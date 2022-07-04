Тогда и сейчас: 30 фотографий, которые запечатлели течение времени

Рефотография — это когда одно и то же место снимают спустя какой-то промежуток времени, и получается сравнение в стиле «тогда и сейчас». Пока одни фотографы не заморачиваются и просто делают снимок с того же ракурса, другие крайне ответственно подходят к задаче и пытаются воссоздать атмосферу оригинального изображения. В любом случае, лучшие примеры таких рефотографий можно найти в Reddit-сообществе «Старые фото в реальной жизни».
4. Бостон в 1990-х и 2010-х годах. Эстакаду перенесли под землю и заменили зелеными насаждениями
6. "Фотография, которую мой прадедушка сделал в Янгстауне в 1951 году, и фотография, которую я сделал вчера"
13. Немецкая зенитная батарея в Аасенфьорде, Норвегия. Фотография помещена на прозрачный экран, чтобы можно было увидеть, как это место выглядело во время войны
17. 1000-летняя башня Тогрол в городе Рей, Иран. Фотография слева была сделана в 1840-х годах
22. Аврил Лавин на обложке своего первого альбома в 2002 году (справа) и 20 лет спустя (слева)
24. Храмы Бароли в Раджастхане, Индия. Построены в 10 веке н.э. Рисунок 1850 года и фотография 2018 года
26. "Побывал в Нью-Йорке и в свободный день посетил места, где снимали легендарные обложки альбомов"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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