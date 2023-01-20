Танки есть, да не про вашу честь. Итоги встречи сторонников Украины на базе Рамштайн

«По данному вопросу нет единого мнения. Есть хорошие аргументы как за, так и против поставок немецких танков Украине, и их все необходимо очень внимательно взвесить. Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам», заявил новый министр обороны Германии Писториус.

Тем временем Чемпионат по вытиранию ног о Германию уже начался. Пока с большим отрывом в нем лидируют рагули и поляки. Пока только в твиттере.

В личном зачёте самые высокие шансы на победу у экс-посла Мельника, иронизирует телеведущая Юлия Витязева🍿: