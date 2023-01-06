«Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев»: Дмитрий Медведев рассказал, что он думает об отказе украинцев от Рождественского перемирия

Перемирие действует по 7 января включительно - до 24:00. А началось сегодня, в 12:00. Наши ребята на время остановили боевые действия, чтобы верующие на Украине смогли сходить в храм и поучаствовать в обрядах. Между тем, ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии сегодня ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины.

Ну а когда о перемирии только объявили, сразу же последовала реакция. Первым высказался советник Зеленского Михаил Подоляк: