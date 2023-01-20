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«Ваши деды уже пытались сделать это с Мельниками и Бандерами. И каков результат?»: немецкие депутаты рассказали коллегам, что их ждёт, если они отправят танки Украине

«Ваши деды уже пытались сделать это с Мельниками и Бандерами. И каков результат?»: немецкие депутаты рассказали коллегам, что их ждёт, если они отправят танки Украине

Автор:
20 января 2023 15:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Украина   бундестаг   депутат   политика   танки   
1861
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Часть Бундестага встретила эти слова аплодисментами, а другие - суровым осуждением.

В Германии активно обсуждают вопрос поставки танков на украину. Имеется в виду модель Leopard, довольно продвинутая машина. И вкруг неё ведутся ожесточённые дебаты.

Общее настроение депутатов передать непросто, лучше привести пару самых ярких выступлений. Одно из них - депутата Петера Быстрона:

«Вы вводите немецкие танки против России на Украине. Это уже пытались сделать ваши деды тогда с Мельниками и Бандерами, и каков результат?»

«У русских более 10 000 танков, они могут мобилизовать 2 миллиона человек. Две сотни наших танков не имеют никакого значения. Этот конфликт невозможно выиграть военным путём».

И депутата Дитмора Барча:

«Ваше соревнование, "кто отправит больше оружия" не приблизило нас к миру.

Какая ваша цель в этой войне? Если вы думаете, что сможете победить в войне против ядерной державы, то вы глубоко ошибаетесь».

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек тоже высказался на эту тему, но более обтекаемо. Он намекнул на прошлое Германии:

«Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент».

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Метки: Германия   Украина   бундестаг   депутат   политика   танки   
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12  комментариев
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25k
Serg2001 2 часа назад
Можно подумать, что от этих разговоров хоть что-нибудь зависит. Как хозяин прикажет так и будет.
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10k
Юрий 3 минуты назад
Это такие правила игры в демократию. Депутаты выскажутся, пар выпустят, америкосы сделают небольшую паузу и прикажут поступить так, как сочтут нужным.
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24k
Влад 11 минут назад
Самое интересное в этой ситуации это кто задал столь неудобные вопросы. А их задали крайне-левые и крайне-правые, как то они оказались вместе
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3k
Gen Dem Час назад
у росоотсосии только 10 000 ржавого,раскраденного железа,2 лимона,необученных и неодетых мобиков,мяса,которое Украинцы жарят везде где встречают.
Как там крейсер москва,как там Херсон ,а ,лаптеногие? Куда вы полезли,убогие...
Верно,как ваш хозяин приказал,так вы и полезли.Умирать за ЕГО бредовые идеи,которыми вас напичкали с разных утюгов,вот там и дохните не за что.Хотя нет,за х@ловские миллиарды.
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339
Albert Rost Gen Dem 52 минуты назад
Сало с чесночком завонялось.
Пойди Аристовича с его говно-бредом послушай.
Ах, да! Он же у вас душевнобольных тоже москаль, кацап и раб Путина.
Не боишься сам под хохло-каточек попасть, салоед?
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Они могут разводить базар на эту тему сколько угодно, но делать все равно придется так как вашингтонский обком прикажет.
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8k
au3 2 часа назад
"У русских более 10 000 танков, они могут мобилизовать 2 миллиона человек. Две сотни наших танков не имеют никакого значения"

А по моему имеют .... Они значат, что фрицы вступают в войну (они же СВО не признают) и теперь становятся законной мишенью.
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