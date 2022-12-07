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10 фактов про мультфильм "Пластилиновая ворона"

10 фактов про мультфильм "Пластилиновая ворона"

Автор:
07 декабря 2022 09:38
Сообщество : Факты
Метки: Пластилиновая ворона   интересно   мультик   пластилин   факты   фото   
566
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Песенку из мультфильма "Пластилиновая ворона" мы с легкостью можем воспроизвести хотя бы по фрагментам, так как она очень веселая. Да и сам мультфильм забавный.

А далее 10 фактов про этот мультфильм:

1. Сначала Александр Татарский хотел снять мультфильм по произведению Эдуарда Успенского «Жил-был слонёнок». Но оказалось, что в 1975 году уже был снят мультфильм по этому стихотворению. Назывался он "Слоно-дило-сенок".

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2. Стихотворение Успенского было переделано. Но стиль "путаница" - «А может, а может…» сохранился.


3. Как говорят, Эдуард Успенский написал новые стихи за 5 минут, а композитор Григорий Гладков за полчаса подобрал на них мелодию.


4. Со звуком вышла беда - мультфильм был снят на 5 минут, а звука было записано на 8. Пришлось увеличивать скорость воспроизведения звука, а песня приобрела "мультяшное звучание".

5. На создание мультфильма ушло 800 кг пластилина. Пластилин был блеклый, а потому его пришлось расскрашивать.


6. Мультфильм не хотели выпускать на телевизионный экран, так как кому-то он показался безыдейным. Но Эльдар Рязанов показал мультфильм в "Кинопанораме". Мультфильм всем понравился, а потому цензура отступила.

7. В мультфильме звучит три песни, что как бы делит его на три части - "О картинах", "Игра", «А может, а может…».


8. Первые две части мультфильма созданы при помощи рисунков Центрального республиканского Дворца пионеров Киева.

9. Мультфильм "Пластилиновая ворона" завоевал более 25 призов на различных фестивалях.


10. 26 октября 2007 года в Санкт-Петербурге был открыт памятник Пластилиновой вороне.

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Метки: Пластилиновая ворона   интересно   мультик   пластилин   факты   фото   
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4  комментария
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6k
Roman 41 минуту назад
Смотрю только из-за третьей части. Первые - унылые.
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1k
Змей Горыныч 14 минут назад
Киев. Крещатик
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28k
Levyathan 37 минут назад
А я, практически совсем недавно узнал про троллинг в конце мультика. Я про мораль. Просто раньше не обращал внимание видимо.
Идею этой сказки,
А может, и не сказки
Поймет не только взрослый,
Но даже карапуз:
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство
Или подвешен груз.
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