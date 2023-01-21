Инна Гомес: как складывается жизнь обаятельной брюнетки

Так и говорили вначале: «Модель, на тебе совок, пойди подмети». Считали, что Инна не справится с непростыми условиями пребывания на архипелаге.

Однако это со временем прошло. Инна оказалась выносливой, смелой и выигрывала испытания. Классно метала ножи. Кроме того, она покорила зрителей душевностью и умением выживать в экстремальных условиях, оставаясь человеком и не изменяя своим моральным принципам. Мне она запомнилась именно такой.

На самом деле, тогда на остров Инна Гомес «сбежала» с желанием многое в своей жизни изменить и не видеть того, что происходит вокруг. На проект она попала спонтанно, лишь только предложили. Она сразу же согласилась, не вдаваясь в подробности. Лишь бы убежать от себя…