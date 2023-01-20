Танки есть, да не про вашу честь. Итоги встречи сторонников Украины на базе Рамштайн

Главная интрига Рамштайна всё… Министр обороны Германии Писториус так и не принял решение насчет передачи Украине «Леопардов». За что его вместе с Шольцем уже полощут в твиттер рагули и поляки.
Восьмая международная встреча в формате «Рамштайн» за столами со скатертями а-ля «сельская свадьба» не закончилась особенным ничем. Тамаде из 95-го квартала, показанному в режиме онлайн, вожделенные германские танки так и не дали. Пока не дали.
Глава Минобороны США Остин начал встречу в Рамштайне с объявления о пакете помощи Украине в размере 2,5 млрд долларов.
Зеленский: «спасибо, но я хочу танки». «Я могу сказать спасибо 100 раз... Но я не могу использовать слова вместо оружия, которое необходимо»(с)
«По данному вопросу нет единого мнения. Есть хорошие аргументы как за, так и против поставок немецких танков Украине, и их все необходимо очень внимательно взвесить. Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам», заявил новый министр обороны Германии Писториус.
Тем временем Чемпионат по вытиранию ног о Германию уже начался. Пока с большим отрывом в нем лидируют рагули и поляки. Пока только в твиттере.
В личном зачёте самые высокие шансы на победу у экс-посла Мельника, иронизирует телеведущая Юлия Витязева🍿:
По сведениям Юлика Репке из Бильд, Путин опять празднует победу, даже не явившись на поле боя:
Кто сегодня ещё не пинал Германию?
У Германии есть «фундаментальная проблема» с идеей отправки своих танков Leopard 2 на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел Польши: «Сегодня все меньше и меньше стран имеют проблемы с переброской танков. Сегодня у Германии есть фундаментальная проблема». Он сказал, что Польша и другие страны «пытались убедить» Берлин согласиться на отправку танков в Украину.
«Мы давно слышим такие истории, что если мы передадим какое-то оружие Украине, то мы спровоцируем Путина. Но он действует так, что остановить его может только жесткая сила», — сказал он.
На фото - та самая «фундаментальная проблема», которая все еще тормозит Германию:
Закончилось все тем, что Зеленский призвал «союзников» созвать новую встречу в формате «Рамштайн», чтобы обсудить отправку на Украину ракет большой дальности и истребителей F-16.
По его словам, предоставление Украине ракет большой дальности и истребителей будет шагом вперед по сравнению с той помощью, которую союзники оказывают сейчас.
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Впрочем, расслабляться пока не следует. Как пишет МК, цитируя политолога Сергея Маркова, итогом "Рамштайна" в любом случае, станет передача Украине крупного количества наступательной военной техники. При этом Киев уже начал новую волну мобилизации, формируя 3 дополнительных армейских корпуса по 75 тыс человек.
Кроме этого, предполагает Марков, к ВСУ присоединится большое количество иностранных наемников и переодетых кадровых военных иностранных армий.
"Все это должно быть готово к весне. Поэтому в конце весны, начале лета планируется большое наступление", целями которого, скорее всего, станут "Азовское море, Крым, Донецк, Луганск. Украина планирует выбить армию России и продиктовать условия полукапитуляции", - считает политолог.
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У свидомых нет специалистов, способных эксплуатировать западную технику.
Следовательно с этой техникой надо придавать экипажи из западных граждан.
А за такую шутку можно уже и из ЯО по стране, пославшей такие экипажи получить.
Вот и боятся все быть первыми - вдруг угрозы Медведева не блеф.
И Россия запустит уже ракеты с ядерными боеголовками по центрам принятия решений, о чем Россия многократно предупреждала.
- Как говорится, все, что могу...