволсона в мультфильме «Зверополис» (2016).


Дж. К. Симмонс

Озвучил мэра города Леодора Златогрива в мультфильме «Зверополис».


Джон Си Райли

Озвучил Ральфа в одноимённом фильме 2012 года и его продолжении «Ральф против интернета» (2018).


Галь Гадот

Озвучила Шэнк в мультфильме «Ральф против интернета» (2018).


Дуэйн Джонсон

Озвучил полубога Мауи в мультфильме «Моана» (2016).


Адам Сэндлер

Озвучил Дракулу в мультфильме «Монстры на каникулах» (2012) и последующих продолжениях.


Мэттью Макконахи 

Озвучил коалу Бастера Муна в мультфильмах «Зверопой» (2016) и «Зверопой 2» (2021).

Это первый случай в карьере актёра, когда он вернулся к своему персонажу во второй части. Что касается полнометражных фильмов, Макконахи ещё никогда не участвовал ни в одном сиквеле.


Риз Уизерспун

IОзвучила свинью Розиту в мультфильмах «Зверопой» и «Зверопой 2».


Том Холанд

Озвучил младшего брата-эльфа Иэна Лайтфута в мультфильме «Вперёд» (2020).


Крис Прэтт

Озвучил старшего брата-эльфа Барли Лайтфута в мультфильме «Вперёд».


Эмма Стоун

Озвучила Гип в мультфильмах «Семейка Крудс» (2012) и «Семейка Крудс 2: Новоселье» (2020).


Николас Кейдж

Озвучил Груга в двух частях «Семейки Крудс».


Киану Ривз

Озвучил игрушечного каскадёра Дюка Кабумса в мультфильме «История игрушек 4» (2019).


Джон Сина

Озвучил быка Фердинанда в одноимённом мультфильме 2017 года.


Лиам Нисон

Озвучил хорошего копа и злого копа в «Лего фильме» (2014).

Источник:

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Метки: актер   голос   интересно   мультик   озвучивание   факты   фото   
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4  комментария
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86k
parallax 2 часа назад
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3k
Дюндя 19 минут назад
Логично было бы запостить и актеров русского дубляжа. Ан нет.((
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10k
Владимир 2 часа назад
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162k
Schreibikus 2 часа назад
Актеры даже похожи на своих героев!
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