27 необыкновенных фото о нашем необыкновенном мире

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Наша планета полна удивительных и зрелищных вещей. Экзотические животные, невероятные места, чудесные истории - все это раскрывается перед внимательным и настойчивым наблюдателем, стоит лишь присмотреться.
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Тропическому каменному лобстеру Panulirus Ornatus требуется 18 месяцев, чтобы вырасти до 1 килограмма. Его выращивают в некоторых регионах в Индийском и Тихом океане
30 000 отдельных 2-мегапиксельных изображений Луны были использованы для создания 180-мегапиксельного изображения с максимальной детализацией
Источник: — переведено специально для fishki.net
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