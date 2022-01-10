Удивительные торговые автоматы 1920-1960-х годов

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В этой коллекции фотографий вы увидите самые старые и необычные торговые автоматы в мире. Современные вендинговые аппараты ушли далеко вперед, но всегда интересно посмотреть, с чего всё начиналось!
Эти старинные снимки доказывают, что страсть к автоматизированным покупкам не нова.
Самое раннее известное упоминание о торговом автомате содержится в работе Герона Александрийского, инженера и математика из римского Египта первого века. Сконструированная им машина принимала монету, а затем выдавала святую воду. Когда монета попадала в приемник, она падала на поддон, прикрепленный к рычагу. Рычаг открывал клапан, через который вытекало немного воды. Поддон продолжал наклоняться под весом монеты, пока она не падала с него, после чего противовес поднимал рычаг и закрывал клапан.
Самое раннее известное упоминание о торговом автомате содержится в работе Герона Александрийского, инженера и математика из римского Египта первого века. Сконструированная им машина принимала монету, а затем выдавала святую воду. Когда монета попадала в приемник, она падала на поддон, прикрепленный к рычагу. Рычаг открывал клапан, через который вытекало немного воды. Поддон продолжал наклоняться под весом монеты, пока она не падала с него, после чего противовес поднимал рычаг и закрывал клапан.
Автоматы с монетоприемником для выдачи табака использовались еще в 1615 году в тавернах Англии. Машины были переносными и были изготовлены из латуни.
Английский книготорговец Ричард Карлайл изобрел автомат для раздачи газет для распространения запрещенных произведений в 1822 году. Саймон Денхэм получил британский патент №. 706 для своего автомата для выдачи марок в 1867 году, первого полностью автоматического торгового автомата.
Первые современные торговые автоматы с монетоприемником были введены в Лондоне, Англия, в начале 1880-х годов и предназначались для продажи открыток. Машина была изобретена Персивалем Эвериттом в 1883 году и вскоре стала широко использоваться на вокзалах и почтовых отделениях, раздавая конверты, открытки и бумагу для записей.
Английский книготорговец Ричард Карлайл изобрел автомат для раздачи газет для распространения запрещенных произведений в 1822 году. Саймон Денхэм получил британский патент №. 706 для своего автомата для выдачи марок в 1867 году, первого полностью автоматического торгового автомата.
Первые современные торговые автоматы с монетоприемником были введены в Лондоне, Англия, в начале 1880-х годов и предназначались для продажи открыток. Машина была изобретена Персивалем Эвериттом в 1883 году и вскоре стала широко использоваться на вокзалах и почтовых отделениях, раздавая конверты, открытки и бумагу для записей.
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Автомат по продаже авиастраховки в аэропорту Ньюарка
В 1887 году в Англии была основана Sweetmeat Automatic Delivery Company - как первая компания, занимавшаяся в основном установкой и обслуживанием торговых автоматов.
В 1893 году Stollwerck, немецкий производитель шоколада, продавал свой шоколад через сеть из 15 000 торговых автоматов. Компания основала отдельные фирмы по производству торговых автоматов для продажи не только шоколада, но и сигарет, спичек, жевательной резинки и мыла.
Первый торговый автомат в США был построен в 1888 году компанией Thomas Adams Gum Company для продажи жевательной резинки на платформах поездов Нью-Йорка.
Идея добавления игр к этим машинам в качестве дополнительного стимула к покупке возникла в 1897 году, когда компания Pulver Manufacturing Company добавила маленькие фигурки, которые будут перемещаться всякий раз, когда кто-то покупает жевательную резинку в их машинах. Эта идея породила совершенно новый тип механических устройств, известных как "стимуляторы торговли".
В 1893 году Stollwerck, немецкий производитель шоколада, продавал свой шоколад через сеть из 15 000 торговых автоматов. Компания основала отдельные фирмы по производству торговых автоматов для продажи не только шоколада, но и сигарет, спичек, жевательной резинки и мыла.
Первый торговый автомат в США был построен в 1888 году компанией Thomas Adams Gum Company для продажи жевательной резинки на платформах поездов Нью-Йорка.
Идея добавления игр к этим машинам в качестве дополнительного стимула к покупке возникла в 1897 году, когда компания Pulver Manufacturing Company добавила маленькие фигурки, которые будут перемещаться всякий раз, когда кто-то покупает жевательную резинку в их машинах. Эта идея породила совершенно новый тип механических устройств, известных как "стимуляторы торговли".
Торговый автомат в магазине Macy’s, в котором мужские шорты продавались всего за 97 центов
Усовершенствованный автомат по продаже газированных напитков от компании Maiwarm из Чикаго. Не требовал сифона
Многофункциональный торговый автомат для продажи прохладительных напитков (Coca Cola, апельсиновый сок) и горячего супа
Большой выбор: бутерброды, горячи суп или горячий шоколад, кофе, прохладительные напитки, свежее молоко и охлажденные фрукты. 1959 г.
Женщина пользуется первым в Великобритании автоматом по продаже картофеля. Челси, 1962 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вендинговые машины вендинговый аппарат интересно интересные факты познавательно торговые автоматы хочу все знать
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