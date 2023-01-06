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«Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев»: Дмитрий Медведев рассказал, что он думает об отказе украинцев от Рождественского перемирия

«Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев»: Дмитрий Медведев рассказал, что он думает об отказе украинцев от Рождественского перемирия

Автор:
06 января 2023 17:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Украина   алексей арестович   дмитрий медведев   михаил подоляк   перемирие   праздник   рождество   хозяева   
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Президент России объявил, что 6 января с 12:00 по 7 января на Украине прекращаются боевые действия. В ответ на это ВСУ ударили по Донецку.

Перемирие действует по 7 января включительно - до 24:00. А началось сегодня, в 12:00. Наши ребята на время остановили боевые действия, чтобы верующие на Украине смогли сходить в храм и поучаствовать в обрядах. Между тем, ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии сегодня ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины.

Ну а когда о перемирии только объявили, сразу же последовала реакция. Первым высказался советник Зеленского Михаил Подоляк:

«Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется «временное перемирие». Лицемерие оставьте себе».

Вслед за этим «мессаджем» появился и «ответ» Арестовича:


После такого «дипломатичного» заявления Арестовича, высказались и наши политические деятели. По уже сложившейся традиции, это сделал Дмитрий Медведев:

Ну а врио главы ДНР Денис Пушилин заявил:

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Метки: Россия   Украина   алексей арестович   дмитрий медведев   михаил подоляк   перемирие   праздник   рождество   хозяева   
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48  комментариев
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4k
Горожанин 14 часов назад
Хорошее сравнительное фото - Арестович и Медведев.

Оба работают на одном идеологическом фронте. Только за Арестовичем ничего, кроме съёмки в "ЛГБТ-образе". За Медведевым - опыт председателя правительства и президента России.

Это неслучайно. Арестович - это общий вектор распада сознания Запада. Только взглянуть на деградировашую когорту их правителей - жалко становится простых западных людей, которые ещё сохраняют в себе Человека.
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6k
пирожок 57 минут назад
Так они безбожники! Смерть натовским оккупантам.
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−8
rtgfghghgw 3 часа назад
сидит путин на печи
уем долбит кирпичи
хочет выбить три рубля
но пока что не х уя
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726
333 4 часа назад
п.и.з.д.е.ц как хохло.п.и.д.а.р.ы возбудились
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9k
12345678910 4 часа назад
Судя по дизам ,у чубонавтов электричество появилось?!?
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−8
rtgfghghgw 4 часа назад
мишка кала ...
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44k
lsmipq 8 часов назад
Судя по количеству дизлайков в fishki.net в этих комментах полно жидобандеровских нехрестей...
....жуй ононасы, рябчикож жуй...
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−8
rtgfghghgw lsmipq 4 часа назад
сосни х- уйца у пу/ тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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465
Борис Колесниченко 9 часов назад
перемирие - это когда две стороны договорились. У нас - прекращение инициативного огня. Если бы Украина к нему присоединилась, получилось бы перемирие. Их просто проверили, готовы ли они или еще повоюем.
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30k
Ashabad 11 часов назад
Вот этот ролик тоже будет к месту
Ссылка rutube.ru
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101
too_big 11 часов назад
два клоуна. один наш, другой их...
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2k
Pioner76 11 часов назад
Не хохлы, а каклы... от слово кака... т.е. говно.
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−8
rtgfghghgw Pioner76 4 часа назад
сосни х- уйца у пу/ тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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31k
Юр21 11 часов назад
Так жидобандерам Рождество никакой не праздник, не надо перед свиньями бисер метать.
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1k
Shurovik 12 часов назад
Теперь, если ЕС захочет пискнуть о перемирии, то это будет примером....
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11k
Андрей А 13 часов назад
Почитайте хохляцкие вести про это перемирие-все ржут в голос о слабости РФ. А нашим покуй.
Поглядим , что хохлы разъипут во время этого перемирия
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14k
dimitr 14 часов назад
Ожидания и реальность:

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9k
krivsan 14 часов назад
арестович просто капец, ржу не могу у него на ебл..е доллары отпечатаны,пиз..ц
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5k
sedoisever 14 часов назад
Это уже напрягать начинает. С кем в добрую волю собирались играть?! Вы чего ожидали, что они вас поддержат? Да они усрутся в эти часы, чтобы перемог себе позаписывать!
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27k
albedo 14 часов назад
В общем ПЕРЕИГРАЛА Россия Запад в этой пропагандистской войне.
Красиво сработано: русские предложили прекращение огня, Запад отказался.
Ну а Россия осуществила прорыв фронта.
Неплохо.
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1k
GoInDown 14 часов назад
Судя по постоянным "жестам доброй воли" и " перемириям" ты Димка с Вовкой и еже с ними вообще ни....уя не понимаете.
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August

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