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Как со временем изменились сооружения из российских городов: тогда и сейчас

Как со временем изменились сооружения из российских городов: тогда и сейчас (13 фото)

Автор:
11 октября 2021 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   архитектура   было стало   здания   сооружения   тогда и сейчас   фото   
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Время идёт, и всё вокруг меняется — в том числе и то, что было построено из камня. Сегодня мы рассмотрим то, как изменились некоторые небезызвестные постройки из России.

В нашей стране огромное количество исторических сооружений, которые в разном состоянии дошли до нас из прошедших веков. Кое-каким повезло, и они обрели новую жизнь с помощью энтузиастов-рестовраторов, а какие-то были заменены на что-то совсем другое.

В любом случае крайне любопытно взглянуть на снимки одних и тех же мест в российских городах и оценить изменения.


1. Новый жилой дом на месте снесённого модернистского здания, Санкт-Петербург

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Фото 2010 и 2019 годов.


2. Большой Дворец в Царицыно, Москва


Недостроенный дворец 18 века был отреставрирован в 2007 году.


3. Особняк Понизовкиных в Красном Профинтерне, Ярославская область


Дворец 1910 года был отреставрирован в 2010-2014 годах.


4. Вид на жилой дом на Котельнической набережной, Москва


1953 и 2021 годы.


5. Кёнигсбергский замок, Калининград


Руины замка 1255 года, который сильный пострадал во время Второй мировой войны, были взорваны в 1968 году. Сейчас рядом с местом, где стоял замок, красуется недостроенный ещё с 1970-х годов Дом Советов.


6. Силовая станция фабрики «Красное знамя», Санкт-Петербург


1926 и 2018 годы.


7. Церковь Рождества Христова с селе Хыркасы, Республика Чувашия


2012 и 2018 годы. Изначально храм был построен в 1900 году.


8. Деревянный дом купцов братьев Лужиных в Кимрах, Тверская область


Дом, построенный в 1900-х, был восстановлен в 2014 году.


9. Царский дворец в Коломенском, Москва


Гравюра Фридриха Гильфердинга 1780 года и перестроенный в 2010 году дворец.


10. Дворец Елизаветино, Санкт-Петербург


Усадьба 18-го века пострадала во время Великой Отечественной войны и была восстановлена в нулевых.


11. Усадьба Степановское-Волосово, Тверская область


Усадьба конца 18 века была отреставрирована в 2013 году.


12. Золотая набережная, Псков


2001 и 2020 годы.



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Метки: Россия   архитектура   было стало   здания   сооружения   тогда и сейчас   фото   
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48  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
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41k
Элек Мек 9 минут назад
ДК им. Ленина Нижний Новгород,тогда.

Сейчас.

Дк Чекиста (ГУВД) Н.Н.Сейчас.

Если восстановят будет просто шикарно,здания до запущения шикарнейшие.
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30k
Растрелли В.В. 22 минуты назад
Кому интересно, посмотрите было-стало про Санкт-Петербург. На Youtube есть много таких видео про разные города России.
Ссылка www.youtube.com
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58
ivan 42 минуты назад
Сколько по стране разрушенного и разрушающегося- раз в 20 больше чем реставрированного.
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13k
alexis 2 часа назад
Церковь Рождества Христова с селе Хыркасы была посимпатичнее чем стала.
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143
Edward Leshchenko 2 часа назад
Так и представляешь себе галактических размеров ребенка, собирающего гигантские сооружения из российских городов. Автор, учи русский язык. Сооружения российских городов, либо- в российских городах.
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15k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Кафедральный собор Кёнигсберга до войны / Кафедральный собор после войны / Собор в Калининграде сегодня
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389
konstantinkaz2016 3 часа назад
Это фсё фотошоп, рашкавсёпропало
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4k
NeDron 4 часа назад
Слава Солнцеликому!!! Возрадуемся тому, что Солнцеликий любит красить фасады! И пусть на заднем дворе тьма и дерьмо зато фасад блести и барину из окна своего дворца не стыдно на него смотреть!
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19k
Will2006 4 часа назад
"Недостроенный дворец 18 века был отреставрирован в 2007 году" Аффтар, как можно отреставрировать недострой? В случае с Царицыно мы имеем новострой на 70%, так как Царицыно было построено максимум на 30%. Причем в случае с Царицыно действительно получилось неплохо (из заброшки и фактически дикого леса получился благоустроенный парк), но всё равно это новодел, а не реставрация
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3k
Serj81 4 часа назад
Это конечно все хорошо, историю нужно сохранять для потомков. А сколько за это же время было закрыто школ, больниц, фельдшерских пунктов в деревнях? Сколько построено никому не нужных церквей за это время? Сколько открылось пивнушек? Такими темпами народ будет только бухать и к попам ходить.
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159k
☭Cheкаво☭ 5 часов назад
Не разочаровывайте их такими постами)
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1k
Максим Алтадуков 5 часов назад
А можно в Кёнигсберге второй взрыв организовать? Дом советов просто УЖАСЕН!!
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24k
aolti 5 часов назад
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Ужасная реставрация. Просто самым дешевым материалом обшили, не пощадив ни резные наличники, ни кирпичную колокольню. Руки поотрывать.
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23
KVadik Snork Snorkoff 2 часа назад
Комментарий к фото
1900 год это ещё 19 век
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57k
pynh 5 часов назад
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