30 "гадких утят", которые изменились в лучшую сторону с возрастом

Жизнь - удивительная штука. Вот был человек в юности нескладным, неловким и прыщавым подростком, терпел насмешки и оскорбления, страдал от неразделенной любви. Проходит 5-10-15 лет - и внезапно из "гадкого утенка" он превращается в прекрасного лебедя. Не верите? А таких случаев масса!
На сайте Reddit есть даже специальная группа Ugly Duckling ("Гадкий утенок"), где собирают именно такие истории. Посмотрите на фотографии - они вдохновляют! Конечно, быть хорошим человеком важнее, чем иметь приятную внешность. Но, положа руку на сердце, никто не откажется иметь и то, и другое.
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5. "11-25 лет. Вылечила кофу, выпрямила зубы брекетами, научилась краситься. Надо мной много издевались. Будьте добрее!"
10. "Четыре года разницы. 2015 год и 2019 год. Я завязала с наркотиками и начала новую жизнь"
17. "11 лет и 20 лет. Я благодарна контактным линзам, брекетам и тому, что можно пойти в салон и сделать брови"
18. "17 лет и 24 года. Вылечила кистозное акне, сбросила 22 кг, выпрямила зубы и бросила бойфренда-деспота"
25. "В детстве переживал из-за лишнего веса и своей внешности, даже думал о самоубийстве в средней школе... Сейчас мне 30 лет, я счастлив и уверен в себе"
27. "Тогда: 145 кг, красное лицо, злой на весь мир, ненавижу отца, готов убить за панк-рок. Сейчас: 110 кг, кожа стала лучше, люблю своего отца, панк-рок - это хорошо, но быть взрослым - еще лучше"
28. "12 лет и 29 лет. По-прежнему в очках и с короткой прической. Некоторые вещи не меняются!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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