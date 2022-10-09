Отчего в СССР ставили чугунные ванны вместо стальных?

И как то абсурдно выглядит установка в такие квартиры чугунных ванн. Срок эксплуатации которых достигает 50 и более лет. По факту ведь они дороже стальных, штампованных из листа метала и покрытая эмалью.

Cтальные ванны

Для того чтоб выяснить почему в СССР ставили чугунные "бочки" в ванных комнатах, нужно понять какими свойствами обладали стальные ванны, плюсы:

Легкие, перемещать такие изделия с легкостью мог один сантехник

Простой монтаж.

На этом их положительные свойства заканчиваются, в остальных только минусы:

Сталь легко деформировалась от избыточного веса хозяев при приеме водных процедур.

Падение твердых предметов приводило к скалыванию эмали, что моментально портило внешний вид.

Высокая шумность, при наборе воды, словно в стальной барабан стучит напор жидкости.

Как видно, минусов у такой ванны достаточно много.