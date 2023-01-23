30 замечательных торговых автоматов, которые должны быть везде

Вендинговые аппараты, или торговые автоматы — это невероятно крутые и удобные изобретения, которые сильно облегчают жизнь. Казалось бы, мы знаем о них всё. Но эта тема неисчерпаема и постоянно появляются все новые и новые интересные экземпляры. Главное, чтобы был спрос на определенный товар, а уж за торговым автоматом дело не станет!

0

1. Торговый автомат в Стамбуле выдает корм для бездомных собак, когда люди сдают бутылки на переработку 0 Источник:

×

×

2. Аэропорт Даллас Лав Филд предлагает бесплатные средства женской гигиены 0 Источник:

3. Торговый автомат по продаже сыра 0 Источник:

4. Автомат по продаже книг на вокзале в Румынии 0 Источник:

5. Торговый автомат по продаже напитков, который вписывается в историческую архитектуру (Япония) 0 Источник:

6. Автомат по раздаче солнцезащитного крема на пляже Сиднея 0 Источник:

7. В Сербии также начали устанавливать автоматы для переработки мусора, которые в ответ выдают порцию корма для бездомных животных 0 Источник:

8. Автомат в аэропорту, который научит вас делать сердечно-легочную реанимацию в ожидании рейса 0 Источник:

9. Торговый автомат для продажи тортов 0 Источник:

10. Этот торговый автомат в больнице продает здоровую и доступную еду 0 Источник:

11. Автомат по выдаче коротких рассказов для чтения. Публичная библиотека Лос-Анджелеса 0 Источник:

12. Дозатор меда в отеле в Японии 0 Источник:

13. Торговый автомат LEGO в аэропорту Чикаго О'Хара 0 Источник:

14. В университете есть торговый автомат со всем, что нужно студенту, от гигиенических прокладок до внешнего аккумулятора 0 Источник:

15. Торговый автомат по продаже товаров для вязания крючком 0 Источник:

16. В аптеке в Испании есть круглосуточный торговый автомат на улице. Удобно ночью, когда аптека закрыта 0 Источник:

17. Автомат по продаже могильных фонарей и свечей на кладбище 0 Источник:

18. Автомат по продаже букетов 0 Источник:

19. Мясной магазин, у которого есть вендинговый автомат. Он работает, когда магазин закрыт 0 Источник:

20. Эта пекарня в Японии кладет остатки хлеба в торговый автомат, чтобы продать его в нерабочее время 0 Источник:

21. Автомат по продаже капкейков 0 Источник:

22. Автомат по продаже суккулентов 0 Источник:

23. Автомат по продаже сыра в горной деревне в Швейцарии 0 Источник:

24. В одной деревне в Чехии есть автомат по продаже картофеля, также известный как Potat-O-Mat 0 Источник:

25. Автомат по продаже марок и упаковки для посылок в почтовом отделении 0 Источник:

26. Автомат по продаже соуса Шрирача, Япония 0 Источник:

27. Автомат по продаже чая с шариками (чай боба) 0 Источник:

28. Автомат по продаже пляжных шлепанцев, Сидней 0 Источник:

29. Автомат для очистки ананаса за 20 секунд, Мадрид. Решение для супермаркетов 0 Источник: