Резиновые губки из советского детства

Это сегодня малышей купают с помощью различных пенок, очень мягкого детского мыла и нежных разноцветных губок из поролона в виде бабочек/цветочков/зверушек.
У советских детей были совсем другие купальные принадлежности, и одна из них, сегодня практически уже позабытая - это пористая резиновая губка с характерным запахом и скрипом, возникающим при соприкосновении с мокрой кожей.
Конечно же, нельзя сказать, что подобные губки использовались в каждой советской семье, но распространение этих купальных принадлежностей было очень широким.
По товарной номенклатуре они проходили под названием "губки туалетные" и относились к группе резиновых санитарно-гигиенических изделий. И хотя никаких возрастных ограничений этот товар не предусматривал, все же использовались эти губки преимущественно для купания детей - взрослые предпочитали более серьезные мочалки.
Интересно то, что такой простой предмет, как эта резиновая губка, выпускался в 10 размерах: самая маленькая в длину была 9-10 см, самая большая - 50-52 см. Что касается окраски - допускался любой цвет, кроме черного, хотя в аптеках чаще всего встречались почему-то в оттенках зеленого и красного цвета.
Одно время эти губки делали двух типов - просто в виде прямоугольных брусков и в виде сложенной пополам и склеенной прямоугольной полоски, между плоскостями которых вкладывался резиновый ремешок. Но во второй половине 60-х гг., когда на производствах наметилась тенденция к упрощению и удешевлению товаров народного потребления, от губок с ремешком стали постепенно отказываться в пользу обычных прямоугольных.
Еще одно отличие всех губок друг от друга - не только размеры, цвет и наличие/отсутствие ремешка, но и размеры пор на резине. Крупнопористые губки были чуть более грубоватыми, чем их средне- и мелкопористые "собратья".
Предприятия Министерства химической промышленности СССР, которые занимались производством этих резиновых губок, следовали ГОСТу от 1949 года, который разрешал только два вида дефекта: разница в оттенках цвета на одной плоскости губки и небольшая разница в пористости на сторонах склеенных губок.
При этом ОТК не пропускала те губки, у которых были слишком крупные поры-раковины (более 1/2 кв. см), с неровной обрезкой или несоответствием заданному размеру. А еще был очень важный элемент тестирования на качество: резина не должна была терять эластичность, крошиться или как-либо изменять свой внешний вид после вымачивания в 0,5% растворе едкой щелочи или после пребывания двух суток в термостате при температуре 70 градусов.
Кстати говоря, резиновые губки ценились не только родителями, как мягкая и удобная купальная принадлежность, но и художниками. Кусочками этой губки творческие люди пользовались вместо ластиков-клячек, причем, многие были убеждены, что аптечные резиновые губки намного лучше справляются со своей задачей, чем профессиональные, самые лучшие клячки.
Помните такие губки из советского детства?
Источник:
АНТИФИШКИ
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