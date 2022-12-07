10 фактов про мультфильм "Пластилиновая ворона"

2. Стихотворение Успенского было переделано. Но стиль "путаница" - «А может, а может…» сохранился.

3. Как говорят, Эдуард Успенский написал новые стихи за 5 минут, а композитор Григорий Гладков за полчаса подобрал на них мелодию.

4. Со звуком вышла беда - мультфильм был снят на 5 минут, а звука было записано на 8. Пришлось увеличивать скорость воспроизведения звука, а песня приобрела "мультяшное звучание".