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Резиновые губки из советского детства

Резиновые губки из советского детства

Автор:
03 октября 2022 11:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Резиновая губка   СССР   интересно   купание   ностальгия   факты   фото   
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Это сегодня малышей купают с помощью различных пенок, очень мягкого детского мыла и нежных разноцветных губок из поролона в виде бабочек/цветочков/зверушек.

У советских детей были совсем другие купальные принадлежности, и одна из них, сегодня практически уже позабытая - это пористая резиновая губка с характерным запахом и скрипом, возникающим при соприкосновении с мокрой кожей.

Конечно же, нельзя сказать, что подобные губки использовались в каждой советской семье, но распространение этих купальных принадлежностей было очень широким.

По товарной номенклатуре они проходили под названием "губки туалетные" и относились к группе резиновых санитарно-гигиенических изделий. И хотя никаких возрастных ограничений этот товар не предусматривал, все же использовались эти губки преимущественно для купания детей - взрослые предпочитали более серьезные мочалки.

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Интересно то, что такой простой предмет, как эта резиновая губка, выпускался в 10 размерах: самая маленькая в длину была 9-10 см, самая большая - 50-52 см. Что касается окраски - допускался любой цвет, кроме черного, хотя в аптеках чаще всего встречались почему-то в оттенках зеленого и красного цвета.

Одно время эти губки делали двух типов - просто в виде прямоугольных брусков и в виде сложенной пополам и склеенной прямоугольной полоски, между плоскостями которых вкладывался резиновый ремешок. Но во второй половине 60-х гг., когда на производствах наметилась тенденция к упрощению и удешевлению товаров народного потребления, от губок с ремешком стали постепенно отказываться в пользу обычных прямоугольных.

Еще одно отличие всех губок друг от друга - не только размеры, цвет и наличие/отсутствие ремешка, но и размеры пор на резине. Крупнопористые губки были чуть более грубоватыми, чем их средне- и мелкопористые "собратья".

Предприятия Министерства химической промышленности СССР, которые занимались производством этих резиновых губок, следовали ГОСТу от 1949 года, который разрешал только два вида дефекта: разница в оттенках цвета на одной плоскости губки и небольшая разница в пористости на сторонах склеенных губок.

При этом ОТК не пропускала те губки, у которых были слишком крупные поры-раковины (более 1/2 кв. см), с неровной обрезкой или несоответствием заданному размеру. А еще был очень важный элемент тестирования на качество: резина не должна была терять эластичность, крошиться или как-либо изменять свой внешний вид после вымачивания в 0,5% растворе едкой щелочи или после пребывания двух суток в термостате при температуре 70 градусов.

Кстати говоря, резиновые губки ценились не только родителями, как мягкая и удобная купальная принадлежность, но и художниками. Кусочками этой губки творческие люди пользовались вместо ластиков-клячек, причем, многие были убеждены, что аптечные резиновые губки намного лучше справляются со своей задачей, чем профессиональные, самые лучшие клячки.


Помните такие губки из советского детства?

Источник:

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Метки: Резиновая губка   СССР   интересно   купание   ностальгия   факты   фото   
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4  комментария
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968
Мария Коненкова Час назад
Была, была! Я не только её скрип и запах, я даже её вкус помню - мне почему-то нравилось наполнять её водой и сжимать зубами, чтоб вода в рот потекла.
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20k
sssss3 Час назад
Сами не мылись такой, а ванну всегда этой губкой мыли.
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1k
Gleb_Skameikin Час назад
В бассейн ее носил, зелененькая была, года 3 служила:)
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20k
babuby 2 часа назад
До сих пор мечтаю о такой! Та резиновая губка реально оттирала, а не гладила или скребла. Даже из люфы совсем не то.
Встречал в инете некое подобие, но уж больно маленького размера, только хомяков мыть.
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