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Любитель Спилберга, перечитывающий «Парфюмера». 10 фактов о Курте Кобейне

Любитель Спилберга, перечитывающий «Парфюмера». 10 фактов о Курте Кобейне

Автор:
21 февраля 2023 10:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   курт кобейн   музыкант   судьба   факты   фото   
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Музыкант вдохновил не одно поколение поклонников по всему миру. Его образ стал эмоциональным прототипом нового «Бэтмена», а что вдохновляло самого Курта Кобейна?


Любимая книга музыканта — «Парфюмер» Патрика Зюскинда

Курт Кобейн перечитывал ее по меньшей мере десять раз:

«Каждый раз, когда я в самолете или мне скучно, я открываю ее. Перечитываю раз за разом. Просто я ипохондрик, и эта книга способна оказать на меня сильное влияние — хочется отрезать себе нос».

Музыканту нравился главный герой, испытывающий отвращение к людям, и старающийся держаться от них подальше. Идеальный образ изгоя, с которым легко себя ассоциировать.

Детство Курта Кобейна было сложным, он не ладил с семьей, сверстниками и страдал от постоянного чувства одиночества. У Nirvana есть трек Scentless Apprentice, основанный на романе. Курт Кобейн говорил, что всегда старался держаться подальше от того, чтобы использовать известные сюжеты в качестве основы для песни, но в тот момент у музыканта был кризис идей.


Курт Кобейн хотел стать доктором

«Меня зовут Курт, я пою и играю на гитаре», — представлялся музыкант. После чего продолжал: «А вообще я ходячая и разговаривающая бактериальная инфекция». Кобейн был неравнодушен к теме медицины, в детстве он даже хотел стать доктором.

«Меня очаровывали медицинские карты и графики. Говоря по секрету, я хотел стать доктором или работать в крематории. Я интересовался анатомией. В детстве у меня была небольшая анатомическая модель человека, мне она нравилась. С тех пор прошло время, я стал большой рок-звездой, заработал много денег и как-то увидел магазин в торговом центре, где продавались исключительно медицинские товары. Он был невероятен».

Раньше у Кобейна не было возможности покупать интересующие его товары, но со временем это изменилось. В том магазине музыкант приобрел все желаемое, а позже анатомические коллажи были использованы в оформлении альбома In Utero.


Музыканту было некомфортно от популярности

С одной стороны, Курт Кобейн был амбициозен и хотел для группы большого успеха, а с другой — понимал, что придет вместе с ним:

«Может, во мне говорит эго, но мы интересны — и это делает нас легкой мишенью. Все как-то началось и в итоге вышло из-под контроля. Мы превратились в персонажей мультфильмов».

СМИ не раз писали о музыканте и группе ложную информацию, но судиться с ними за клевету Кобейн считал попросту невыгодным. Впрочем, не стоит демонизировать всех представителей медиа. Например, журналист и редактор Майкл Азеррад написал о Курте Кобейне книгу Come As You Are. Она вышла при жизни музыканта. Кобейн мог ознакомиться с ней до публикации при условии, что не будет вносить правки. В итоге лидер Nirvana назвал ее лучшей книгой о рок-музыке из всех, что ему доводилось читать.


Курт Кобейн боролся с дискриминацией

Nirvana, безусловно, была продуктом своего времени, а в чем-то и опережала его. Курт Кобейн не хотел, чтобы группу воспринимали поверхностно. В своем творчестве музыкант говорил на важные темы и старался стирать границы.

Кобейн понимал, что смысл треков Polly или About a Girl мог не считываться широкой аудиторией, поэтому написал песню Rape Me. Уж она-то, по его мнению, не оставляла простора для непонимания, но ошибся. СМИ приняли трек на свой счет, заподозрив, что он о нелюбви лидера Nirvana к медиа, но Rape Me совсем не об этом:

«Изнасилование — одно из самых ужасных преступлений на земле, и оно совершается каждые несколько минут. Проблема людей, которые имеют дело с изнасилованиями в том, что они учат женщин как обезопасить себя. Хотя на самом деле нужно учить мужчин не насиловать. Идите к источнику насилия и начинайте с него».

Курт Кобейн мог использовать влияние группы, чтобы обратить внимание людей на актуальные проблемы или повлиять на те или иные события, связанные с несправедливостью, но признавал, что не хочет, чтобы Nirvana становилась слишком политизированной. Думал, это будет выглядеть смехотворно.

Тем не менее, все основные идеи музыканта всегда оставались максимально доступны: например, во вложениях к альбому Incesticide Кобейн оставил предельно доступную инструкцию.


Не хотел становиться лидером группы

Курт Кобейн хотел играть в рок-группе, но быть фронтменом ему было неинтересно.


«Никогда не хотел петь. Хотел играть на ритм-гитаре — спрятаться сзади и просто играть. Но в те школьные годы, играя на гитаре в своей спальне, я интуитивно понимал, что должен писать свои собственные песни».


Самая любимая песня Курта Кобейна — Gigantic группы Pixies

Трек, написанный под впечатлением от фильма Брюса Бересфорда «Преступления сердца» 1986 года с Дайан Китон и Джессикой Лэнг, очень нравился лидеру Nirvana звучанием и прогрессивностью:

«Я бы хотел, чтобы Ким (Ким Дил, бас-гитаристка группы, — прим.) дали написать больше песен для Pixies, потому что Gigantic — их лучший трек».

Когда Ким Дил попросили прокомментировать слова музыканта, она просто ответила: «Ну, во всяком случае, это лучше, чем услышать: «Боже, что за отстой».



Музыкант знал наизусть диалоги «Близких контактов третьей степени» Стивена Спилберга

В детстве Курту Кобейну нравилось фантазировать о том, что с другой планеты. Родители казались ему чужими людьми — по крайней мере, это бы объясняло сложности в их отношениях. В письме к своему отцу, Кобейн писал: «Я ничего не перенял у вас с матерью, поскольку когда я только рос, я получал одинаковую дозу ненависти от вас обоих».

Будущий музыкант хотел, чтобы инопланетяне его нашли, спасли, забрали — ну или хотя бы просто вступили с ним в контакт. Кобейн мечтал встретить таких же, как он, чтобы больше никогда не чувствовать себя одиноким.


Курт Кобейн был склонен к противоречиям

Лидер Nirvana рассказывал, что большинство текстов песен группы буквально сотканы из противоречий. К примеру, он мог написать несколько искренних строк, а затем высмеять их. Но в жизни Курт Кобейн не стеснялся быть прямолинейным:


«Я люблю панк-рок. Девушек со странными глазами. Вещества. Страсть. Вещи, которые хорошо сделаны. Невинность. Я люблю и благодарен синим воротничкам, существование которых позволяет художникам не заниматься черной работой. Люблю подавлять ненасытность. Мухлевать в карточных играх. Разные музыкальные стили. Мне нравится высмеивать музыкантов, которые, на мой взгляд, занимаются плагиатом или оскорбляют музыку как искусство. Мне нравится писать свои стихи, игнорируя чужие. Я люблю винил, природу и животных. Мне нравится быть собой и нравится чувствовать себя виноватым за то, что я белый американский мужчина».


Лидер Nirvana ненавидел песню Smells Like Teen Spirit

Нелюбовь к тому, что сделало популярным — это классика. Многие актеры не любят самые известные фильмы со своим участием, а музыкантов может утомлять любовь поклонников к тем или иным песням группы.

У Курта Кобейна персональным хейт-треком со временем стал Smells Like Teen Spirit. Музыкант устал от этой песни настолько, что отказывался играть ее на концертах: «Я буквально хочу бросить свою гитару и уйти. Не могу притворяться, что, играя эту песню, я отлично провожу время».

Лидер Nirvana пытался оттянуть от нее внимание, говоря, например, что Drain You заслуживает фанатской любви не меньше. С другой стороны, Кобейн понимал, что стань эта песня такой же популярной, он бы возненавидел и ее.


О Курте Кобейне до сих пор не снято ни одного художественного фильма

При невероятном количестве документальных фильмов, передач и детальных расследований последних дней музыканта, о Курте Кобейне до сих пор не снято ни одного художественного фильма. Между страждущими фанатами Nirvana, предвкушающими неминуемый успех гипотетической ленты продюсерами и актерами, желающими воплотить образ рок-идола на экране, отважно стоит вдова музыканта Кортни Лав. Она не позволила сделать фильм Гаса Ван Сента «Последние дни» 2005 года художественной хроникой финальных моментов жизни лидера Nirvana, и в итоге при всех узнаваемых чертах Курта Кобейна главного героя картины зовут Блейк.

Кроме того, недавно Лав рассказала, что сыграть Курта Кобейна очень хотел Брэд Питт. Она даже обвинила актера в преследовании и сказала, что он навредил ее карьере. Кортни Лав должна была играть Марлу Сингер в «Бойцовском клубе», но после отказа Питту от идеи о байопике с ним в главной роли получила звонок от режиссера Дэвида Финчера, который сообщил Лав об ее увольнении из проекта. Роль Марлы в итоге ушла фантастической Хелене Бонэм Картер.

От фестивального кино — к массовому. Основываясь на фильме «Последние дни», Мэтт Ривз снял «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Режиссер хотел представить не неуязвимого супергероя, а сломанного отшельника. Пока писал сценарий, Ривз слушал песню Nirvana Something in the Way. Она звучит в финальной версии фильма.

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Метки: Жизнь   курт кобейн   музыкант   судьба   факты   фото   
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sonic24a 9 минут назад
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