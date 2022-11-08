20 интересных картинок и фактов обо всём на свете

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Предлагаем вашему вниманию отличную фотоподборку "с миру по нитке". Быстро, увлекательно и познавательно!
1. Так выглядит место, где заканчивается Великая Китайская стена протяженностью 21 196 км. Это восточный конец стены, у Желтого моря
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8. Этот мужчина, Гей Джуэл, получил звание «самого тяжелого человека в мире» в 1899 году
Несмотря на свой огромный вес, он любил играть на скрипке и смешить других.
9. Вы когда-нибудь внимательно смотрели на заднюю часть кошачьих лап? Там есть усы, называемые запястными усами
10. В 1966 году во время снежной бури в Северной Дакоте снежные заносы достигали 12 метров в высоту. Вот как это выглядело
13. Вот так выглядит 30-летний кот
Этого угрюмого старика зовут Спайк и в 2000-х он носил звание самого старого кота в мире. Согласно «калькулятору кошачьего возраста» это 136 человеческих лет.
17. В некоторых аэропортах есть туалеты специально для служебных животных. Вот как они выглядят
18. Это кусок уранового стекла, особого вида стекла, которое светится в темноте из-за урана, добавленного при изготовлении
Источник: — переведено специально для fishki.net
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