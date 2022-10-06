Советские галеты: как их делали

Виды советских галет

В зависимости от своего состава и назначения галеты подразделялись на три группы: "простые", "улучшенные", "диетические". Причем, "диетические" галеты делали двух видов - с повышенным содержанием жира и наоборот - с пониженным.

Состав галет был предельно прост: мука, дрожжи, разрыхлитель, соль и сахар. Но в зависимости от группы, этот состав мог немного меняться. Так, например, галеты "Арктика" и "Спортивные", которые относились к группе "улучшенные" и "диетические" соответственно, делали только из муки высшего сорта и добавляли в них жир - от 10 до 17% на массу сухого вещества.