«Ваши деды уже пытались сделать это с Мельниками и Бандерами. И каков результат?»: немецкие депутаты рассказали коллегам, что их ждёт, если они отправят танки Украине

Часть Бундестага встретила эти слова аплодисментами, а другие - суровым осуждением.
В Германии активно обсуждают вопрос поставки танков на украину. Имеется в виду модель Leopard, довольно продвинутая машина. И вкруг неё ведутся ожесточённые дебаты.
Общее настроение депутатов передать непросто, лучше привести пару самых ярких выступлений. Одно из них - депутата Петера Быстрона:
«Вы вводите немецкие танки против России на Украине. Это уже пытались сделать ваши деды тогда с Мельниками и Бандерами, и каков результат?»
«У русских более 10 000 танков, они могут мобилизовать 2 миллиона человек. Две сотни наших танков не имеют никакого значения. Этот конфликт невозможно выиграть военным путём».
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И депутата Дитмора Барча:
«Ваше соревнование, "кто отправит больше оружия" не приблизило нас к миру.
Какая ваша цель в этой войне? Если вы думаете, что сможете победить в войне против ядерной державы, то вы глубоко ошибаетесь».
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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек тоже высказался на эту тему, но более обтекаемо. Он намекнул на прошлое Германии:
«Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент».
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Как там крейсер москва,как там Херсон ,а ,лаптеногие? Куда вы полезли,убогие...
Верно,как ваш хозяин приказал,так вы и полезли.Умирать за ЕГО бредовые идеи,которыми вас напичкали с разных утюгов,вот там и дохните не за что.Хотя нет,за х@ловские миллиарды.
Пойди Аристовича с его говно-бредом послушай.
Ах, да! Он же у вас душевнобольных тоже москаль, кацап и раб Путина.
Не боишься сам под хохло-каточек попасть, салоед?
А по моему имеют .... Они значат, что фрицы вступают в войну (они же СВО не признают) и теперь становятся законной мишенью.