Любитель Спилберга, перечитывающий «Парфюмера». 10 фактов о Курте Кобейне

С одной стороны, Курт Кобейн был амбициозен и хотел для группы большого успеха, а с другой — понимал, что придет вместе с ним:

«Может, во мне говорит эго, но мы интересны — и это делает нас легкой мишенью. Все как-то началось и в итоге вышло из-под контроля. Мы превратились в персонажей мультфильмов».

СМИ не раз писали о музыканте и группе ложную информацию, но судиться с ними за клевету Кобейн считал попросту невыгодным. Впрочем, не стоит демонизировать всех представителей медиа. Например, журналист и редактор Майкл Азеррад написал о Курте Кобейне книгу Come As You Are. Она вышла при жизни музыканта. Кобейн мог ознакомиться с ней до публикации при условии, что не будет вносить правки. В итоге лидер Nirvana назвал ее лучшей книгой о рок-музыке из всех, что ему доводилось читать.





Курт Кобейн боролся с дискриминацией