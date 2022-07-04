Тогда и сейчас: 30 фотографий, которые запечатлели течение времени

Рефотография — это когда одно и то же место снимают спустя какой-то промежуток времени, и получается сравнение в стиле «тогда и сейчас». Пока одни фотографы не заморачиваются и просто делают снимок с того же ракурса, другие крайне ответственно подходят к задаче и пытаются воссоздать атмосферу оригинального изображения. В любом случае, лучшие примеры таких рефотографий можно найти в Reddit-сообществе «Старые фото в реальной жизни».