«Ваши деды уже пытались сделать это с Мельниками и Бандерами. И каков результат?»: немецкие депутаты рассказали коллегам, что их ждёт, если они отправят танки Украине

Общее настроение депутатов передать непросто, лучше привести пару самых ярких выступлений. Одно из них - депутата Петера Быстрона:

«Вы вводите немецкие танки против России на Украине. Это уже пытались сделать ваши деды тогда с Мельниками и Бандерами, и каков результат?»

«У русских более 10 000 танков, они могут мобилизовать 2 миллиона человек. Две сотни наших танков не имеют никакого значения. Этот конфликт невозможно выиграть военным путём».