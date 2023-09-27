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Интересные факты о мультсериале "Бивис и Баттхед", о которых многие не знают

Интересные факты о мультсериале "Бивис и Баттхед", о которых многие не знают

Автор:
27 сентября 2023 09:46
Сообщество : Факты
Метки: Бивис и Баттхед   детство   интересно   мультик   факты   фото   
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"Бивис и Баттхед" - популярный мультсериал для взрослых, который шел по телеканалу MTV в 90-е годы. Главные персонажи - это недалекие школьники, которые не отличаются интеллектом, не хотят учиться, обладают юмором, который понятен только им, и конечно же безуспешно пытаются привлечь внимание противоположного пола.

1. Бивиса и Баттхеда озвучил их же создатель Майк Джадж. Мультсериал был запущен в 1993 году, но впервые Бивис и Баттхед появились в 1992 году в короткометражном фильме все того же Майка Джаджа "Лягушачий бейсбол". Правда, нарисованы персонажи там были весьма криво.

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2. Бивис получил свое имя в честь Бобби Бивиса, который жил по соседству с Майком Джаджем в студенческие годы. А Баттхед получил своё имя в честь другого мальчугана из детства Джаджа, которого прозвали Iron-Butt (Железная попа) из-за того, что тот утверждал, что не чувствует боли. И чтобы доказать это, он подставлял свой зад для пинков.

3. Коронные усмешки Бивиса и Баттхеда попали на 66 строчку в рейтинге самых запоминающихся цитат по версии "TV Guide".

4. Во время просмотра сериала показывались видеоклипы популярных групп, которые комментировали Бивис и Баттхед, сидя на диване. Как правило, показывали по 2 вставки в рамках одной серии. Но самое примечательное, что иногда проскакивали и клипы российских исполнителей, например клип группы "Агата Кристи" на песню "Два корабля", а также клипы группы "Блестящие". Правда, эти вставки были показаны только в России.

5. В 1993 году сериал был обвинен в гибели двухлетней девочки, чей пятилетний брат поджег дом, якобы насмотревшись "Бивиса и Баттхеда". В данном деле было много несостыковок, но тем не менее показ сериала был временно остановлен, из него были вырезаны все сцены с поджогами, а знаменитая фраза Бивиса "Fire! Fire!" была заменена на "Fayer! Fayer!".

6. Бивиса и Баттхеда (и других персонажей) в русской версии озвучил известный актер Сергей Чонишвили, которого многие знают как официальный голос телеканала СТС. Именно он, кстати, и придумал такие прозвища для персонажей как "Баклан" и "Пельмень".

7. Директор МакВикер был вдохновлен директором школы, в которой учился Майк Джадж будучи девятиклассником. По его словам директор постоянно приходил на работу с похмелья, от него несло алкоголем, его голос постоянно дрожал от гнева и он заикался.

8. Во вселенной "Бивиса и Баттхеда" существует фаст-фуд под названием "Burger World". Его логотип почти точно такой же как логотип "McDonalds", но перевернутый вверх ногами и с закругленными краями, дабы он напоминал попу. Сейчас перевернутый логотип "McDonalds" в России используют продавцы шаурмы.

9. В 1996 году вышел полнометражный фильм "Бивис и Баттхед уделывают Америку", по сюжету которого у героев похищают самую ценную в их жизни вещь - телевизор.

10. По мотивам мультсериала было выпущено немало игр. Первая из них выходила для приставки Sega Mega Drive 2 в 1994 году. Всего же в период с 1994 по 1999 год было выпущено 8 игр, последней из которых стала "Beavis and Butthead do U", выпускаемая только на персональных компьютерах.

11. 23 июня 2022 года вышел второй полнометражный мультфильм "Бивис и Баттхед уделывают вселенную", по сюжету которого главные герои перемещаются из 1998 года в 2022 год.

12. Несмотря на то, что оба персонажа бездельники, не обладающие интеллектом, Баттхед является лидером в их дуэте. Бивис же является ведомым персонажем, и всегда делает то, что говорит ему друг.

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Метки: Бивис и Баттхед   детство   интересно   мультик   факты   фото   
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3  комментария
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1k
Сергей 36 минут назад
шикарный мульт, пока это в телике.
сейчас вижу на улице множество Бивисов и как-то "не очень" ))
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7k
evenSeven 10 минут назад
"Мы все погибнем, нам никто не даст!" (с)
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79
ruslan d 48 минут назад
Угарный мульт
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