FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4790 постов • 1038 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
20 интересных картинок и фактов обо всём на свете

20 интересных картинок и фактов обо всём на свете

Автор:
08 ноября 2022 16:35
Сообщество : Факты
Метки: С миру по нитке   Фотоподборка   интересно   интересные факты   картинки из сети   познавательно   факты   хочу все знать   
2547
21
Предлагаем вашему вниманию отличную фотоподборку "с миру по нитке". Быстро, увлекательно и познавательно!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: С миру по нитке   Фотоподборка   интересно   интересные факты   картинки из сети   познавательно   факты   хочу все знать   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
"Это восточный конец стены, у Желтого моря"
А вдруг это не конец, а начало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
heta 40 минут назад
"11. Оказывается, пожарная сигнализация - это просто переключатель"
А еще, оказывается, булки не растут на деревьях, купюрами в банкоматах шуршат не гномики, и подарки под ёлкой не дед Мороз раскладывает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко 51 минуту назад
Вот насколько велик гигантский кальмар по сравнению с человеком
Какого то малька поймали . Самого большого кальмара поймали японцы - 18 метров .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sedoisever Час назад
Мой город не в Дакоте, но бывало не фиговей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sedoisever Час назад
Мой город не в Дакоте, то тоже, но тоже нефигово бывало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
turyst Час назад
Может не стоит вводить в заблуждение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
turyst Час назад
Где только нашли такое старьё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84426



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экоактивистам напомнили о правилах приличия
Экоактивистам напомнили о правилах приличия
17 захватывающих изображений редких вещей
17 захватывающих изображений редких вещей
Набирающие популярность в сообществах
«Шатается из стороны в сторону»: ветераны России потребовали запретить двойное гражданство для Ксении Собчак и других медийных и известных персон
«Шатается из стороны в сторону»: ветераны России потребовали запретить двойное...
Раб технологий: учёные представили, как может выглядеть человек в 3000 году
Раб технологий: учёные представили, как может выглядеть человек в 3000 году
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очаровательные котята

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#картинки#Приколы#автомобили#автомир#фильм#в мире#шоу бизнес
#Юмор#Прикол#история#позитив#подборка#кино#улыбнуло#авто аварии#маразм#природа
#интересно#люди#интересное#дтп#аварии#СССР#Россия#Разное#фотографии#роль
Как спасают тех, кого приручили Как спасают тех, кого приручили 40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами 40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами 20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть 20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть Зачем корабли, танки и вагоны метро отправляют на дно океана Зачем корабли, танки и вагоны метро отправляют на дно океана 25 интересных фактов о нашем мире 25 интересных фактов о нашем мире «Культ странностей»: 35 жутковатых, но интересных фото и фактов «Культ странностей»: 35 жутковатых, но интересных фото и фактов

На что жалуетесь?

Вернуться