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30 самых странных и интересных торговых автоматов со всего мира

30 самых странных и интересных торговых автоматов со всего мира

Автор:
04 июня 2024 15:05
Сообщество : Жизнь
Метки: С миру по нитке   а что у них   вендинговые аппараты   вендинговые машины   интересно   познавательно   торговые автоматы   торговый автомат   
862
31

Когда мы думаем о вендинговом аппарате, то, как правило, представляем себе автомат по продаже напитков или снеков. Но видели ли вы когда-нибудь торговый автомат, до отказа набитый теплыми пледами или наваристым бульоном для рыбного супа?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: С миру по нитке   а что у них   вендинговые аппараты   вендинговые машины   интересно   познавательно   торговые автоматы   торговый автомат   
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7  комментариев
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26k
SolomonA Полчаса назад
В большинстве своем - стандартные вендинговые автоматы. А что туда запихнуть - зависит только от уровня долбанутости владельца.

Но вот этот меня заинтересовал: на верхнем ярусе стоят стеклянные баночки. А если купить сразу две и они упадут в лоток последовательно - они разобьются друг о друга?
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14k
Djeff Минуту назад
Про автомат с татуировками, навеяло...
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26k
Федор 9 минут назад
В подмосковной Истре недавно видел вендинговые автоматы по продаже в разлив фермерского коровьего молока, можно в свою бутылку, можно купить бутылку. Еще творог, сметана и еще что то, уже и не помню. А что, умненько, торговые площади держать не нужно, персонала много не набирать и продажа круглосуточно.
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788
Шурман 22 минуты назад
Очень давно у нас в Фландрии стоял вот такой автомат на заправке , полностью роботезированный , продавал все начиная от хамдонов и сигарет кончая пивом , пиццей , сейчас не знаю стоит еще или нет .
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1k
DuckTales 24 минуты назад
Мммм... Багеты, сыр, пицца и бухлишко
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26k
SolomonA Полчаса назад
Видимо хохлов никто не любит. Надписи на украинском нет.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1870 постов (1786 в горячем)

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