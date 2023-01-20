Редкие фотографии советской аудиотехники

Только представьте себе. В СССР было более сотни радиозаводов, каждый из которых выпускал десятки наименований радиоаппаратуры. Некоторые модели колонок и усилителей оказались настолько удачными, что за ними до сих пор охотятся ценители винтажной аппаратуры.
Радиоприёмник "Эстония"
Выпускалась модель с 1956 года на Таллинском заводе "Пунане-РЭТ".
Радиоприёмник "Беларусь-53"
Выпускалась модель с 1953 года на Минском радиозаводе им. Молотова.
Радиоприёмник "Фестиваль"
Выпускалась модель с 1957 года на Рижском радиозаводе им. Попова.
Радиоприёмник "Ленинград"
Выпускалась модель с 1961 года на одном из Ленинградских оборонных заводов.
Радиоприёмник "Сокол"
Выпускалась модель с 1963 года на Московском радиозаводе.
Радиоприёмник "Сюрприз"
Выпускалась модель с 1967 года на Грозненском радиотехническом заводе.
Радиоприёмник "Спидола ПМП-60"
Выпускалась модель с 1962 года на Рижском заводе ВЭФ.
Магнитола "Яуза"
Модель выпускалась с 1956 года на Московском электро-механическом заводе № 1.
Магнитола "Миния-4"
Выпускалась модель с 1966 года на Каунасском радиозаводе.
Магнитофон "Комета МГ-201"
Выпускалась модель с 1965 года на Новосибирском заводе ТочМаш.
Магнитофон "Маяк-001"
Выпускалась модель с 1973 года на Киевском заводе "Маяк".
Электрофон "Волга"
Выпускалась модель с 1957 года на Саратовском заводе точной электромеханики.
Электрофон "Феникс-001-стерео"
Выпускалась модель с 1975 года на Львовском заводе телеграфной аппаратуры.
Электрофон "Юность-301"
Выпускалась модель с 1970 года на Ленинградском объединении «Спутник» и Ярославском радиозаводе.
Радиола "Виктория-001-стерео"
Выпускалась модель с 1972 года на Рижском радиозаводе им. А.С. Попова.
Радиола "Симфония-003"
Выпускалась модель с 1971 года на Рижском заводе "Радиотехника".
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