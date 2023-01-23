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30 замечательных торговых автоматов, которые должны быть везде

30 замечательных торговых автоматов, которые должны быть везде

Автор:
23 января 2023 17:58
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вендинговые автоматы   С миру по нитке   вендинговые машины   вендинговый автомат   вендинговый аппарат   занимательно   интересно   торговые автоматы   торговый автомат   торговый аппарат   
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Вендинговые аппараты, или торговые автоматы — это невероятно крутые и удобные изобретения, которые сильно облегчают жизнь. Казалось бы, мы знаем о них всё. Но эта тема неисчерпаема и постоянно появляются все новые и новые интересные экземпляры. Главное, чтобы был спрос на определенный товар, а уж за торговым автоматом дело не станет!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вендинговые автоматы   С миру по нитке   вендинговые машины   вендинговый автомат   вендинговый аппарат   занимательно   интересно   торговые автоматы   торговый автомат   торговый аппарат   
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Alex 54 минуты назад
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Похабыч 15 минут назад
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Werewolf_LT 16 минут назад
Опоздал...
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Трям 38 минут назад
А чего это там гниёт?
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Мистер Фикс 46 минут назад
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