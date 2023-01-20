Редкие фотографии советской аудиотехники

Только представьте себе. В СССР было более сотни радиозаводов, каждый из которых выпускал десятки наименований радиоаппаратуры. Некоторые модели колонок и усилителей оказались настолько удачными, что за ними до сих пор охотятся ценители винтажной аппаратуры.