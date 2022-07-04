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Тогда и сейчас: 30 фотографий, которые запечатлели течение времени

Тогда и сейчас: 30 фотографий, которые запечатлели течение времени

Автор:
04 июля 2022 21:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   история   сравнение   старые снимки   тогда и сейчас   фотография   
503
31

Рефотография — это когда одно и то же место снимают спустя какой-то промежуток времени, и получается сравнение в стиле «тогда и сейчас». Пока одни фотографы не заморачиваются и просто делают снимок с того же ракурса, другие крайне ответственно подходят к задаче и пытаются воссоздать атмосферу оригинального изображения. В любом случае, лучшие примеры таких рефотографий можно найти в Reddit-сообществе «Старые фото в реальной жизни».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   сравнение   старые снимки   тогда и сейчас   фотография   
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1  комментарий
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Монферран Z V Ø 18 минут назад
Что-то мало фотографий Киева - столицы мировой культуры и цивилизации.
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Porky Pig

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