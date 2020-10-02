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30 "гадких утят", которые изменились в лучшую сторону с возрастом

30 "гадких утят", которые изменились в лучшую сторону с возрастом (31 фото)

Автор:
02 октября 2020 15:32
Сообщество : Жизнь
Метки: было и стало   внешность   изменение внешности   перемены   тогда и сейчас   трансформация   
945
31
Жизнь - удивительная штука. Вот был человек в юности нескладным, неловким и прыщавым подростком, терпел насмешки и оскорбления, страдал от неразделенной любви. Проходит 5-10-15 лет - и внезапно из "гадкого утенка" он превращается в прекрасного лебедя. Не верите? А таких случаев масса!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   внешность   изменение внешности   перемены   тогда и сейчас   трансформация   
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33k
dima423 2 часа назад
блин даже как то напрягло что у меня дети уже сейчас красивые))
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2k
PLT LDR Час назад
В большинстве случаев, просто надо было перестать жрать бигмаки и чипсы... и вес выравнивается, и кожа улучшаетя. Начнешь заниматься спортом (хотя бы просто кардио без силовых), так ещё и настроение улучшится, и уверенность появится.
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6k
Administrator 2 часа назад
30 "гадких утят", которые изменились в лучшую сторону с возрастом
30 "гадких утят", которые изменились в лучшую сторону с возрастом
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62
volvulus Administrator Час назад
Арнольд хорош в любом возрасте.
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6k
Administrator volvulus 47 минут назад
зануда же плох в любом)
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