30 "гадких утят", которые изменились в лучшую сторону с возрастом

Жизнь - удивительная штука. Вот был человек в юности нескладным, неловким и прыщавым подростком, терпел насмешки и оскорбления, страдал от неразделенной любви. Проходит 5-10-15 лет - и внезапно из "гадкого утенка" он превращается в прекрасного лебедя. Не верите? А таких случаев масса!

0 На сайте Reddit есть даже специальная группа Ugly Duckling ("Гадкий утенок"), где собирают именно такие истории. Посмотрите на фотографии - они вдохновляют! Конечно, быть хорошим человеком важнее, чем иметь приятную внешность. Но, положа руку на сердце, никто не откажется иметь и то, и другое.

1. "16-19 лет, или Как я научился бриться" 0 Источник:

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2. "12 лет и 24 года. Даже родственники перестали узнавать, это так классно" 0 Источник:

3. "14 лет и 19 лет. Сбросил лишний вес и набрал уверенности в себе" 0 Источник:

4. "12 лет и 26 лет... Хотя все равно иногда чувствую себя этим 12-летним мальчиком" 0 Источник:

5. "11-25 лет. Вылечила кофу, выпрямила зубы брекетами, научилась краситься. Надо мной много издевались. Будьте добрее!" 0 Источник:

6. "12 лет и 24 года" 0 Источник:

7. "13 лет и 34 года" 0 Источник:

8. "В сорок лет жизнь только начинается! Слева - 25 лет, справа - 40 лет" 0 Источник:

9. "Четыре года разница. 16 лет и 20 лет" 0 Источник:

10. "Четыре года разницы. 2015 год и 2019 год. Я завязала с наркотиками и начала новую жизнь" 0 Источник:

11. "17 лет и 18 лет. Даже не знаю, что сказать" 0 Источник:

12. "15 лет и 21 год. За это время похудел. Жаль, что глаза не стали больше!" 0 Источник:

13. "11 лет и 28 лет. Похудела и научилась улыбаться" 0 Источник:

14. "13 лет и 25 лет" 0 Источник:

15. "Слегка изменился, да" 0 Источник:

16. "11 лет и 30 лет. Брекеты очень помогли" 0 Источник:

17. "11 лет и 20 лет. Я благодарна контактным линзам, брекетам и тому, что можно пойти в салон и сделать брови" 0 Источник:

18. "17 лет и 24 года. Вылечила кистозное акне, сбросила 22 кг, выпрямила зубы и бросила бойфренда-деспота" 0 Источник:

19. "10 лет разницы. 13 лет и 23 года" 0 Источник:

20. "19 лет и 20 лет. Спасибо моему дерматологу!" 0 Источник:

21. "13 лет, 15 лет, 20 лет и 27 лет" 0 Источник:

22. "За семь лет можно очень сильно измениться" 0 Источник:

23. "17 лет и 24 года. Надо мной сильно издевались в школе" 0 Источник:

24. "Нашла старую школьную фотографию, где мне 14 лет. Сейчас мне 29" 0 Источник:

25. "В детстве переживал из-за лишнего веса и своей внешности, даже думал о самоубийстве в средней школе... Сейчас мне 30 лет, я счастлив и уверен в себе" 0 Источник:

26. "18 лет и 24 года" 0 Источник:

27. "Тогда: 145 кг, красное лицо, злой на весь мир, ненавижу отца, готов убить за панк-рок. Сейчас: 110 кг, кожа стала лучше, люблю своего отца, панк-рок - это хорошо, но быть взрослым - еще лучше" 0 Источник:

28. "12 лет и 29 лет. По-прежнему в очках и с короткой прической. Некоторые вещи не меняются!" 0 Источник:

29. "12 лет и 27 лет. Второй подбородок ушел, а улыбка пришла" 0 Источник: