30 замечательных торговых автоматов, которые должны быть везде

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Вендинговые аппараты, или торговые автоматы — это невероятно крутые и удобные изобретения, которые сильно облегчают жизнь. Казалось бы, мы знаем о них всё. Но эта тема неисчерпаема и постоянно появляются все новые и новые интересные экземпляры. Главное, чтобы был спрос на определенный товар, а уж за торговым автоматом дело не станет!
1. Торговый автомат в Стамбуле выдает корм для бездомных собак, когда люди сдают бутылки на переработку
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5. Торговый автомат по продаже напитков, который вписывается в историческую архитектуру (Япония)
7. В Сербии также начали устанавливать автоматы для переработки мусора, которые в ответ выдают порцию корма для бездомных животных
8. Автомат в аэропорту, который научит вас делать сердечно-легочную реанимацию в ожидании рейса
14. В университете есть торговый автомат со всем, что нужно студенту, от гигиенических прокладок до внешнего аккумулятора
16. В аптеке в Испании есть круглосуточный торговый автомат на улице. Удобно ночью, когда аптека закрыта
19. Мясной магазин, у которого есть вендинговый автомат. Он работает, когда магазин закрыт
20. Эта пекарня в Японии кладет остатки хлеба в торговый автомат, чтобы продать его в нерабочее время
24. В одной деревне в Чехии есть автомат по продаже картофеля, также известный как Potat-O-Mat
Источник: — переведено специально для fishki.net
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