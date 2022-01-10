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Удивительные торговые автоматы 1920-1960-х годов

Удивительные торговые автоматы 1920-1960-х годов (40 фото)

Автор:
10 января 2022 15:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: вендинговые машины   вендинговый аппарат   интересно   интересные факты   познавательно   торговые автоматы   хочу все знать   
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В этой коллекции фотографий вы увидите самые старые и необычные торговые автоматы в мире. Современные вендинговые аппараты ушли далеко вперед, но всегда интересно посмотреть, с чего всё начиналось!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вендинговые машины   вендинговый аппарат   интересно   интересные факты   познавательно   торговые автоматы   хочу все знать   
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Игорь Мочалов Час назад
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kalinser Полчаса назад
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Pingvo 39 минут назад
Телефон еще не изобрели а QR код уже да.
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SolomonA 48 минут назад
Дальше всех в этом деле пошли японцы.
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Похабыч Час назад
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