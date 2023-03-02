СМИ: в брянское село проникли диверсанты и обстреляли автомобиль

Сообщается, что среди мирных жителей есть погибший и раненый.
На территорию Брянской области со стороны Украины проникла крупная ДРГ, сообщает РИАН. Точное количество диверсантов издание не называет, но другие источники, ссылаясь на местных жителей, говорят об отряде в 40 человек.
По предварительным данным, при пересечении границы диверсанты разделились на две группы. Одна из них направилась в село Любечане, вторая — в Сушаны.
Примерно в 11 часов утра диверсанты обстреляли автомобиль, в котором ехал мужчина и 10-летний мальчик. Мужчина погиб на месте. Ребёнок получил ранение и сейчас находится в больнице. Изначально сообщалось, что был обстрелян школьный автобус и пострадавший ребёнок погиб в больнице. Эту информацию опровергла врио замгубернатора Брянской области.
По уточнённой информации, в машине находился водитель и трое третьеклассников — мальчик и две девочки. По дороге на них напали вооружённые люди. Водитель погиб сразу, а мальчик Фёдор, получивший ранение в спину, помог девочкам (одна из них тоже пострадала) покинуть авто и приказал прятаться в лесу. Позже он смог поймать машину и детей отвезли в безопасное место, где Фёдору вызвали скорую. По словам медиков, пуля или осколок прошла вдоль ребра. Героическому третьеклашке уже сделали операцию и его жизни ничего не угрожает.
Также в ТГ-каналах публиковались сообщения о якобы взятых в заложники жителях села Сушаны. Эта информация, равно как и сообщения об ожесточённой перестрелке с диверсантами, не подтверждается. По данным администрации Брянской области, сообщения о взорванных объектах инфраструктуры, заложниках и десятках диверсантов не соответствует действительности. Там предположили, что вброс мог сделать Центр информационно-психологических операций ВСУ, чтобы навести панику и запутать силовиков.
К сожалению, погибший мужчина и раненый мальчик — не выдумка. В ЦОС ФСБ сообщили, что силовики совместно с бойцами Минобороны проводят мероприятия по поиску проникшей на территорию Брянской области ДРГ.
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Может пора уже рахерачить железнодорожные узлы, особенно которые на границе хохлов с ЕС по которым оружие рекой течёт?
Так вот, в составе группы ублюдков, убивавших русских детей и женщин на Брянской земле вошли приятель Тесака, Денис Капустин, и другие нацистские, власовские ублюдки, сбежавшие из России.
Что и требовалось доказать.
Эта неонацистская шваль ненавидит Россию и русских. Гитлеровские мрази, не имеющие никакого отношения к русскому народу.
Украинские диверсанты, проникшие ранее в приграничный район Брянской области, не проявляют признаков активности, они могли покинуть российскую территорию, заявили нам очевидцы событий в регионе.
"На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории", сказал один из собеседников агентства.
Отмечается, что группы диверсантов проникли в два села Любечане и Сушаны Климовского района. В одном взяли в заложники до шести местных жителей. Среди мирных есть погибшие и раненые.
Да, бывает такое что спецназу во время операции попадается мирный житель, какой-нить грибник в лесу, или случайный прохожий.. про это непринято говорить, но случайного свидетеля - тихо и быстро убьют ножом, чтоб не поднимать шума, и чтоб он не сорвал операцию, а тело припрячут где-нить, и продолжат следовать к точке выполнения задания (это в любых силах спец назначения во всём мире так.).
Никто не отправляет диверсантов чтоб просто пострелять по жителям и автомобилям.. а если это акт терроризма, конкретно против мирных жителей, то тогда чаще всего закладывают ВУ где-нить на автобусной остановке в урну, и подрывают его тогда, когда в час пик люди там собираются чтоб ехать на работу.. или заходят в магазин и расстреливают очередь покупателей.. в общем производят террор с повышенным КПД.
А тут ересь какая-то. Склонен считать, что возможно наши СМИ нагнетают обстановку, мол граждане - будьте бдительны, злые укры лезут со всех щелей и жрут младенцев по ночам.
Не удивлюсь, если за "ликвидацию" это "ДРГ" очередной генерал получит орден и дачу в подарок.. Раз на фронте успехов нет, то хоть тут можно похвалиться подвигами и чуть-чуть улучшить своё материальное положение.
Потому что это не диверсанты, а террористы! Они видео даже сняли на фоне гражданского медицинского учреждения!
Это каким нужно быть тупым существом, чтобы заявить, что оно не террорист и не воюет с мирным населением, но при этом позировать с оружием на фоне акушерского пункта!!!!
ты думаешь хамство тебя спасет?
издохнешь в первые три дня, где бы ты не жил.