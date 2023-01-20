FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 3856 постов • 961 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Политика
Танки есть, да не про вашу честь. Итоги встречи сторонников Украины на базе Рамштайн

Танки есть, да не про вашу честь. Итоги встречи сторонников Украины на базе Рамштайн

Автор:
20 января 2023 19:19
Сообщество : Политика
Метки: Германия   Раммштайн   Украина   интрига   леопарды   нато   политика   танки   
1192
11

Главная интрига Рамштайна всё… Министр обороны Германии Писториус так и не принял решение насчет передачи Украине «Леопардов». За что его вместе с Шольцем уже полощут в твиттер рагули и поляки.

Восьмая международная встреча в формате «Рамштайн» за столами со скатертями а-ля «сельская свадьба» не закончилась особенным ничем. Тамаде из 95-го квартала, показанному в режиме онлайн, вожделенные германские танки так и не дали. Пока не дали.

×
×

Глава Минобороны США Остин начал встречу в Рамштайне с объявления о пакете помощи Украине в размере 2,5 млрд долларов.

Зеленский: «спасибо, но я хочу танки». «Я могу сказать спасибо 100 раз... Но я не могу использовать слова вместо оружия, которое необходимо»(с)

«По данному вопросу нет единого мнения. Есть хорошие аргументы как за, так и против поставок немецких танков Украине, и их все необходимо очень внимательно взвесить. Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам», заявил новый министр обороны Германии Писториус.

Тем временем Чемпионат по вытиранию ног о Германию уже начался. Пока с большим отрывом в нем лидируют рагули и поляки. Пока только в твиттере.
В личном зачёте самые высокие шансы на победу у экс-посла Мельника, иронизирует телеведущая Юлия Витязева🍿:

По сведениям Юлика Репке из Бильд, Путин опять празднует победу, даже не явившись на поле боя:

Кто сегодня ещё не пинал Германию?


У Германии есть «фундаментальная проблема» с идеей отправки своих танков Leopard 2 на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел Польши: «Сегодня все меньше и меньше стран имеют проблемы с переброской танков. Сегодня у Германии есть фундаментальная проблема». Он сказал, что Польша и другие страны «пытались убедить» Берлин согласиться на отправку танков в Украину.
«Мы давно слышим такие истории, что если мы передадим какое-то оружие Украине, то мы спровоцируем Путина. Но он действует так, что остановить его может только жесткая сила», — сказал он.

На фото - та самая «фундаментальная проблема», которая все еще тормозит Германию:

Закончилось все тем, что Зеленский призвал «союзников» созвать новую встречу в формате «Рамштайн», чтобы обсудить отправку на Украину ракет большой дальности и истребителей F-16.
По его словам, предоставление Украине ракет большой дальности и истребителей будет шагом вперед по сравнению с той помощью, которую союзники оказывают сейчас.
Почему-то вспомнилась сказка о рыбаке и рыбке. Тот момент, когда старуха стать владычицей морской возжелала…

Впрочем, расслабляться пока не следует. Как пишет МК, цитируя политолога Сергея Маркова, итогом "Рамштайна" в любом случае, станет передача Украине крупного количества наступательной военной техники. При этом Киев уже начал новую волну мобилизации, формируя 3 дополнительных армейских корпуса по 75 тыс человек.
Кроме этого, предполагает Марков, к ВСУ присоединится большое количество  иностранных наемников и переодетых кадровых военных иностранных армий.
"Все это должно быть готово к весне. Поэтому в конце весны, начале лета планируется большое наступление", целями которого, скорее всего, станут "Азовское море, Крым, Донецк, Луганск. Украина планирует выбить армию России и продиктовать условия полукапитуляции", - считает политолог.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Германия   Раммштайн   Украина   интрига   леопарды   нато   политика   танки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
albedo Час назад
История очень простая:
У свидомых нет специалистов, способных эксплуатировать западную технику.
Следовательно с этой техникой надо придавать экипажи из западных граждан.
А за такую шутку можно уже и из ЯО по стране, пославшей такие экипажи получить.
Вот и боятся все быть первыми - вдруг угрозы Медведева не блеф.
И Россия запустит уже ракеты с ядерными боеголовками по центрам принятия решений, о чем Россия многократно предупреждала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
13k
Мистер Фикс Полчаса назад
Германия:
- Как говорится, все, что могу...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ПаганецЪ Час назад
В общем, желаниям Зели пришёл Писториус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63912



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 января
Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей
Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей
Набирающие популярность в сообществах
10 лучших еврейских анекдотов за январь!
10 лучших еврейских анекдотов за январь!
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сам виноват

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#дтп#автомобили#Ynews#забавно#улыбнуло#авто аварии#Украина
#Юмор#интересное#подборка#факты#кино#в мире#картинки#Приколы#Жизнь#милота
#Прикол#история#позитив#люди#автомир#аварии#Прошлое#Фотографии#фильм#смех
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона «Зачем позвали это чучело?»: бывшего редактора Первого канала Марию Овсянникову прогнали из украинского пресс-центра «Зачем позвали это чучело?»: бывшего редактора Первого канала Марию Овсянникову прогнали из... «Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев «Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев Канцлер ФРГ Шольц ответил на детский вопрос про Путина Канцлер ФРГ Шольц ответил на детский вопрос про Путина В Индии заметили редчайшего черного леопарда за охотой В Индии заметили редчайшего черного леопарда за охотой Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам

На что жалуетесь?

Вернуться