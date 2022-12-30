На территории Белоруссии упала ракета С-300

Силовики рассматривают несколько версий: от непреднамеренного пуска до провокации.
29 декабря в Брестской области сбили украинскую ракету.
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Как сообщил начальник управления зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев:
«Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитно-управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчёта или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация ВСУ».
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Это не первый случай падения ракеты на приграничной территории. В ноябре украинская ракета упала в польской деревне Пшеводув, тогда погибло двое людей. Президент Польши Анджей Дуда назвал это «несчастным случаем».
А в этом месяце пограничники Молдавии нашли у себя на территории неразорвавшуюся ракету. Местные власти заявили тогда, что не установили, кому она принадлежала.
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