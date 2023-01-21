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Инна Гомес: как складывается жизнь обаятельной брюнетки

Инна Гомес: как складывается жизнь обаятельной брюнетки

Автор:
21 января 2023 09:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Инна Гомес   актриса   знаменитости   судьба   факты   фото   
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В телешоу «Последний герой» привлекательная Инна Гомес стала одной из самых ярких участниц. Это был 2001 год. С первых дней пребывания на острове молодую женщину дразнили «моделью», и никто из участников не верил, что она дойдёт до финала.

Так и говорили вначале: «Модель, на тебе совок, пойди подмети». Считали, что Инна не справится с непростыми условиями пребывания на архипелаге.

Однако это со временем прошло. Инна оказалась выносливой, смелой и выигрывала испытания. Классно метала ножи. Кроме того, она покорила зрителей душевностью и умением выживать в экстремальных условиях, оставаясь человеком и не изменяя своим моральным принципам. Мне она запомнилась именно такой.

На самом деле, тогда на остров Инна Гомес «сбежала» с желанием многое в своей жизни изменить и не видеть того, что происходит вокруг. На проект она попала спонтанно, лишь только предложили. Она сразу же согласилась, не вдаваясь в подробности. Лишь бы убежать от себя…

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Из отечественного шоу-бизнеса она пропала так же стремительно, как и появилась в нём. Жизнь и карьера Инны Гомес оказалась соткана из случайностей.


Настоящая пацанка

С детства Инна Чуркина, так звучит её девичья фамилия, играла с мальчишками, куклы её совсем не интересовали. Наверное, потому что её родители мечтали о сыне, а родилась девочка. Ходила в походы, занималась экстремальными видами спорта – скалолазанием и альпинизмом, увлекалась горными лыжами.

Вместе с тем симпатичная девочка с юных лет чётко знала, что хочет быть актрисой. Со 2-го класса бегала на фотопробы, но на неё «смотрели…и никуда не брали». В 12 лет вместе с Наташей Гусевой сыграли свои первые роли в короткометражке «Опасные пустяки», а потом, снова вместе снялись в «Гостье из будущего». Только Инне досталась эпизодическая роль.

Окончив школу с отличием, Чуркина решила поступать в театральный. И вдруг увидела объявление о наборе участниц на первый конкурс «Московская красавица». Яркая девушка дошла лишь до полуфинала, зато приобрела уверенность в себе и… поступила на курсы секретарей-референтов.

«По сути это были сплошные мытарства до 20 лет, а потом в жизни начался этап, который увёл меня в сторону и от кино, и вообще от всего, что связано с шоу-бизнесом».


Улетела за любовью в Испанию

На обаятельную Инну обратил внимание испанский бизнесмен Аугустино Гомес. Закрутился роман. Он сделал красавице предложение, влюблённые сыграли свадьбу и уехали жить в Испанию. В браке Инна ни в чём не нуждалась, много путешествовала, её кругозор расширился. Шесть лет прошли безоблачно, но в браке так и не появились дети. Возможно, по этой причине отношения пары сошли на нет.

Аугустино оформил развод, не оставив ей ничего, кроме фамилии Гомес. Инна поняла, что в 26 лет она почти ничего не умеет. Выходила замуж на всю жизнь, но не сложилось.


Инна Гомес стала навёрстывать упущенное

Вернувшись в Москву, Инна Гомес пришла в модельное агентство. Молодую женщину не покидала мысль о съёмочной площадке. Обычно в 26 модели карьеру заканчивают, но эффектная Гомес выигрышно смотрелась на фоне 16-летних девочек. У неё был осмысленный взгляд, яркая внешность и уверенность. Инну с удовольствием снимали в рекламе.

Параллельно она выучилась на косметолога, освоила парикмахерское искусство, училась на курсах фотографии и операторского мастерства у Юрия Грымова. Позже она окончила факультет психологии (рекламы) в Московской академии искусства.

Инна стала одной из самых популярных российских моделей, но на кастингах в кино терпела фиаско. Режиссёры, увидев её на пробах часто говорили: «О! Здрасьте, шоколад Шок! До свидания».

Она снялась в четырёх фильмах, но главные роли прошли почти незаметно, кроме, пожалуй, киноальманаха «Черной комнаты» – дипломной работы Андрея Звягинцева.

Тогда ей очень захотелось сбежать от всего, неожиданно в её жизни появился «Последний герой». На съёмках проявился её мальчишеский характер. Гомес считает, что ей повезло познакомиться с Сергеем Бодровым. Финалисткой Инна так и не стала, но на неё обрушилась сумасшедшая популярность.

Жизнь с чистого листа

Обновлённая и наполненная эмоциями Инна Гомес вернулась в Москву, а через два месяца произошло чудо – она забеременела и вышла замуж. Её мужа звали Ахмет, у них родилась дочь Маша, но брак продержался три года.

Материнство её изменило, модель и актриса занялась благотворительностью, инициировала проект «Я с тобой! Добрые сказки», параллельно снималась в кино, работала на телевидении.

Инна снова замужем, в браке родилась ещё одна дочь, но личную жизнь она не афиширует. Семья для неё в приоритете. Старшей дочери уже 20 лет.

В январе этого года Инне исполнилось 53 года, выглядит она прекрасно. Друзья говорят, что у неё очень доброе сердце и прекрасный характер. С 2019 года она возглавляет премию «На Благо Мира» (за доброту в искусстве).

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Метки: Жизнь   Инна Гомес   актриса   знаменитости   судьба   факты   фото   
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Николай Пауков 14 минут назад
53!?!?!? офигеть как время-то летит.
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