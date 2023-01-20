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Большие перемены: 35 занимательных фотографий из серии "До и после"

Большие перемены: 35 занимательных фотографий из серии "До и после"

Автор:
20 января 2023 16:41
Сообщество : Факты
Метки: было и стало   перемены   разительные перемены   сравнение   старые снимки   старые фотографии   тогда и сейчас   тогда и теперь   фотоколлаж   фотосравнение   
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Две фотографии одного и того же места, сделанные с большой разницей во времени и поставленные рядом, иногда могут сказать больше, чем любые слова. Сабреддит Old Photos In Real Life собрал огромное количество таких изображений и их очень интересно разглядывать. Изменения могут быть разными - и в хорошую сторону, и в плохую, но они есть всегда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   перемены   разительные перемены   сравнение   старые снимки   старые фотографии   тогда и сейчас   тогда и теперь   фотоколлаж   фотосравнение   
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
добавлю

Вид с набережной Тараса Шевченко на Москву-реку 1980 и 2022
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15k
Patmaz 20 минут назад
Хиросима.
До 6.08.1945 и после...
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