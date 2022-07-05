FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 677 постов • 225 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
40 крутых фотосравнений из серии «было и стало»

40 крутых фотосравнений из серии «было и стало»

Автор:
05 июля 2022 20:00
Сообщество : Жизнь
Метки: было и стало   до и после   интересное   прогресс   тогда и сейчас   фотографии из соцсетей   фотосравнение   
565
41

Захватывающая фотоподборка о переменах, прогрессе, силе воли, а в некоторых случаях и просто о течении времени. Здесь и творцы, которые годами оттачивали свое мастерство, и люди, которые решили кардинально изменить свою жизнь, и животные, которым просто нужно было немного любви и заботы.

×
×

"Изображение было обработано для удаления светового загрязнения, цветового баланса и проявления незаметных деталей. Ничего не добавлялось. Вы можете буквально открыть первый снимок практически в любом графическом редакторе и получить второе изображение. Трюк в том, что первое изображение совершенно огромное, почти полгигабайта весом, и полно незаметных деталей".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: было и стало   до и после   интересное   прогресс   тогда и сейчас   фотографии из соцсетей   фотосравнение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56612



Другие посты автора
Популярное в сообществах
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
8 вещей, которыми мы пользуемся, хотя от них давно пора избавиться
8 вещей, которыми мы пользуемся, хотя от них давно пора избавиться
Наган: легендарное оружие НКВД
Наган: легендарное оружие НКВД
Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка
Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жаль

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#прикол#история#кино#дтп#автомобили#кот#СССР#Россия
#Юмор#интересное#факты#интересно#Разное#удивительно#новости#забавно#фотографии#истории
#животные#в мире#подборка#картинки#природа#аварии#автомир#Приколы#авто аварии#Жизнь
Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка 20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому 20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому Художники показали, что практика творит чудеса Художники показали, что практика творит чудеса Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь встретилась Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь... Тогда и&nbsp;сейчас: как быстро растут и меняются собаки Тогда и сейчас: как быстро растут и меняются собаки Тогда и сейчас: 30 интересных фото, которые показывают течение времени Тогда и сейчас: 30 интересных фото, которые показывают течение времени

На что жалуетесь?

Вернуться