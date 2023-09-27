Интересные факты о мультсериале "Бивис и Баттхед", о которых многие не знают

2. Бивис получил свое имя в честь Бобби Бивиса, который жил по соседству с Майком Джаджем в студенческие годы. А Баттхед получил своё имя в честь другого мальчугана из детства Джаджа, которого прозвали Iron-Butt (Железная попа) из-за того, что тот утверждал, что не чувствует боли. И чтобы доказать это, он подставлял свой зад для пинков.

3. Коронные усмешки Бивиса и Баттхеда попали на 66 строчку в рейтинге самых запоминающихся цитат по версии "TV Guide".