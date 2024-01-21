24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают





1. Главным героем мультсериала является самый богатый селезень в мире по имени Скрудж МакДак, который берет на попечение своих внучатых племянников Билли, Вилли и Дилли, пока его племянник Дональд служит на флоте. Но этот сериал стал далеко не первым, где появился бы Скрудж МакДак.

Сам Скрудж как персонаж впервые появился еще на страницах комиксов "Рождество на Медвежьей горе", который вышел еще в далеком 1947 году. Сам же Скрудж был основан на образе Эбенезера Скруджа - главного героя романа Чальза Диккенса "Рождественская песнь". От него он получил богатство, скупость, любовь к деньгам, шляпу-цилиндр и конечно же имя. И в этих комиксах он представлен как старый Скряга с тростью, который постоянно недоволен, и который только и делает ,что сидит в своем кресле.