Как со временем изменились сооружения из российских городов: тогда и сейчас

В нашей стране огромное количество исторических сооружений, которые в разном состоянии дошли до нас из прошедших веков. Кое-каким повезло, и они обрели новую жизнь с помощью энтузиастов-рестовраторов, а какие-то были заменены на что-то совсем другое.

В любом случае крайне любопытно взглянуть на снимки одних и тех же мест в российских городах и оценить изменения.

1. Новый жилой дом на месте снесённого модернистского здания, Санкт-Петербург