Отчего в СССР ставили чугунные ванны вместо стальных?

В хрущевках люди живут уже более пятидесяти лет. Ваш автор не исключение из правил. Тоже понимаю всю прелесть небольших ванн и маленьких кухонь. По проектам, эти дома строились на 20 лет эксплуатации, максимум 30. Но в стране сломалась система строительства Советского комфортного жилья за "бесплатно". Наступила рыночная экономика и хрущёвки, не просто не исчезли, а продолжают "радовать" глаз обывателей.
И как то абсурдно выглядит установка в такие квартиры чугунных ванн. Срок эксплуатации которых достигает 50 и более лет. По факту ведь они дороже стальных, штампованных из листа метала и покрытая эмалью.
Cтальные ванны
Для того чтоб выяснить почему в СССР ставили чугунные "бочки" в ванных комнатах, нужно понять какими свойствами обладали стальные ванны, плюсы:
- Легкие, перемещать такие изделия с легкостью мог один сантехник
- Простой монтаж.
На этом их положительные свойства заканчиваются, в остальных только минусы:
- Сталь легко деформировалась от избыточного веса хозяев при приеме водных процедур.
- Падение твердых предметов приводило к скалыванию эмали, что моментально портило внешний вид.
- Высокая шумность, при наборе воды, словно в стальной барабан стучит напор жидкости.
Как видно, минусов у такой ванны достаточно много.
Чугунные ванны
В отличие от стальных имеют ряд преимуществ:
- Вес Советских ванн варьируется от 100 кг до 170, монтаж такой сантехник сложный. Но при установке на свое место, ее уже достаточно непросто сместить. Что было важно при подсоединении к чугунной канализации.
- Теплоемкость чугуна достаточно высока, ведь толщина стенок достигала 10 мм. Поэтому находится в ней было приятно, вода не так резко остывала. По этой же причине шумность такой ванны при наборе воды минимален.
- При падении тяжелых предметов, эмаль хорошо сопротивлялась воздействию, чугун под ней слабо деформируется, что не приводило к сколам. В отличие от стальной.
В советское время ставили отличные ванны! Но почему? Неужели забота о людях и их комфорте беспокоило правящую верхушку, а не высокие темпах строительства.
Ответ на это вопрос мне дал Отец, тоже работавший сантехником. В свое время ему "посчастливилось" потрудится на таких стройках:
-"Стальные ванны постоянно приходили с браком, частые сколы от небрежного обращения на складах и стройках. А потом сложности в сдаче квартир. Другое дело чугунная ванна. На момент возведения этажа, сразу забрасывали тяжелую сантехнику в санузлы с помощью крана. Испортить такое изделие сложно. Кроме этого, при обслуживании квартир, чугунные изделия служат во много раз дольше, особенно в общежитиях. Менталитет такой, не свое можно портить, небрежно относится. А чугун устанавливался на века. Стальные изделия, это так себе. Временное решение. "-
Чугунные ванны для тех лет, был продуманным и долговечным решением.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Какие профессии раньше считались престижными
- Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы?
- Резиновые губки из советского детства
- Трудности советской моментальной лотереи
- Советские галеты: как их делали
2. Чугун тяжёлый и отсюда устойчивый
3. Эмаль на советских ванных была пожелтее, но это видно только если поставить рядом импортнячую. Ровность укладки эмали тоже была так себе, но зато слой был чуть ли не в пол пальца толщиной, поэтому эмаль служила запредельно долго. Тяжёлыми предметами сколоть можно было, но гораздо сложнее стальной
4. Стальные ванны имели крайне херовое крепление ножек, из-за чего их ненавидели все сантехники
5. Лёгкость стальной ванны вообще не аргумент - её каждый день не перетаскивать
6. Чисто визуальнее чугун смотрелся красивее и солиднее стали
В конце можно задать вопрос, почему сечас всё из пластмассы и куда подевался чугуний?
"Сталь легко деформировалась от избыточного веса хозяев при приеме водных процедур.
" - Серьёзно? Это какой избыточный вес должен быть? Повторюсь, акриловые, которые несравненно менее прочные чем стальные, имеют достаточную прочность и никогда не слышал даже о таких проблемах, хотя их устанавливал уже сотни. Акриловые разве что более сильней подвержены царапинам - это да. Стальные, если эмаль не повреждена - обычно это действительно происходит при транспортировке/перемещении, очень долговечны. С чугуновыми тоже сталкивался - тяжёлые как танки. Иногда проще разрезать при демонтаже, чем целиком такую тяжесть выносить, даже вдвоём. Сам чугун по прошествии многих десятков лет остаётся в отличном состоянии, но эмаль она везде эмаль, за столько лет поцарапана и изменила цвет. Если кто-то хочет заморочиться и отреставрировать - очень даже пойдёт.
А почему в СССР готовили на примусах и керосинках? А ковры на стене зачем? А зачем окно из ванной комнаты в кухню? А почему водопроводные трубы и трубы отопления ставились стальные? Мир полон загадок.
По теме. Чугунные ванны устанавливали просто потому что они лучше по всем потребительским характеристикам.
"На момент возведения этажа, сразу забрасывали тяжелую сантехнику в санузлы с помощью крана."
Источник:
В хрущевках люди живут уже более пятидесяти лет. Ваш автор не исключение из правил. Тоже понимаю всю прелесть небольших ванн и маленьких кухонь. По проектам, эти дома строились на 20 лет...
это только если в кино. после возведения всех этажей производилась штукатурка стен и выравнивание полов механическим способом(рбу) и перетаскиваи
ть чугунные ванны с места на место не было ни у кого желания,да и залить жидким раствором можно было ванну, а счисчать застывший раствор с чугунной ванны то еще удовольствие