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25 редких фотографий музыкантов, ставших легендами

25 редких фотографий музыкантов, ставших легендами

Автор:
24 января 2023 11:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   легендарные снимки   легенды музыки   музыкальные группы   музыканты   старые снимки   старые фотографии   черно-белые фотографии   
2239
26
Прелесть старых фотографий музыкантов и групп в том, что большинство из них были сняты, когда эти легендарные исполнители еще не воспринимались как абсолютные "небожители". На снимках мы видим обычных людей со своими достоинствами и недостатками. Добро пожаловать в старые добрые времена, когда мир был проще, фотографии откровеннее, а музыканты не стеснялись быть просто людьми!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знаменитости   легендарные снимки   легенды музыки   музыкальные группы   музыканты   старые снимки   старые фотографии   черно-белые фотографии   
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23  комментария
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11k
Андрей А 2 часа назад
В центре-Ларс Ульрих (Металлика) справа от него Себастьян Бах (Скид Роу)
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1k
Андрей Кузнецов 3 минуты назад
а кому недостаточно фоток- вэлкам ту ру.пинтерес.ком
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3k
Leonid 7 минут назад
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20k
Will2006 Полчаса назад
7. Курб Кобейн
Простите, а кто такой Курб Кобейн? И почему на фото Курт?
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2k
Ал 59 минут назад
Когда Меркьюри отрастил усы, он уже был очень популярным.
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14k
sonic24a Час назад
Зе Ху бывают разные
Ссылка www.youtube.com
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5k
ПЕТР Час назад
Особой простоты я в этих фотках не вижу, они не выдернуты из жизни все профессиональные.
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14k
sonic24a Час назад
И где рок щас?
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426
Flint sonic24a Час назад
Из тех вещей, что играли эти люди на фото - на виниле, в ютубе и айтюнсах там всяких. Крч там-же где он всегда был, есть и будет.
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732
kolobok263 Час назад
наши, смотрю, не котируются...
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2k
Алекс Час назад
Дагестанцы)
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59k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Я бы не стал называть эти снимки редкими. Известные ведь фотки!
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