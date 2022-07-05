40 крутых фотосравнений из серии «было и стало»

Захватывающая фотоподборка о переменах, прогрессе, силе воли, а в некоторых случаях и просто о течении времени. Здесь и творцы, которые годами оттачивали свое мастерство, и люди, которые решили кардинально изменить свою жизнь, и животные, которым просто нужно было немного любви и заботы.