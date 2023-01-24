25 редких фотографий музыкантов, ставших легендами

Прелесть старых фотографий музыкантов и групп в том, что большинство из них были сняты, когда эти легендарные исполнители еще не воспринимались как абсолютные "небожители". На снимках мы видим обычных людей со своими достоинствами и недостатками. Добро пожаловать в старые добрые времена, когда мир был проще, фотографии откровеннее, а музыканты не стеснялись быть просто людьми!

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