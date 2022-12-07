10 фактов про мультфильм "Пластилиновая ворона"

Песенку из мультфильма "Пластилиновая ворона" мы с легкостью можем воспроизвести хотя бы по фрагментам, так как она очень веселая. Да и сам мультфильм забавный.
А далее 10 фактов про этот мультфильм:
1. Сначала Александр Татарский хотел снять мультфильм по произведению Эдуарда Успенского «Жил-был слонёнок». Но оказалось, что в 1975 году уже был снят мультфильм по этому стихотворению. Назывался он "Слоно-дило-сенок".
2. Стихотворение Успенского было переделано. Но стиль "путаница" - «А может, а может…» сохранился.
3. Как говорят, Эдуард Успенский написал новые стихи за 5 минут, а композитор Григорий Гладков за полчаса подобрал на них мелодию.
4. Со звуком вышла беда - мультфильм был снят на 5 минут, а звука было записано на 8. Пришлось увеличивать скорость воспроизведения звука, а песня приобрела "мультяшное звучание".
5. На создание мультфильма ушло 800 кг пластилина. Пластилин был блеклый, а потому его пришлось расскрашивать.
6. Мультфильм не хотели выпускать на телевизионный экран, так как кому-то он показался безыдейным. Но Эльдар Рязанов показал мультфильм в "Кинопанораме". Мультфильм всем понравился, а потому цензура отступила.
7. В мультфильме звучит три песни, что как бы делит его на три части - "О картинах", "Игра", «А может, а может…».
8. Первые две части мультфильма созданы при помощи рисунков Центрального республиканского Дворца пионеров Киева.
9. Мультфильм "Пластилиновая ворона" завоевал более 25 призов на различных фестивалях.
10. 26 октября 2007 года в Санкт-Петербурге был открыт памятник Пластилиновой вороне.
Источник:
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Идею этой сказки,
А может, и не сказки
Поймет не только взрослый,
Но даже карапуз:
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство
Или подвешен груз.