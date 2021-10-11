Как со временем изменились сооружения из российских городов: тогда и сейчас

Время идёт, и всё вокруг меняется — в том числе и то, что было построено из камня. Сегодня мы рассмотрим то, как изменились некоторые небезызвестные постройки из России.
В нашей стране огромное количество исторических сооружений, которые в разном состоянии дошли до нас из прошедших веков. Кое-каким повезло, и они обрели новую жизнь с помощью энтузиастов-рестовраторов, а какие-то были заменены на что-то совсем другое.
В любом случае крайне любопытно взглянуть на снимки одних и тех же мест в российских городах и оценить изменения.
1. Новый жилой дом на месте снесённого модернистского здания, Санкт-Петербург
Фото 2010 и 2019 годов.
2. Большой Дворец в Царицыно, Москва
Недостроенный дворец 18 века был отреставрирован в 2007 году.
3. Особняк Понизовкиных в Красном Профинтерне, Ярославская область
Дворец 1910 года был отреставрирован в 2010-2014 годах.
4. Вид на жилой дом на Котельнической набережной, Москва
1953 и 2021 годы.
5. Кёнигсбергский замок, Калининград
Руины замка 1255 года, который сильный пострадал во время Второй мировой войны, были взорваны в 1968 году. Сейчас рядом с местом, где стоял замок, красуется недостроенный ещё с 1970-х годов Дом Советов.
6. Силовая станция фабрики «Красное знамя», Санкт-Петербург
1926 и 2018 годы.
7. Церковь Рождества Христова с селе Хыркасы, Республика Чувашия
2012 и 2018 годы. Изначально храм был построен в 1900 году.
8. Деревянный дом купцов братьев Лужиных в Кимрах, Тверская область
Дом, построенный в 1900-х, был восстановлен в 2014 году.
9. Царский дворец в Коломенском, Москва
Гравюра Фридриха Гильфердинга 1780 года и перестроенный в 2010 году дворец.
10. Дворец Елизаветино, Санкт-Петербург
Усадьба 18-го века пострадала во время Великой Отечественной войны и была восстановлена в нулевых.
11. Усадьба Степановское-Волосово, Тверская область
Усадьба конца 18 века была отреставрирована в 2013 году.
12. Золотая набережная, Псков
2001 и 2020 годы.
Источник:
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Сейчас.
Дк Чекиста (ГУВД) Н.Н.Сейчас.
Если восстановят будет просто шикарно,здания до запущения шикарнейшие.
Что у нынешних получается лучше всего, так это пиарится и присваивать себе чужие, а также существующие и даже не существующие заслуги
Вот смотрите сами как работает вся прокремлевская пропагандонская рать:
- покрасили забор: Великий солнцеликий!
- упал самолет: а он тут не причем.
- в деревню Кукуево приехал новенький автомобиль скорой помощи (правда не надолго)- Великий Кормчий!
- в тюрьмах пытают заключенных: дык он же не знал!
- в районную больницу привезли новенький томограф (который должен был появиться лет ...надцать назад) - славься в веках Великий Учитель!
-нет денег на операцию умирающему ребенку которую почему-то не делают в РФ - он тут ни при чем, ну и: а чё, при Собчак лучше будет.
При таком раскладе тот же вечнопохмельный Наливкин через год станет Солнцеликим.
Ну и последнее, в Вашем вопросе есть посыл: "Да мы все знаем, что всё хреново, но менять ни чего не надо - не было бы хуже". Так вот, хуже уже не будет.
Ну и, что собственно в лично для замены клоаки сделали: писали ли обращение, жалобы, просьбы и кому конкретно?
Добавление картинкафф приветствуется
Извините, не знал.
Тогда пока. Человек не умеющий ни читать, ни думать мне неинтересен.
шо пшеки шо чехи их просто цапцарап.
точнее им подарили.
http://www.mgomz.ru/ekspozitsii/dvorets-tsarya-alekseya-mihaylovicha-xvii-vhttp://www.mgomz.ru/ekspozitsii/dvorets-tsarya-alekseya-mihaylovicha-xvii-v