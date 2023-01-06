«Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев»: Дмитрий Медведев рассказал, что он думает об отказе украинцев от Рождественского перемирия

Президент России объявил, что 6 января с 12:00 по 7 января на Украине прекращаются боевые действия. В ответ на это ВСУ ударили по Донецку.
Перемирие действует по 7 января включительно - до 24:00. А началось сегодня, в 12:00. Наши ребята на время остановили боевые действия, чтобы верующие на Украине смогли сходить в храм и поучаствовать в обрядах. Между тем, ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии сегодня ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины.
Ну а когда о перемирии только объявили, сразу же последовала реакция. Первым высказался советник Зеленского Михаил Подоляк:
«Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется «временное перемирие». Лицемерие оставьте себе».
Вслед за этим «мессаджем» появился и «ответ» Арестовича:
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После такого «дипломатичного» заявления Арестовича, высказались и наши политические деятели. По уже сложившейся традиции, это сделал Дмитрий Медведев:
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Оба работают на одном идеологическом фронте. Только за Арестовичем ничего, кроме съёмки в "ЛГБТ-образе". За Медведевым - опыт председателя правительства и президента России.
Это неслучайно. Арестович - это общий вектор распада сознания Запада. Только взглянуть на деградировашую когорту их правителей - жалко становится простых западных людей, которые ещё сохраняют в себе Человека.
уем долбит кирпичи
хочет выбить три рубля
но пока что не х уя
....жуй ононасы, рябчикож жуй...
Поглядим , что хохлы разъипут во время этого перемирия
Никакой паники. Просто если в командовании все понимают, накуя показывать эти жесты??? Показывайте грубую силу, как они хотят.
Но походу не могут
Красиво сработано: русские предложили прекращение огня, Запад отказался.
Ну а Россия осуществила прорыв фронта.
Неплохо.
Они все равно идиоты.
Были, есть и будут.
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Я не заика
Инфовойна с кем?
Свинорылые тупы - с ними разговаривать бесполезно.
Я про мнение цивилизованного, а не вараварского мира - индусов, китайцев, арабов и другие страны, которые поддерживают Россию.