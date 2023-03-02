СМИ: в брянское село проникли диверсанты и обстреляли автомобиль

Примерно в 11 часов утра диверсанты обстреляли автомобиль, в котором ехал мужчина и 10-летний мальчик. Мужчина погиб на месте. Ребёнок получил ранение и сейчас находится в больнице. Изначально сообщалось, что был обстрелян школьный автобус и пострадавший ребёнок погиб в больнице. Эту информацию опровергла врио замгубернатора Брянской области.



По уточнённой информации, в машине находился водитель и трое третьеклассников — мальчик и две девочки. По дороге на них напали вооружённые люди. Водитель погиб сразу, а мальчик Фёдор, получивший ранение в спину, помог девочкам (одна из них тоже пострадала) покинуть авто и приказал прятаться в лесу. Позже он смог поймать машину и детей отвезли в безопасное место, где Фёдору вызвали скорую. По словам медиков, пуля или осколок прошла вдоль ребра. Героическому третьеклашке уже сделали операцию и его жизни ничего не угрожает.