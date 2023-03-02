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СМИ: в брянское село проникли диверсанты и обстреляли автомобиль

СМИ: в брянское село проникли диверсанты и обстреляли автомобиль

Автор:
02 марта 2023 13:24
Метки: Брянская область   Украина   дРГ   нападение   политика   фсб   
3057
4

Сообщается, что среди мирных жителей есть погибший и раненый.

На территорию Брянской области со стороны Украины проникла крупная ДРГ, сообщает РИАН. Точное количество диверсантов издание не называет, но другие источники, ссылаясь на местных жителей, говорят об отряде в 40 человек.

По предварительным данным, при пересечении границы диверсанты разделились на две группы. Одна из них направилась в село Любечане, вторая — в Сушаны.

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Примерно в 11 часов утра диверсанты обстреляли автомобиль, в котором ехал мужчина и 10-летний мальчик. Мужчина погиб на месте. Ребёнок получил ранение и сейчас находится в больнице. Изначально сообщалось, что был обстрелян школьный автобус и пострадавший ребёнок погиб в больнице. Эту информацию опровергла врио замгубернатора Брянской области.

По уточнённой информации, в машине находился водитель и трое третьеклассников — мальчик и две девочки. По дороге на них напали вооружённые люди. Водитель погиб сразу, а мальчик Фёдор, получивший ранение в спину, помог девочкам (одна из них тоже пострадала) покинуть авто и приказал прятаться в лесу. Позже он смог поймать машину и детей отвезли в безопасное место, где Фёдору вызвали скорую. По словам медиков, пуля или осколок прошла вдоль ребра. Героическому третьеклашке уже сделали операцию и его жизни ничего не угрожает.

Также в ТГ-каналах публиковались сообщения о якобы взятых в заложники жителях села Сушаны. Эта информация, равно как и сообщения об ожесточённой перестрелке с диверсантами, не подтверждается. По данным администрации Брянской области, сообщения о взорванных объектах инфраструктуры, заложниках и десятках диверсантов не соответствует действительности. Там предположили, что вброс мог сделать Центр информационно-психологических операций ВСУ, чтобы навести панику и запутать силовиков.

К сожалению, погибший мужчина и раненый мальчик — не выдумка. В ЦОС ФСБ сообщили, что силовики совместно с бойцами Минобороны проводят мероприятия по поиску проникшей на территорию Брянской области ДРГ.

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Метки: Брянская область   Украина   дРГ   нападение   политика   фсб   
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35  комментариев
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27k
Юрьевич 2 часа назад
Может пора уже рахерачить центр принятия решений в Куеве???
Может пора уже рахерачить железнодорожные узлы, особенно которые на границе хохлов с ЕС по которым оружие рекой течёт?
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12k
harlamov Полчаса назад
Когда сдох ублюдок Тесак, здесь некие (может засланные конечно) типа патриоты страдали, как же так, загубили супостаты борца за расу и нацию...
Так вот, в составе группы ублюдков, убивавших русских детей и женщин на Брянской земле вошли приятель Тесака, Денис Капустин, и другие нацистские, власовские ублюдки, сбежавшие из России.
Что и требовалось доказать.
Эта неонацистская шваль ненавидит Россию и русских. Гитлеровские мрази, не имеющие никакого отношения к русскому народу.
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2M
Иван Кемеров 37 минут назад
Давайте посмотрим на ситуацию с проникновением ДРГ в Брянскую область под другим углом. Какая цель этой акции? Показать, что они могут пройти в приграничное село? Они в своих соцсетях и так это иногда демонстрируют. Сегодняшняя акция сопровождалась информационно со стороны подразделений ИПсО, чтобы получить больший резонанс. Зачем на самом деле и почему именно сегодня? Возможно, эта акция служит информационной завесой какого-то другого события. Возможно прикрывают неприятности и вооруженный мятеж своих вояк в Бахмуте, или ещё что-то более глобальное.

Украинские диверсанты, проникшие ранее в приграничный район Брянской области, не проявляют признаков активности, они могли покинуть российскую территорию, заявили нам очевидцы событий в регионе.

"На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории", сказал один из собеседников агентства.
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6k
qap 42 минуты назад
Отличный повод обьявить, уже наконец, украину террорестическим государством, собрать коалицию и начинать публично казнить представителей руководства этого государства по всему миру, в не зависимости от того, где они находятся.
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12k
Андрей А 46 минут назад
На Брянщине идет боестолкновение с украинскими диверсантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Отмечается, что группы диверсантов проникли в два села Любечане и Сушаны Климовского района. В одном взяли в заложники до шести местных жителей. Среди мирных есть погибшие и раненые.
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39k
Example 6.2.6 47 минут назад
Смахивает на какой-то сюжет СМИ для пенсионеров. Зачем диверсантам раскрывать себя и вести огонь по обычным гражданским? Они ж явно преследуют какую-то цель, вроде диверсии, кражи документов, разведка местности, итд..
Да, бывает такое что спецназу во время операции попадается мирный житель, какой-нить грибник в лесу, или случайный прохожий.. про это непринято говорить, но случайного свидетеля - тихо и быстро убьют ножом, чтоб не поднимать шума, и чтоб он не сорвал операцию, а тело припрячут где-нить, и продолжат следовать к точке выполнения задания (это в любых силах спец назначения во всём мире так.).
Никто не отправляет диверсантов чтоб просто пострелять по жителям и автомобилям.. а если это акт терроризма, конкретно против мирных жителей, то тогда чаще всего закладывают ВУ где-нить на автобусной остановке в урну, и подрывают его тогда, когда в час пик люди там собираются чтоб ехать на работу.. или заходят в магазин и расстреливают очередь покупателей.. в общем производят террор с повышенным КПД.
А тут ересь какая-то. Склонен считать, что возможно наши СМИ нагнетают обстановку, мол граждане - будьте бдительны, злые укры лезут со всех щелей и жрут младенцев по ночам.
Не удивлюсь, если за "ликвидацию" это "ДРГ" очередной генерал получит орден и дачу в подарок.. Раз на фронте успехов нет, то хоть тут можно похвалиться подвигами и чуть-чуть улучшить своё материальное положение.
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2k
Pioner76 51 минуту назад
Когда удар по центрам принятия решений? через пол года, или совсем не будет? Смешно уже.
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2k
ChePaev 53 минуты назад
Потому что в тех краях границы, как таковой, не существует, на есть только на карте. Демаркация не проводилась со времен распада Союза. Вот и результат.
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2k
Павел Астахов 57 минут назад
А потом хохлопитеки будут орать:" а нас за що"....
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1k
roman-delisov Час назад
И как такое могло случиться? Кто за это будет отвечать?
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1k
Руслан Час назад
Всю границу не перекроешь, в любом случае. Вопрос в другом: почему жителей, по сути, прифронтовых территорий не эвакуировали еще несколько месяцев тому назад? Ну и то, что очень многих интересует уже давно: почему ДО СИХ пор к Зелибобе спокойно и без опаски катаются всевозможные западные чинуши и вообще правительственный квартал на Банковой стоИт целёхонек?
Просто интересно какой в этом сакральный, политический или иной смысл
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474
Борис Колесниченко Руслан Час назад
их эвакуировали, тех кто согласился. Мы же не можем насильно вывозить, военного положения нет, у нас СВО. А если военное положение - это всю армию поднимать.
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12k
Проктолог-иллюзионист Час назад
То есть, я правильно понимаю, крупная ДРГ тайно пересекла границу, хаваясь по кустам пробралась до деревни и обстреляла машину с каким-то мужиком и детьми? Это что за ДРГ такая бестолковая?
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31
peperX 2 часа назад
пора уничтожать украину или нет? ведь весь народ не отвечает за диверсантов? или отвечает?
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1k
GoInDown 2 часа назад
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10k
Игорь 2 часа назад
это "красная линия"?
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