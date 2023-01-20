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Редкие фотографии советской аудиотехники

Редкие фотографии советской аудиотехники

Автор:
20 января 2023 10:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   аудиотехника   ностальгия   ретро   факты   фото   
570
18

Только представьте себе. В СССР было более сотни радиозаводов, каждый из которых выпускал десятки наименований радиоаппаратуры. Некоторые модели колонок и усилителей оказались настолько удачными, что за ними до сих пор охотятся ценители винтажной аппаратуры.

Радиоприёмник "Эстония"

Выпускалась модель с 1956 года на Таллинском заводе "Пунане-РЭТ".


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Радиоприёмник "Беларусь-53"

Выпускалась модель с 1953 года на Минском радиозаводе им. Молотова.


Радиоприёмник "Фестиваль"

Выпускалась модель с 1957 года на Рижском радиозаводе им. Попова.


Радиоприёмник "Ленинград"

Выпускалась модель с 1961 года на одном из Ленинградских оборонных заводов.


Радиоприёмник "Сокол"

Выпускалась модель с 1963 года на Московском радиозаводе.


Радиоприёмник "Сюрприз"

Выпускалась модель с 1967 года на Грозненском радиотехническом заводе.


Радиоприёмник "Спидола ПМП-60"

Выпускалась модель с 1962 года на Рижском заводе ВЭФ.


Магнитола "Яуза"

Модель выпускалась с 1956 года на Московском электро-механическом заводе № 1.


Магнитола "Миния-4"

Выпускалась модель с 1966 года на Каунасском радиозаводе.


Магнитофон "Комета МГ-201"

Выпускалась модель с 1965 года на Новосибирском заводе ТочМаш.


Магнитофон "Маяк-001"

Выпускалась модель с 1973 года на Киевском заводе "Маяк".


Электрофон "Волга"

Выпускалась модель с 1957 года на Саратовском заводе точной электромеханики.


Электрофон "Феникс-001-стерео"

Выпускалась модель с 1975 года на Львовском заводе телеграфной аппаратуры.


Электрофон "Юность-301"

Выпускалась модель с 1970 года на Ленинградском объединении «Спутник» и Ярославском радиозаводе.


Радиола "Виктория-001-стерео"

Выпускалась модель с 1972 года на Рижском радиозаводе им. А.С. Попова.


Радиола "Симфония-003"

Выпускалась модель с 1971 года на Рижском заводе "Радиотехника".

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Метки: СССР   аудиотехника   ностальгия   ретро   факты   фото   
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10  комментариев
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10k
Евгений Полчаса назад
У нас был радиоприёмник Урал-111. Мне всегда нравилось смотреть как разогревается зелёная лампа.

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29
Катюшка 55 секунд назад
У нас был такой - Ригонда, радиола с проигрывателем пластинок, позже был Серенада (кажется) - тоже радио+пластинки, но меньше размером, его можно было из комнаты в комнату переносить
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552
Serg Mikhaylovskiy 7 минут назад
У меня, к сожалению, такой винтажной техники не сохранилось, но, если у вас есть - не выкидывайте!!!, с помощью современных технологий она недорого превращается в современное устройство с хорошим звуком. На видео - мой пример "модернизации" 20-летнего магнитофона, пару дней назад подключил.
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1k
Лимонадный Джо 10 минут назад
Мой отец в своё время очень хотел купить "Сокол". И купил! А фишка приёмника была в том, что у него был аккумулятор и подзаряжать его можно было проводом от сети. И даже просто подключив провод зарядки слушать приёмник.
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8k
Борис Карабанов 16 минут назад
Новомодные штучки. У меня был проигрыватель-приставка "Эльф" в деревянном чемодане. Чемодан до сих пор цел. Подключаешь звукосниматель к "Балтике" и слушаешь. 33/45/78
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5k
sedoisever 23 минуты назад
"Комета" был у бати. Помню слушал на нём Высоцкого.
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7k
Том Сойер 42 минуты назад
Знаменитая Спидола.....
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207
Максим Химки Том Сойер 5 минут назад
Во многих фильмах мелькала как и другая продукция VEF
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