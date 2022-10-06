15 закадровых фото актёров в процессе озвучивания героев мультфильмов

Предлагаем посмотреть на некоторых актёров и актрис в процессе их работы над озвучкой героев известных мультфильмов преимущественно 2010-х годов. Наверняка, вас ждёт немало сюрпризов и открытий. Предлагаем вам обратить внимание на не слишком-то широко освещаемую работу известных актёров, коей является озвучивание мультфильмов. Тут всё просто — раз самих актёров не видно, то не каждый зритель поймёт, что именно они участвовали в создании мультфильма. Особенно это актуально для неанглоязычной аудитории, ведь многие фильмы мы смотрим в озвучке или вообще дубляже, где совершенно не слышно оригинальных голосов.

Идрис Эльба