30 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого и сделали это на отлично

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Участники онлайн-сообщества PastAndPresentPics развлекаются тем, что берут свои старые снимки - из детства, из юности - и стараются повторить их в точности, вплоть до костюмов, поз и мельчайших деталей. Вот лучшие примеры таких фотосравнений. На это стоит посмотреть!
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6. "Родители фотографировали нас в детстве, когда мы засыпали в смешных позах. Мы попробовали воссоздать эти сцены - вы только посмотрите на это сборище пьянчуг"
7. Эта известная фотография 12-летней афганской девочки и ее же портрет 18 лет спустя (фото Стива Маккарри)
8. "Самый трогательный снимок сравнения прошлого с настоящим, какой я видел на сегодняшний день"
10. "Я нашел старую фотографию, на которой я играю в компьютерную игру. Как оказалось, я не сильно изменился"
11. Стив Ирвин и Роберт Ирвин кормят одного и того же крокодила, разница в снимках - 15 лет
15. Они были соседями с рождения. Детское фото сделали на 3-й день рождения невесты ее родители
17. "На 60-й день рождения моей мамы мы с братьями и кузеном повторили фотографию, сделанную в первый день в детском саду"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: воссоздание инсценировка старые снимки старые фотографии тогда и сейчас фото из прошлого фотосравнения
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