Советские галеты: как их делали

Советские галеты часто вспоминаются, как элемент армейского сухпайка, и действительно, долгое время этот продукт производился только для нужд военных. Однако в послевоенное время, когда приостановившийся из-за войны рост внутреннего туризма вновь пошел на подъем, галеты оказались очень востребованы и в гражданской жизни.
Различные консервы, концентраты и эти сухие мучные изделия составляли рацион многих советских туристов, поэтому советская пищевая промышленность пошла навстречу потребителю и немного изменила состав классических "армейских" галет, чтобы расширить ассортимент этих востребованных изделий.
Виды советских галет
В зависимости от своего состава и назначения галеты подразделялись на три группы: "простые", "улучшенные", "диетические". Причем, "диетические" галеты делали двух видов - с повышенным содержанием жира и наоборот - с пониженным.
Состав галет был предельно прост: мука, дрожжи, разрыхлитель, соль и сахар. Но в зависимости от группы, этот состав мог немного меняться. Так, например, галеты "Арктика" и "Спортивные", которые относились к группе "улучшенные" и "диетические" соответственно, делали только из муки высшего сорта и добавляли в них жир - от 10 до 17% на массу сухого вещества.
К простым относились галеты "Поход" - в их состав тоже входила пшеничная мука, но не высшего, а первого сорта, а сахар и жир в них не добавляли вообще. Чуть позже этот ассортимент дополнился и другими названиями, но деление галет на упомянутые группы осталось прежним.
Справедливости ради нужно отметить, что к туризму этот вид галет не имел отношения, как можно подумать, ориентируясь на название. "Поход" был как раз той разновидностью галет, которая выпускалась в СССР еще в довоенное время.
Как делали галеты
Производство галет было таким же несложным, как и их рецептура. На опаре замешивали место, несколько раз, с перерывом в 30-60 минут, его прокатывали на вальцовочных машинах, после чего штамповали галеты.
Затем их выпекали при довольно высокой температуре - 220-260 градусов, но не слишком долго: минут 10-12 хватало, чтобы выпарить воду из теста и добиться необходимости сухости и "хрусткости". Потом готовые галеты охлаждали, проверяли на соответствие ГОСТу - прямоугольная форма без сколов и трещин, проколы по всей поверхности, окрас от желтого до светло-коричневого цвета, толщина 10-11 мм.
Фасовка галет могла быть разной: пачки по 300 г, коробки по 600 г, жестяные банки по 5 кг (для организаций и магазинов). Но ближе к концу 60-х галеты стали больше попадаться в пачках - бумажная упаковка обходилась производству дешевле всего. Одно время галеты продавали и просто на развес, но т.к. их было неудобно хранить (они впитывали влагу и запахи), магазины стали отказываться от подобной формы торговли.
Сейчас часто можно услышать, что советские галеты могли храниться годами без потери качества. Но, как это часто бывает, истина всегда где-то посередине. Два года могли храниться галеты из категории "простых", но только в том случае, если их упаковка была герметичной.
"Улучшенным" отводился срок в 6 месяцев, диетическим с низким содержанием жира - 3 месяца, с повышенной жирностью - 1,5, а развесным - всего 3 недели.
Помните какие-нибудь из советских галет? Как они вам были на вкус?
Источник:
АНТИФИШКИ
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