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27 необыкновенных фото о нашем необыкновенном мире

27 необыкновенных фото о нашем необыкновенном мире

Автор:
10 июня 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: занимательно   интересно   красиво   мир в картинках   необычно   познавательно   удивительно   фотоколлекция   
2303
28
Наша планета полна удивительных и зрелищных вещей. Экзотические животные, невероятные места, чудесные истории - все это раскрывается перед внимательным и настойчивым наблюдателем, стоит лишь присмотреться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: занимательно   интересно   красиво   мир в картинках   необычно   познавательно   удивительно   фотоколлекция   
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10  комментариев
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152
hammog Полчаса назад
Я б назвал это Пуп Земли)
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33
Евгения hammog 20 минут назад
Не пуп, отнюдь не пуп.
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9k
DumDum 6 минут назад
Где?
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30k
Snork Snorkoff 19 минут назад
Мерде какое-то. Не, жеода и опал хороши..
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1k
Инквизитор РФ 41 минуту назад
Толстый "казак", хазбик, пёс, королева не в тему
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333
Nuucha Инквизитор РФ Полчаса назад
Это вроде бы пограничники на 28 мая.
Не всем дано с годами остаться Апполоном.
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Оксид Бетона 41 минуту назад
Вагины плавают в вагине!
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