40 крутых фотосравнений из серии «было и стало»

Захватывающая фотоподборка о переменах, прогрессе, силе воли, а в некоторых случаях и просто о течении времени. Здесь и творцы, которые годами оттачивали свое мастерство, и люди, которые решили кардинально изменить свою жизнь, и животные, которым просто нужно было немного любви и заботы.
"Изображение было обработано для удаления светового загрязнения, цветового баланса и проявления незаметных деталей. Ничего не добавлялось. Вы можете буквально открыть первый снимок практически в любом графическом редакторе и получить второе изображение. Трюк в том, что первое изображение совершенно огромное, почти полгигабайта весом, и полно незаметных деталей".
6. "Нам сказали, что это может быть рак, но мы все равно забрали ее из приюта. Оказывается, это были просто нервы!"
8. "Год назад сменила карьеру и начала зарабатывать на жизнь выпечкой. Вот фотографии, когда я только начинала, и сейчас"
13. "Мне еще никогда не удавалось настолько хорошо восстановить настолько заржавевшую вещь"
17. "До и после того, как я сбросила 20 килограммов. Даже описать не могу, насколько лучше я себя чувствую"
21. "Один год практики макияжа. Еще есть к чему стремиться, но я довольна тем, как получился этот образ"
25. "Мы взяли Джо 3 месяца назад. Я почти не узнаю ее на старых фотографиях и не могу поверить, какой она стала пушистой"
27. "Моей подруге нужно было исправить торт, который ей сделал кондитер. Я горжусь своей работой!"
30. "Удивительный прогресс кокона, висящего на стене нашего дома. Фотографии сделаны с разницей в 8 дней"
32. "Композиция, которую я собрала, прекрасно себя чувствует. До и после. Разница примерно 5 месяцев"
33. "В 2006 году мой парень попросил меня нарисовать ему эпичную картину на день рождения"
36. "Я повторила торт, который испекла на Новый год в 2018 году, чтобы проследить свой прогресс в украшении тортов"
38. "Почерк моей 90-летней бабушки до и после лечения эссенциального тремора фокусированным ультразвуком"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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