Отчего в СССР ставили чугунные ванны вместо стальных?

В хрущевках люди живут уже более пятидесяти лет. Ваш автор не исключение из правил. Тоже понимаю всю прелесть небольших ванн и маленьких кухонь. По проектам, эти дома строились на 20 лет...