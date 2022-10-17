10 фактов про мультфильм "Ежик в тумане"

2. В 2003 году на анимационным фестивале в Японии мультфильм "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен.

3. На заседании худсовета по мультфильму Юрия Норштейна спросили, почему он выбрал столь "непритязательную сказку". Режиссер ответил строками из произведения Данте - «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу».

4. Художник-постановщик Франческа Ярбусова долго не могла создать образ ежика. У нее все время получался еж, а не ежик. В результате она нарисовала ежика не правой, а левой рукой - и ежик получился.