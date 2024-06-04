30 самых странных и интересных торговых автоматов со всего мира

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Когда мы думаем о вендинговом аппарате, то, как правило, представляем себе автомат по продаже напитков или снеков. Но видели ли вы когда-нибудь торговый автомат, до отказа набитый теплыми пледами или наваристым бульоном для рыбного супа?
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3. Торговый автомат при японской пекарне. Можно купить хлеб и булочки, пока пекарня закрыта на ночь
7. Магазин переоборудовал старый сигаретный автомат для того, чтобы продавать работы местных ремесленников
11. Фермерские торговые автоматы в Германии, предлагающие свежие яйца, картофель, молоко, джемы, мясные консервы и лапшу
14. Автомат по продаже татуировок. Это не временная, а настоящая татуировка. Внутри шара находится готовый дизайн тату, а затем вы выбираете, в каком салоне хотите его сделать
21. Игровой торговой автомат Pringles. Стоимость немного выше, чем при покупке в магазине, но есть случайный шанс получить не одну, а две или три упаковки
24. Автомат по продаже презервативов в Японии, на котором написано «Я тебя люблю» на разных языках
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но вот этот меня заинтересовал: на верхнем ярусе стоят стеклянные баночки. А если купить сразу две и они упадут в лоток последовательно - они разобьются друг о друга?