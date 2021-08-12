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30 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого и сделали это на отлично

30 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого и сделали это на отлично (30 фото)

Автор:
12 августа 2021 14:13
Сообщество : Картинка дня
Метки: воссоздание   инсценировка   старые снимки   старые фотографии   тогда и сейчас   фото из прошлого   фотосравнения   
472
30
Участники онлайн-сообщества PastAndPresentPics развлекаются тем, что берут свои старые снимки - из детства, из юности - и стараются повторить их в точности, вплоть до костюмов, поз и мельчайших деталей. Вот лучшие примеры таких фотосравнений. На это стоит посмотреть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воссоздание   инсценировка   старые снимки   старые фотографии   тогда и сейчас   фото из прошлого   фотосравнения   
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3  комментария
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1k
Диагноз 56 минут назад
Можно понять зачем люди это делают, сложно понять для чего делятся снимками с посторонними...
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400
Отец Пигидий 15 минут назад
У меня есть фото 45ти летней давности. Я там в 1 годик, в распашонке и без трусов, сижу на крыльце бабушкиного дома, подставив хозяйство солнечным лучам. Я вот думаю...может воссоздать и выложить сюда.
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18k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
главное, что не съемки родов воссоздавали
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Ева Тушенкина
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