Резиновые губки из советского детства

Это сегодня малышей купают с помощью различных пенок, очень мягкого детского мыла и нежных разноцветных губок из поролона в виде бабочек/цветочков/зверушек.

У советских детей были совсем другие купальные принадлежности, и одна из них, сегодня практически уже позабытая - это пористая резиновая губка с характерным запахом и скрипом, возникающим при соприкосновении с мокрой кожей.