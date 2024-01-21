24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают

Приключения Скруджа Макдака, его племянников и друзей настолько плотно засели в наши детские души, что даже сегодня при упоминании этого культового мультсериала у многих побегут по телу приятные ностальгические мурашки.
1. Главным героем мультсериала является самый богатый селезень в мире по имени Скрудж МакДак, который берет на попечение своих внучатых племянников Билли, Вилли и Дилли, пока его племянник Дональд служит на флоте. Но этот сериал стал далеко не первым, где появился бы Скрудж МакДак.
Сам Скрудж как персонаж впервые появился еще на страницах комиксов "Рождество на Медвежьей горе", который вышел еще в далеком 1947 году. Сам же Скрудж был основан на образе Эбенезера Скруджа - главного героя романа Чальза Диккенса "Рождественская песнь". От него он получил богатство, скупость, любовь к деньгам, шляпу-цилиндр и конечно же имя. И в этих комиксах он представлен как старый Скряга с тростью, который постоянно недоволен, и который только и делает ,что сидит в своем кресле.
А вот на экранах Скрудж МакДак впервые появился еще в 1962 году в короткометражке "Скрудж МакДак и деньги" . По сюжету этого небольшого мультфильма Скрудж обучал своих племянников Билли, Вилли и Дилли, как правильно копить и инвестировать деньги. В данной короткометражке Скрдж МакДак имеет классический комиксный красный сюртук, а его племянники даже не различаются по цветам.
А в 1983 году вышел мультфильм "Рождественская песнь Микки", которая обыгрывает "Рождественскую песнь" Чарльза Диккенса. Здесь Скрудж выступает в роли скупердяя Эбенезера Скруджа, на котором он, собственно, и был основан.
И лишь в 1987 году Скрудж получил свой полноценный мультсериал, от которого многие из нас были без ума.
2. По изначальной задумке создатели хотели вписать в мультсериал камео (эпизодическое появление) таких персонажей как Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак, но позже от этой идеи решено было отказаться. Из всего этого трио оставили лишь Дональда Дака, который поступает на службу в ВМС, поэтому просит своего дядю Скруджа позаботиться о своих племянниках.
Тем не менее это не единственное появление Дональда. Дональда Дак фигурировал в нескольких сериях мультсериала как полноценный персонаж.
3. На самом деле племянников Скруджа МакДака зовут не Билли, Вилли и Дилли, а Хьюи, Луи и Дбюи. Сделано это было в рамках цензуры. Наши локализаторы боялись, что маленькие зрители начнут коверкать имя Хьюи в известное матерное слово из трех букв.
Вообще, к такому приему часто приходится приходить во время локализации. Так, например, жену Понго из мультфильма "101 далматинец" зовут Пердита, тогда как у нас ее назвали Пэдди по понятным причинам. Рокфора из мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" также зовут по-другому, а именно Монтерей Джек. Правда, причина здесь другая. Дело в том, что этот сорт сыра не был известен у нас в стране, а Рокфор знает каждый.
4. Несмотря на то, что мамаша Гавс имеет огромное количество детей, в мультсериале в основном фигурирует всего 7 ее сыновей. Более того, чтобы не перегружать сериал персонажами, банду было решено разделить на две группировки (4 и 3 брата).
Причем, если вы обратили внимание, то у двух братьев их тюремные номера сильно выделяются. Так, например, у неопрятного Балбеса Гавс номер помятый, тогда как у Обжоры он отгрызан.
Кстати, в оригинале банда братьев Гавс называется "Beagle Boys" (Братья Бигли). Заметьте, что оба этих слова начинаются на букву Б. Также, в оригинале имя каждого брата Гавс начинается на букву Б - Bigtime (Шеф), Burger (Обжора), Bouncer (Вышибала), Baggy (Балбес), Bankjob (Банкир), Bugle (Плясун) и Babyface (Малявка).
Исключением является Мегабайт Гавс, который появился лишь в двух сериях, которые были посвящены становлению Уткоробота Гизмо.
Причем, в комиксах братья не обладали яркими отличительными чертами, тогда как в мультсериале каждый из них стал отдельным уникальным персонажем.
5. Кстати, сама мамаша Гавс была основана на известной преступнице Ма Баркер, которая руководила бандой Баркер-Карпис.
6. Скрудж МакДак и Флинтахрт Гломгольд имеют абсолютно одинаковые модели персонажей. То есть, по сути они близнецы. Если подстричь и побрить их, то никто не заметит разницы.
Этим сходством, кстати, воспользовался Гломгольд в одной из серий, чтобы подставить Скруджа.
Кстати, в мультсериале образ Гломгольда резко отличается от его экранного образа. В мультфильме Гломгольд носит пышную бороду, тогда как в комиксах такой бороды не было. Более того, по комиксам Гломгольд является выходцем из Южной Африки, тогда как в мультсериале он (как и Скрудж) является шотландцем.
7. Изначально планировалось, что Магика де Гипноз будет представлена как жуткая старуха-ведьма, но позже решено было сделать ее более молодой и менее отталкивающей.
При создании персонажа автор вдохновлялся такими актрисами как Софи Лорен и Джина Лолобриджида. А вот образ Магики был во многом позаимствован у Мартиши Аддамс из знаменитой "Семейки Аддамс".
Кстати, изначально Магике помогал ее брат, который по каким-то причинам был превращен в ворона. Но в более поздних сериях он уже не появлялся, и было вообще непонятно, куда он делся.
8. Некоторые названия серий отсылают нас к известным культовым фильмам и известным фразам, но при локализации эта отсылка потерялась:
- Так, например, серия "Утки в будущем" в оригинале называется "Duck to the future", что является отсылкой к фильму "Back to the future", то есть "Назад в будущее".
- Серия "Король джунглей" в оригинале называется "Jungle duck", что отсылает нас к произведению "Jungle book", то есть "Книга Джунглей".
- Ну а серия "Home, sweet Homer" отсылает нас к фразе "Home, sweet home", что можно перевести как "Дом, милый дом". Но у нас эта серия выходила под названием "С возвращением, милый Гомер".
- Серия "Дело о 10 центах" в оригинале называется "Once upon a dime", что является отсылкой к фразе "Once upon a time", что переводится как "Однажды" или "Когда-то давно". А слово "Dime" означает монету в 10 центов. То есть, здесь мы имеем некую игру слов, которую очень трудно перевести на русский язык, сохранив шутку.
- Серия "Крякотрясение" в оригинале называется "Earth quack". Это некая отсылка на слово "Earthquake", то есть "Землетрясение", но так как "Quack" переводится как "Кряк", то получается некая игра слов. И здесь, я считаю, наши локализаторы отлично справились.
9. Для того, чтобы познакомить зрителей со всеми персонажами, потребовался бы полнометражный мультфильм. Но чтобы уложиться в формат сериала, решено было сделать пять серий, которые объединены общей сюжетной линией. Этот мини-сериал получил название "Сокровища золотых солнц".
Тем не менее, в 1990 году вышла первая и единственная полнометражная лента "Утиные истории: Заветная лампа".
10. После создания серии "Утка 00", где ЗигЗага завербовали в ДРУ, чтобы он разрушил планы некоего злодея доктора Бяки, создатели решили сделать отдельный мультсериал про супергеройскую утку. Ну и как вы уже поняли, этим сериалом стал "Черный плащ", действия которого развиваются в той же вселенной, что и "Утиные истории". Более того, одну из главных ролей играет там Зигзаг, а также иногда появляется Уткоробот Гизмо.
Про Зигзага и его летные подвиги также планировали снять отдельный мультсериал, но в итоге концепция изменилась, и в качестве главного героя взяли медведя Балу из "Книги джунглей". Да-да, речь идет о мультсериале "Чудеса на виражах".
11. Несмотря на то, что "Утиные истории" был не первым диснеевским мультсериалом ("Приключения мишек Гамми" вышли на два года раньше), именно "Утиные истории" стали первым диснеевским проектом, который был показан у нас в стране, причем еще в Советском Союзе.
12. Естественно, благодаря популярности сериала, по его мотивам стали выходить видеоигры, коих на данный момент всего 4:
- Ducktales (1989, NES);
- Ducktales: The quest for gold (1990, DOS, Amiga, Apple II, C64);
- Ducktales 2 (1993, NES);
- Ducktales: Remastered (2013, Windows, PS, Xbox).
13. Известный композитор Марк Мюллер написал заглавную композицию к мультсериалу "Утиные истории". А чуть позже он написал главную музыкальную тему для мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь".
А вот фоновыми музыкальными темами занимался уже другой композитор - Рон Джонс. И стоит отметить, что с этой задачей он справился просто на 5+, создав мелодии на все случаи жизни, будь то опасность, веселье, победная тема, таинственность и т.д.
14. Родители племянников никогда не были показаны в мультсериале "Утиные истории". О них даже ни разу нигде не упоминалось. Известно лишь то, что их мать зовут Белла Дак (Полное имя Dumbella, что переводится как "Тупица") является сестрой Дональда Дака. Зато про нее можно узнать много всего в перезапуске мультсериала 2017 года.
А вот отец племянников - это вообще "темный лес" Лишь однажды в комиксах упоминалось, что отец племянников попал в больницу из-за того, что те очень неудачно пошутили, подложив ему на стул зажженную петарду.
15. Такие персонажи как Уткоробот Гизмо и Бабба (древняя утка) были созданы специально для мультсериала, и в комиксах они никогда не появлялись. Сам же Уткоробот Гизмо - это некая пародия на Робокопа, фильм про которого вышел за год до того, как вышел оригинальный фильм, и Железного человека из комиксов "Marvel".
Эти персонажи были придуманы Тэдом Стоунсом, чтобы освежить сериал, добавив ему что-то новое. И кстати, помимо этих персонажей Стоунс придумал еще и некую космическую утку, которая должна была стать еще одним постоянным персонажем. Но эту идею в итоге отвергли.
16. В 2017 году вышел перезапуск мультсериала "Утиные истории", который вроде и отсылает нас к оригинальному мультсериалу, но является самостоятельным проектом.
Концепция персонажей был резко изменена. Так, например, племянники стали более уникальными и у каждого из них появились отличительные черты характера. Миссис Клювдия - это бывшая шпионка, Зигзаг (помимо пилотирования) стал еще и водителем, Дакворт появляется лишь в качестве призрака, а Поночка и вовсе является генетическим клоном Скруджа (она была создана из его ДНК).
Помимо этого в новом мультсериале засветились Спасатели, Черный плащ, Чокнутый и другие диснеевские персонажи.
17. Хоть племянники и называют Скруджа дядей, на самом деле он является их двоюродным дедушкой, так как они дети его племянницы Деллы. А вод Дональд - это именно его племянник.
18. В свое время между фанатами мультсериалов "Утиные истории" и "Черный плащ" возникли споры о том, происходят ли действия этих мультсериалов в одной вселенной или нет.
Одни говорили ДА, потому что в "Черном плаще" есть Зигзаг, есть Фэнтон (Уткоробот), который когда-то работал вместе в Зигзагом, есть упоминание Даксбурга, а также в эпизодах "Черного плаща" появляются Магика, Гломгольд и какой-то брат Гавс, хоть и на секунду.
А вот другие говорили ПРОТИВ, потому что действия мультсериалов происходят в разных временных отрезках. События "Утиных историй" разворачивается примерно в середине XX века, тогда как события "Черного плаща" явно происходят в конце XX века.
На этот вопрос ответил сам создатель "Черного плаща" Тед Стоунс. Он сказал, что "Черный плащ" не является спин-оффом "Утиных историй". Действия происходят в параллельной вселенной.
19. У Скруджа МакДака есть одна уникальная сверхспособность. Только он умеет купаться в монетах. Когда это пытаются сделать другие, у них ничего не выходит и они просто бьются о твердую поверхность.
20. Многие считают, что Поночка - это смесь трех племянниц Дэйзи Дак (подруги Дональда). Но сами авторы сериала утверждают, что это полностью оригинальный персонаж, которого ввели в мультсериал, чтобы разбавить мужскую компанию.
21. Персонаж Дакворт был вдохновлен дворецким Брюса Уэйна (Юэтмена) - Алфредом Пэннивортом. Эту отсылку можно заметить не только в манерах, но и в фамилии, а точнее в их окончании: Дакворт - Пенниворт.
22. Несмотря на то, что в заставке мелькают отрывки из различных серий, некоторые из были нарисованы только для заставки. Так, например, никогда не было серии, как инопланетянин выхватывает у Скруджа банкноту, или как тигр обнимает племянников, или как за главными героями гонится мумия. А ведь я долгое время верил, что эти серии есть, и что я их просто не видел.
23. Художник Майк Паруза, который и придумал сделать поместье Скруджа именно таким, которым мы его знаем, рассказывал, что для того, чтобы подчеркнуть помешанность Скруджа на деньгах, он решил прилепить знак доллара ко всему, чему только можно: на ворота, на вертолетную площадку, на фонтан и т.д.
24. Алан Янг озвучил Скруджа еще в мультфильме "Рождественская песнь Микки". Авторы сочли этот голос просто идеальным, поэтому они пригласили его на озвучку Скруджа для мультсериала.
Но и это еще не все. Алан Янг озвучил Скруджа и для игры "Ducktales: Remastered", вышедшей в 2013 году.
В русском же дубляже голос Скруджу подарили известные актеры дубляжа Алексей Борзунов и Александр Воеводин. В последних сезонах, которые были показаны в России лишь в середине 00-х, Скрудж говорит голосом Валерия Кухарешина.
Источник:
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