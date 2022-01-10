Удивительные торговые автоматы 1920-1960-х годов

В 1887 году в Англии была основана Sweetmeat Automatic Delivery Company - как первая компания, занимавшаяся в основном установкой и обслуживанием торговых автоматов.



В 1893 году Stollwerck, немецкий производитель шоколада, продавал свой шоколад через сеть из 15 000 торговых автоматов. Компания основала отдельные фирмы по производству торговых автоматов для продажи не только шоколада, но и сигарет, спичек, жевательной резинки и мыла.



Первый торговый автомат в США был построен в 1888 году компанией Thomas Adams Gum Company для продажи жевательной резинки на платформах поездов Нью-Йорка.



Идея добавления игр к этим машинам в качестве дополнительного стимула к покупке возникла в 1897 году, когда компания Pulver Manufacturing Company добавила маленькие фигурки, которые будут перемещаться всякий раз, когда кто-то покупает жевательную резинку в их машинах. Эта идея породила совершенно новый тип механических устройств, известных как "стимуляторы торговли".