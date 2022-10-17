10 фактов про мультфильм "Ежик в тумане"

В детстве мне не нравился этот мультфильм. Он был совершенно не красочный, а потому казался унылым. Во взрослом возрасте дошел смысл мультфильма. Да и вообще, захотелось как этот ежик просто сидеть, пить чай с малиновым вареньем и смотреть на звезды. А не вот это всё.
А далее некоторые факты про этот совершенно замечательный мультфильм:
1. "Эффект тумана" в мультфильме получился при помощи использования ярусных декораций (ярусные стекла).
2. В 2003 году на анимационным фестивале в Японии мультфильм "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен.
3. На заседании худсовета по мультфильму Юрия Норштейна спросили, почему он выбрал столь "непритязательную сказку". Режиссер ответил строками из произведения Данте - «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу».
4. Художник-постановщик Франческа Ярбусова долго не могла создать образ ежика. У нее все время получался еж, а не ежик. В результате она нарисовала ежика не правой, а левой рукой - и ежик получился.
5. Фигурка Ежика была высотой около 15 см. Ежик был изготовлен из нескольких слоев целлулоида и покрыт масляными и акриловыми красками. Из-за этого он выглядел объемным и фактурным.
6. По замыслу режиссера, Филин это тот же Ежик, но только дурной. Он повторяет все действия Ежика.
7. В последних кадрах сознательно была допущена топографическая ошибка. Сначала мы видим Ежика справа от Медвежонка. А в следующем кадре он уже слева.
8. Музыка в мультфильме звучит всего 6 минут, но композитор Михаил Меерович писал ее два месяца.
9. Медвежонка озвучивал Вячеслав Невинный. Было сделано несколько дублей озвучки. Перед каждым дублем Вячеслав Невинный пробегал значительное расстояние по студии, чтобы его голос был более взволнован и напряжен.
10. По замыслу Юрия Норштейна в самом конце Филин должен ухать в колодец, чтобы финал получился "значительно выше". Но при монтаже выяснилось, что хронометраж вышел за рамки, а потому эту сцену в мультфильм не включили.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В невероятно грустной и доброй истории рассказывается о двух друзьях Ёжике и Медвежонке. По вечерам они считали звёзды, каждый со своей стороны. Однажды Ёжик, как обычно, отправился к Медвежонку. Он нёс в узелке малиновое варенье, чтобы вместе с другом пить чай из самовара. Его Медвежонок всегда ставил с можжевеловыми веточками.
По пути Ёжик попал в туман, где ему встречались невероятные существа. Слон и огромная улитка, грустная лошадь и весёлые мотыльки, жуткие летучие мыши. И загадочное существо, живущее в реке и говорящее вежливо, но беззвучно. Это странное существо помогло Ёжику добраться до берега. Добродушная собака принесла Ёжику потерянный узелок с вареньем. А Медвежонок тем временем искал Ёжика. Друзья встретились и начали считать звёзды, каждый со своей стороны. Если они не будут этого делать, то кто же сосчитает звёзды?
В чем смысл мультфильма Ежик в тумане
Каждое создание человека имеет скрытый смысл. Есть он и в мультфильме «Ёжик в тумане».
Мистический вариант
Загадочный мультфильм полон мистики. Туман, в который попал Ёжик, символизирует загадочный потусторонний мир, полный фантастических существ. Сова, преследующая главного героя символ злых сил, собака, вернувшая Ёжику узелок с вареньем символ добра. Символизируют зло и летучие мыши, а грустная белая лошадь олицетворяет смерть.
Зрители с развитой фантазией видят путь Ёжика в загробный мир по реке, несущей его куда-то. Реку они сравнивают с рекой мертвых из мифологии.
Космическая версия
При внимательном изучении мультфильма возникает мысль, что Ёжик попал в космос. В начале мелькает едва заметный силуэт летающей тарелки, а такой плотный туман и яркие звёзды могут быть только в космосе, таком далёком и близком.
Философская
Есть в добром мультфильме и философский смысл. Ёжик блуждает в тумане собственного сознания и размышляет о таинствах бытия и о загадочности окружающего мира.
Выходя из тумана нелепостей и противоречий, Ёжик встречает добро. Но задумываться о смысле жизни не перестаёт.
А таинственное дерево символизирует познание. Стоит только пройти через него, и многое станет понятно.
Воспитательная
Создатели доброй истории о Ёжике учат детей преодолевать детские страхи. Каждый в детстве чего-то боялся. Деревья могли казаться злобными великанами, туман и темнота порождали жутких чудовищ.
Но маленький храбрый Ёжик преодолел все страхи и вышел из тумана к другу.
Дружеская
Сказка о Ёжике и Медвежонке учит добру и истинной дружбе. Медвежонок беспокоился за друга и пошёл его искать. Мультфильм учит верить в настоящую дружбу, ценить и беречь её. Иначе с кем же тогда считать звёзды?
На примере загадочных персонажей мультфильм учит помогать другим. Странное существо помогло Ёжику, когда тот упал в реку, собака принесла узелок с вареньем. Все они помогли Ёжику, ничего не требуя взамен.
О вере
Есть в добром мультфильме и намёк на религию светлячок, летающий над веточкой в руках Ёжика напоминает церковную свечу. И складывается впечатление, что персонаж совершает свой собственный крестный ход, стремясь к свету из тьмы.
Когда Ёжик плывёт по реке, он отдаётся на волю течения и ожидает, что река куда-нибудь вынесет.
Ученье свет
В мультфильме встречаются и символы, показывающие пользу знаний.
Ёжика преследует сова символ мудрости, сначала пугающая, потом уже и не страшная. Как и учёба, которая сначала пугает. Дерево с таинственным проходом олицетворяет вход в мир знаний.
Ёжика не пугают мотыльки, не пугает жуткая сова. Он знает, что вреда эти создания ему не сделают
Смысл концовки мультфильма Ежик в тумане
Заканчивается загадочный мультфильм вполне предсказуемо. Ёжик, переживший столько невероятных приключений в таинственном тумане, добрался до домика Медвежонка. Увидев друга, который беспокоился о нём и уже начал его искать, Ёжик постепенно отошёл от туманного наваждения. Всё прошедшее казалось ему сном. Из этого состояния его вывел взволнованный голос Медвежонка, спрашивающего о варенье.
Друзья снова принялись считать звёзды. Ёжика беспокоила одна мысль а как там лошадь?
Смысл умиротворяющего финала в том, что после волнений и страхов непременно наступит покой и радость. И тогда можно будет снова спокойно заниматься своим любимым делом считать звёзды.
А ещё финал даёт понять, что хорошо иметь друга, который способен вырвать из тумана и подарить покой и счастье.