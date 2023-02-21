Любитель Спилберга, перечитывающий «Парфюмера». 10 фактов о Курте Кобейне

Nirvana, безусловно, была продуктом своего времени, а в чем-то и опережала его. Курт Кобейн не хотел, чтобы группу воспринимали поверхностно. В своем творчестве музыкант говорил на важные темы и старался стирать границы.

Кобейн понимал, что смысл треков Polly или About a Girl мог не считываться широкой аудиторией, поэтому написал песню Rape Me. Уж она-то, по его мнению, не оставляла простора для непонимания, но ошибся. СМИ приняли трек на свой счет, заподозрив, что он о нелюбви лидера Nirvana к медиа, но Rape Me совсем не об этом:

«Изнасилование — одно из самых ужасных преступлений на земле, и оно совершается каждые несколько минут. Проблема людей, которые имеют дело с изнасилованиями в том, что они учат женщин как обезопасить себя. Хотя на самом деле нужно учить мужчин не насиловать. Идите к источнику насилия и начинайте с него».

Курт Кобейн мог использовать влияние группы, чтобы обратить внимание людей на актуальные проблемы или повлиять на те или иные события, связанные с несправедливостью, но признавал, что не хочет, чтобы Nirvana становилась слишком политизированной. Думал, это будет выглядеть смехотворно.

Тем не менее, все основные идеи музыканта всегда оставались максимально доступны: например, во вложениях к альбому Incesticide Кобейн оставил предельно доступную инструкцию.

Не хотел становиться лидером группы