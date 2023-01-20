Большие перемены: 35 занимательных фотографий из серии "До и после"

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Две фотографии одного и того же места, сделанные с большой разницей во времени и поставленные рядом, иногда могут сказать больше, чем любые слова. Сабреддит Old Photos In Real Life собрал огромное количество таких изображений и их очень интересно разглядывать. Изменения могут быть разными - и в хорошую сторону, и в плохую, но они есть всегда.
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2. "Сегодня я полечу на восстановленном истребителе Hurricane времен Второй мировой войны, на котором летал мой дедушка!"
11. "Мы с мамой на крыльце дома в Бронксе, который принадлежит нашей семье уже 100 лет, и воссоздаем фотографию наших родственников, сделанную в 40-х годах"
18. "Эвкалипт, из которого сделали каноэ. Почти наверняка". Австралия, фотографии с разницей в 130 лет
21. "Старался изо всех сил, чтобы найти то же самое место. Сантиам Вагон Роуд, Орегон. Когда-то давно (дорога использовалась с 1860-х по 1930-е годы) и сейчас"
22. Самый старый сохранившийся негатив с камеры — аббатство Лакок, Англия, 1835 и 2022 годы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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