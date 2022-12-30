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На территории Белоруссии упала ракета С-300

На территории Белоруссии упала ракета С-300

Автор:
30 декабря 2022 14:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Белоруссия   С-300   Украина   инцидент   пво   политика   ракета   сво   силовики   
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Силовики рассматривают несколько версий: от непреднамеренного пуска до провокации.

29 декабря в Брестской области сбили украинскую ракету.

Как сообщил начальник управления зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев:

«Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитно-управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчёта или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация ВСУ».

Это не первый случай падения ракеты на приграничной территории. В ноябре украинская ракета упала в польской деревне Пшеводув, тогда погибло двое людей. Президент Польши Анджей Дуда назвал это «несчастным случаем».

А в этом месяце пограничники Молдавии нашли у себя на территории неразорвавшуюся ракету. Местные власти заявили тогда, что не установили, кому она принадлежала.

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Метки: Белоруссия   С-300   Украина   инцидент   пво   политика   ракета   сво   силовики   
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3  комментария
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12k
Eltiftel 56 минут назад
Укрофашисты продолжают неравною борьбу с сельскохозяйственной техникой противника
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Shtoppi 43 минуты назад
Ну, так как в случае с Белорусью, сценарий с провокацией мало вероятен, то скорее всего бухие или обнаренные укронацисты, снова кривыми пАльцами кнопки на пульте тыкали.
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